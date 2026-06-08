Karuppu OTT: సూర్య రూ.300 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్.. నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Karuppu OTT: సూర్య నటించిన కరుప్పు (తెలుగులో వీరభద్రుడు) మూవీ నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. బాక్సీఫీస్ దగ్గర రూ.300 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసిన ఈ సినిమా.. ఈ వారమే ప్రైమ్ వీడియోలోకి అడుగు పెడుతోంది.
Karuppu OTT: ఆర్జే బాలాజీ డైరెక్షన్లో సూర్య, త్రిష కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా 'కరుప్పు' (Karuppu) మే 15న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మాణ సంస్థ క్లియర్ చేయాల్సిన బకాయిలు ఉండటంతో ఈ సినిమాకి ఒక ముఖ్యమైన రోజు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ మిస్ అయ్యాయి.
అయినా సరే బాక్సాఫీస్ దగ్గర అదరగొట్టింది. కానీ ఇప్పుడు థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన నెల రోజులు కూడా గడవకముందే ఈ మూవీ డిజిటల్ రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. ఇంత త్వరగా ఓటీటీలోకి రావడం చూసి నెటిజన్లు సైతం అయోమయానికి గురవుతున్నారు. అసలు ఈ సినిమా ఎప్పుడు, ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కరుప్పు ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడొచ్చు (Karuppu OTT release date)
కరుప్పు సినిమా జూన్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన కేవలం 28 రోజులకే ఇది ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుండటం విశేషం.
"గాడ్ మోడ్ ఆన్.. జూన్ 12న ప్రైమ్ వీడియోలో కరుప్పు" అని సదరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సోషల్ మీడియాలో అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చింది. ఈ ప్రకటనతో పాటు తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ 'వీరభద్రుడు' (Veerabhadrudu) కూడా అదే రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుందని స్పష్టం చేశారు. తమిళం, తెలుగు భాషలతో పాటు కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉండనుంది.
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..
సినిమా ఇంత త్వరగా ఓటీటీలోకి రావడం పట్ల నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "అరె.. థియేటర్లలో సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంటే ఇప్పుడే ఇక్కడ ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తున్నారు?" అని ఒక యూజర్ ఎక్స్ లో ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు. మరో ఫ్యాన్ స్పందిస్తూ.. "దయచేసి మరో 10 రోజులు థియేట్రికల్ రన్ పొడిగించండి, సినిమా బాగా ఆడుతోంది కదా" అని కామెంట్ పెట్టాడు.
డైరెక్టర్ ఆర్జే బాలాజీ హిందీలో థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేయకుండా నేరుగా ఓటీటీలో ఎందుకు ఇస్తున్నాడంటూ ఇంకొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. "చాలా త్వరగా వచ్చేస్తోంది.. థియేటర్లలో కరుప్పు బాగానే ఆడుతోంది కదా" అని ఇంకొకరు అన్నారు. మరికొందరు మాత్రం సినిమా చూసేందుకు ఎగ్జైటింగ్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. "అన్కట్ వెర్షన్ రిలీజ్ చేయండి ప్లీజ్" అని ఒకరు.. "ఎక్స్టెండెడ్ వెర్షన్ యాడ్ చేయండి" అని మరొకరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
కరుప్పు సినిమా గురించి (About Karuppu)
ఈ కరుప్పు సినిమాకు ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించారు. రత్నకుమార్, అశ్విన్ రవిచంద్రన్, రాహుల్ రాజ్, టీఎస్ గోపీకృష్ణ, కరణ్ అరవింద్ కుమార్లతో కలిసి ఆయన ఈ సినిమా స్క్రీన్ప్లే రాశారు. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మితమైన ఈ సినిమాలో సూర్య, త్రిష, బాలాజీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇంద్రన్స్, అనఘ, మాయా రవి, నట్టి సుబ్రమణ్యం, స్వాసిక, శివద, సుప్రీత్ రెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషించారు. సాయి అభ్యంకర్ ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన సంగీతం అందించాడు.
థియేటర్లలో రిలీజ్ అయినప్పుడు కరుప్పు సినిమాకు మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. ట్రేడ్ వెబ్సైట్ శాక్నిల్క్ (Sacnilk) లెక్కల ప్రకారం.. ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ. 193.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించగా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 304.15 కోట్ల కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. చాలా కాలంగా సరైన హిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న సూర్యకి ఈ మూవీ ఒక సాలిడ్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది.
కరుప్పు కథ ఏంటంటే?
అవినీతిపరుడైన లాయర్ బేబీ కన్నన్ (బాలాజీ) విసిరిన సవాలుతో కరుప్పుస్వామి (సూర్య) అనే గ్రామ దేవత మానవ రూపంలోకి రావడం ఈ సినిమా మెయిన్ స్టోరీ. న్యాయాన్ని ధర్మబద్ధంగా అందించొచ్చు అని నిరూపించే ఈ ప్రయాణంలో దేవతతో పాటు మరో లాయర్ ప్రీతి (త్రిష) కలుస్తుంది.
సినిమా ఎండింగ్లో సీక్వెల్ ఉంటుందనే హింట్ కూడా ఇచ్చారు. న్యాయవ్యవస్థ తర్వాత ఆ దేవుడు పార్లమెంట్ను టార్గెట్ చేసినట్లు చూపించారు. అయితే దీనిపై మేకర్స్ నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు.
కరుప్పు లాంటి రూ. 300 కోట్ల గ్రాసర్ కూడా 4 వారాల విండోలోనే ఓటీటీకి రావడం టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ డైనమిక్స్ ఎలా మారుతున్నాయో స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఒకప్పుడు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్స్ తగ్గితేనే ఓటీటీకి వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు డిజిటల్ రైట్స్ ద్వారా వచ్చే భారీ రెవెన్యూ ముందుగానే ఫిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల.. ప్రైమ్ వీడియో లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం థియేటర్లలో హిట్ టాక్ ఉన్నా సరే మేకర్స్ డిజిటల్ రిలీజ్కే మొగ్గు చూపుతున్నారు.
People Also Ask (FAQs)
Veerabhadrudu OTT release date (సూర్య కరుప్పు తెలుగులో ఎప్పుడు వస్తుంది?)
ఈ మూవీ జూన్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Karuppu hit or flop? (సూర్య కరుప్పు సినిమా హిట్టా ఫ్లాపా?)
సినిమాకు ముందుగా మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చినప్పటికీ, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ తో వరల్డ్వైడ్గా 300 కోట్లకు పైగా కలెక్ట్ చేసి బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది.
Karuppu story explained in Telugu (కరుప్పు సినిమా స్టోరీ ఏంటి?)
ఒక అవినీతి లాయర్ చేసే పనులను అడ్డుకోవడానికి స్వయంగా కరుప్పుస్వామి దేవత మానవ రూపంలో వచ్చి న్యాయాన్ని ఎలా కాపాడాడు అన్నదే ఈ సినిమా కథ.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More