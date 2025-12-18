డైరెక్టర్లకు అతడో అవతార్.. మేమంతా కేవలం మనషులం.. కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి: అవతార్ 3పై సుకుమార్ రివ్యూ వైరల్
జేమ్స్ కామెరాన్ అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ సినిమాకు రివ్యూ ఇచ్చాడు ప్రముఖ డైరెక్టర్ సుకుమార్. ఈ సందర్భంగా కామెరాన్ ను ఆకాశానికెత్తడంతోపాటు అవతార్ 3 ఓ అద్భుతమైన సినిమా అని కొనియాడాడు.
జేమ్స్ కామెరాన్ అద్భుత సృష్టి 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్' (Avatar: Fire and Ash) శుక్రవారం (డిసెంబర్ 19) విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా స్పెషల్ ప్రీమియర్ చూసిన స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్.. సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. ఈ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు తెలుగు సినిమాల్లో ఉండే బలమైన ఎమోషన్స్ కనిపించాయని, కొన్ని సీన్లు చూసి తన కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయని సుకుమార్ రివ్యూ ఇవ్వడం విశేషం.
అవతార్ 3పై సుకుమార్ రివ్యూ
ప్రపంచం మొత్తం ఎదురుచూస్తున్న విజువల్ వండర్ 'అవతార్ 3' విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే రాజమౌళి ఈ సినిమాను చూసి మెచ్చుకోగా.. తాజాగా 'పుష్ప' డైరెక్టర్ సుకుమార్ కూడా తన రివ్యూను పంచుకున్నాడు. జేమ్స్ కామెరాన్ పనితనాన్ని చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానని చెప్పాడు.
కామెరాన్ గురించి సుకుమార్ మాట్లాడుతూ.. "జేమ్స్ కామెరాన్.. ఆయన ఈ లోకంలో మనిషి కాదు.. పండోరా (Pandora) నుంచి వచ్చారు. డైరెక్టర్లకు ఆయనే ఒక 'అవతార్'. ఆయన ముందు మనమంతా సామాన్య మనుషులం" అని ఆకాశానికెత్తేశాడు.
తెలుగు సినిమాల్లో ఉండే ఎమోషన్..
హాలీవుడ్ సినిమా అయినప్పటికీ, ఇందులో మన నేటివిటీకి దగ్గరగా ఉండే ఎమోషన్స్ ఉన్నాయని సుకుమార్ అభిప్రాయపడ్డాడు. "మన తెలుగు సినిమాల్లో ఎంత ఎమోషన్ ఉంటుందో.. ఈ సినిమాలోనూ అంతే ఉంది. ప్రతి ఫ్రేమ్ గుండెకు హత్తుకుంటుంది. జేక్, నేతిరి, వరాంగ్, స్పైడర్ పాత్రల్లో లీనమైపోయాను. కొన్ని సన్నివేశాలు చూస్తున్నప్పుడు నా కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి. ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి చూడాల్సిన సినిమా ఇది" అని సుకుమార్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.
3 గంటలు తెలియలేదు..
అవతార్ 3 సినిమా నిడివి 3 గంటల 17 నిమిషాలు ఉన్నప్పటికీ.. సమయం అస్సలు తెలియలేదని సుకుమార్ అన్నాడు. "నేను థియేటర్లో ఒంటరిగా సినిమా చూసినా.. లోన్లీగా అనిపించలేదు. నేరుగా పండోరా లోకంలోకి వెళ్ళిపోయినట్లు అనిపించింది. నా పక్కన ఎవరున్నారో కూడా గమనించలేదు" అని తన అనుభవాన్ని వివరించాడు.
జేమ్స్ కామెరాన్ సినిమాలు టీవీల్లో చూసేవి కాదని, ఆ విజువల్స్ ఇచ్చే అనుభవం థియేటర్లోనే దొరుకుతుందని సుకుమార్ ప్రేక్షకులకు సూచించాడు. ఇలాంటి అనుభవం ఇచ్చినందుకు కామెరాన్ కు అతడు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు.
అటు దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి కూడా అవతార్ 3 మూవీపై తన రివ్యూ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. జేమ్స్ కామెరాన్ తో నేరుగా వీడియో కాల్ లో మాట్లాడుతూ.. సినిమా ఓ అద్భుతమని కొనియాడాడు. అవతార్ ఫ్రాంఛైజీ నుంచి వస్తున్న మూడో మూవీ అయిన అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 19) ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.