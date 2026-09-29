Sundeep Kishan: డైరెక్షన్ రాదని సెట్లో ఏడ్చేశాడు.. నేనే దర్శకత్వం చేయాల్సి వచ్చింది.. సందీప్ కిషన్ షాకింగ్ కామెంట్లు
Sundeep Kishan: సిగ్మా మూవీతో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు సందీప్ కిషన్ రెడీ అయ్యాడు. ఈ మూవీ శుక్రవారం రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్న సందీప్ కిషన్.. ఓ ఇంటర్వ్యూలో షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. అతను చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
Sundeep Kishan: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో సందీప్ కిషన్, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'సిగ్మా' (Sigma). ఈ మూవీ ఈ శుక్రవారం (అక్టోబర్ 2) థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా మూవీ ప్రమోషన్లలో పాల్గొన్న యంగ్ హీరో సందీప్ కిషన్ షూటింగ్ సెట్లో తనకు ఎదురైన ఒక షాకింగ్ అనుభవాన్ని బయటపెట్టాడు.
సందీప్ కిషన్ కామెంట్లు
సిగ్మా సినిమా ప్రమోషన్లలో హీరో సందీప్ కిషన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. సదరు దర్శకుడి పేరు చెప్పడానికి నిరాకరించిన సందీప్, గతంలో ఓ సినిమా సెట్స్లో జరిగిన అనుభవాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు.
‘‘షూటింగ్ ప్రారంభమైన రెండో రోజే ఆ కొత్త దర్శకుడు అందరి ముందూ ఏడవడం మొదలెట్టాడు. తనకు అసలు డైరెక్షన్ ఎలా చేయాలో తెలియడం లేదని చెప్పాడు. అప్పుడు ఎలా రియాక్టవలో నాకు తెలీలేదు. అందరూ నా వైపే చూశారు. ఆ విషయం ప్రొడ్యూసర్కు తెలిస్తే సినిమా ఆగిపోయేది’’ అని సందీప్ కిషన్ షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించాడు.
సొంతంగా డైరెక్షన్
‘‘నేనే ధైర్యం చేసి ఒక పరిష్కారం కనుక్కొన్నా. తర్వాత వారం రోజులు నేనే దర్శకత్వం చేశా. ఆ తర్వాత వేరొకరు ఆ బాధ్యత తీసుకున్నారు. క్లైమాక్స్ ఏమో వేరొకరు డైరెక్ట్ చేశారు. కానీ సర్ ప్రైజింగ్ గా ఆ మూవీ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసింది’’ అని సందీప్ కిషన్ పేర్కొన్నాడు. ఈ మూవీ థియేటర్లో మంచిగా ఆడటమే కాకుండా, ఆడియన్స్ కు బాగా నచ్చిందని సందీప్ కిషన్ తెలిపాడు.
డెబ్యూ డైరెక్టర్ జాసన్ సంజయ్
ఇక స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ సంజయ్ ఈ 'సిగ్మా' చిత్రం ద్వారా దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. సందీప్ కిషన్, ఫరియా అబ్దుల్లా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ పవర్ ప్యాక్డ్ డ్రామా ఈ శుక్రవారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. కొత్త దర్శకుడైనప్పటికీ జాసన్ సంజయ్ ఈ సినిమాను ఎంతో స్పష్టతతో, పక్కా ప్రణాళికతో తెరకెక్కించారని సందీప్ కిషన్ ప్రశంసించాడు.
తొలి సినిమాకే జాసన్ చూపించిన మేకింగ్ స్టైల్ ప్రేక్షకులను కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుందని, ఈ శుక్రవారం రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ చిత్రం తన కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని సందీప్ ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. అక్టోబర్ 2న థియేటర్లకు రాబోతున్న సిగ్మా సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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