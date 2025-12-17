వారణాసి షూటింగ్కు వస్తా.. కెమెరా భుజంపై మోస్తూ షూట్ చేస్తా: రాజమౌళితో జేమ్స్ కామెరాన్.. అవతార్ 3 ప్రమోషన్లలో జక్కన్న
రాజమౌళి వారణాసి మూవీ గురించి ఆరా తీశాడు లెజెండరీ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామెరాన్. అవతార్ 3 మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా కామెరాన్ ను వీడియో కాల్ లో జక్కన్న ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలపై మాట్లాడుకున్నారు.
ప్రపంచంలోని ఇద్దరు అద్భుతమైన ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఒకరినొకరు ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇప్పుడా అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. అవతార్ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామెరాన్ ను ఓ వీడియో కాల్ లో ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఇంటర్వ్యూ చేయడం విశేషం. ఈ వీడియోను 20th Century Studios India తన యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేసింది.
కామెరాన్తో రాజమౌళి ముచ్చట్లు
జేమ్స్ కామెరాన్ తీసిన అవతార్ 3 రిలీజ్ కు సిద్ధమవుతుండగా.. ఆ మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉంది. ఈ క్రమంలోనే రాజమౌళి రంగంలోకి దిగాడు. కామెరాన్ తో వీడియో కాల్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఇండియాలో అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ చూసే అవకాశం దక్కిన తొలి వ్యక్తుల్లో తాను ఒకడినని, ఆ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అని కామెరాన్ తో రాజమౌళి చెప్పాడు.
ఇక కామెరాన్ మాట్లాడుతూ.. రాజమౌళి తీస్తున్న వారణాసి మూవీ గురించి ఆరా తీశాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఏడాదిగా జరుగుతోందని, మరో ఏడెనిమిది నెలల్లో షూటింగ్ పూర్తవుతుందని చెప్పాడు. షూటింగ్ కు తననూ పిలవాలని, తానూ వస్తానని కామెరాన్ అన్నాడు. ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయమని రాజమౌళి అన్నాడు. ముఖ్యంగా పులులతో ఏమైనా సీన్స్ తీసే సందర్భం ఉంటే చెప్పండని కామెరాన్ జోక్ చేశాడు.
ఇంటర్వ్యూ చివర్లో మరోసారి వారణాసి షూటింగ్ గురించి గుర్తు చేస్తూ తనను కచ్చితంగా పిలవాలని కోరాడు. తానే కెమెరా భుజంపై మోస్తూ షూట్ చేస్తానని కామెరాన్ జోక్ చేయడం విశేషం. దీనికి రాజమౌళి స్పందిస్తూ.. కచ్చితంగా మిమ్మల్ని హైదరాబాద్ కి, తన ఫిల్మ్ సెట్ కు తీసుకొస్తానని మాటిచ్చాడు.
అవతార్ 3పై రాజమౌళి ప్రశ్నలు, కామెరాన్ సమాధానాలు
ఇక ఆ తర్వాత రాజమౌళి అవతార్ 3 మూవీ గురించి పలు ప్రశ్నలు అడిగాడు. వీటికి కామెరాన్ చాలా ఓపిగ్గా, సవివరంగా సమాధానాలు ఇచ్చాడు. ఈ సినిమాలోని సీన్స్, పాత్రలు, గ్రాఫిక్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయని రాజమౌళి కొనియాడాడు. అందులోని పాత్రల గురించి, వాటి ఎమోషన్స్ గురించి జక్కన్న ప్రశ్నించాడు. ఇండియాలో ఓ లెెజెండరీ డైరెక్టర్ గా పేరుగాంచిన రాజమౌళి.. ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టైల్ కు సంబంధించి కామెరాన్ ను ప్రశ్నలు అడగడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరి సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
రాజమౌళి, కామెరాన్ మీటింగ్
రాజమౌళి, జేమ్స్ కామెరాన్ తొలిసారి అమెరికాలో ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ ప్రమోషన్లలో కలుసుకున్నారు. ఈ సినిమా గురించి అప్పట్లో కామెరాన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. తన భార్యతో కలిసి ఈ సినిమాను రెండుసార్లు చూశానని రాజమౌళితో కామెరాన్ చెప్పాడు. హాలీవుడ్ లో సినిమా చేసే ఉద్దేశం ఉంటే ఇద్దరం కలిసి చేద్దామని అప్పట్లోనే కామెరాన్ ఆఫర్ ఇవ్వడం విశేషం.
మళ్లీ ఈ ఇద్దరు లెజెండ్స్ ఇప్పుడిలా అవతార్ 3 కోసం వర్చువల్ గా కలుసుకున్నారు. వారణాసి మూవీ ప్రమోషన్లకు తాను కూడా వస్తానని కామెరాన్ చెప్పడంతో రాజమౌళి అతన్ని ఎప్పుడు, ఎలా తీసుకొస్తారన్న చర్చ మొదలైంది. అదే జరిగితే మహేష్ సినిమాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓ రేంజ్ ప్రమోషన్ గ్యారెంటీ. మరోవైపు అవతార్ 3 మూవీ ఈ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 19) ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఈ సినిమాకు ఫస్ట్ రివ్యూలు మాత్రం చాలా వరకు నెగటివ్ గా రావడం గమనార్హం.