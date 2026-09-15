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Sydney Sweeney: అమ్మాయిల శరీరాన్ని వ్యాపార వస్తువుగా మారుస్తారా-సిడ్నీ స్వీనీ నగ్న యాడ్ పై అథ్లెట్లు ఫైర్-నెట్టింట రచ్చ!

Sydney Sweeney: హాలీవుడ్ నటి సిడ్నీ స్వీనీ కొత్త యాడ్ సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతోంది. కేవలం క్రీడా వస్తువులతో మాత్రమే ఆమె శరీరాన్ని కవర్ చేసుకుంది. ఈ యాడ్ పై అథ్లెట్ల నుంచి తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ మహిళలను అవమానించేలా, సెక్సువలైజ్ చేసేలా ఉందంటూ అథ్లెట్లు ధ్వజమెత్తారు. 

Published on: Sep 15, 2026, 05:51:07 IST
By Chandu Shanigarapu
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Sydney Sweeney: అమెరికన్ నటి, రెండుసార్లు ఎమ్మీ నామినేషన్ దక్కించుకున్న సిడ్నీ స్వీనీ తీరు కలకలం రేపుతోంది. స్పోర్ట్స్ ప్రిడిక్షన్ మార్కెట్ ప్లాట్‌ఫామ్ 'నోవిగ్' కోసం చేసిన ఆమె చేసిన ఓ న్యూడ్ యాడ్ నెట్టింట సంచలనంగా మారింది. అందులో ఆమె క్రీడా పరికరాలతో మాత్రమే తన శరీరాన్ని కవర్ చేసుకోవడం తీవ్రమైన విమర్శలకు దారితీసింది.

అమ్మాయిల శరీరాన్ని వ్యాపార వస్తువుగా మారుస్తారా-సిడ్నీ స్వీని నగ్న యాడ్ పై అథ్లెట్లు ఫైర్-నెట్టింట రచ్చ! (x)
అమ్మాయిల శరీరాన్ని వ్యాపార వస్తువుగా మారుస్తారా-సిడ్నీ స్వీని నగ్న యాడ్ పై అథ్లెట్లు ఫైర్-నెట్టింట రచ్చ! (x)

వ్యాపార వస్తువుగా

సిడ్నీ స్వీనీ నగ్న యాడ్ పై 4 సార్లు ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ స్విమ్మర్ టిట్మస్ ఫైర్ అయింది. "ఇది చూసినప్పుడు నాకెంత కోపం కలిగిందో మాటల్లో చెప్పలేను. మహిళల శరీరాన్ని వ్యాపార వస్తువుగా మార్చడం, మహిళా క్రీడలను సెక్సువలైజ్ చేయడం ఇంకా ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది?" అని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో టిట్మస్ ప్రశ్నించారు.

అథ్లెట్లు ఇలా ఉంటారు

బుడాపెస్ట్‌లో జరిగిన అల్టిమేట్ ఛాంపియన్‌షిప్ పోటీల అనంతరం బీబీసీ ఇంటర్వ్యూలో బ్రిటీష్ స్ప్రింటర్ అమీ హంట్ మాట్లాడుతూ.. "సిడ్నీ స్వీనీ.. క్రీడల్లో మహిళలు అంటే ఇలా ఉంటారు. కండరాలు, కష్టపడే తత్వం, చెమట, రక్తం, కన్నీళ్లు!" అంటూ నేరుగా కెమెరా వైపు చూపిస్తూ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది.

మాజీ యూఎస్ జిమ్నాస్ట్ గ్రేసీ క్రేమర్, రగ్బీ క్రీడాకారిణి సోఫీ ఫెల్లా కూడా ఈ యాడ్‌ను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, క్రీడాకారిణులు తమ గుర్తింపు కోసం పడే శ్రమను తక్కువ చేసి చూపడమేనని మండిపడ్డారు.

స్వీనీ రియాక్షన్

ఈ వివాదంపై నోవిగ్ సంస్థ లేదా స్వీనీ అధికారికంగా స్పందించనప్పటికీ, స్వీనీ ఇఎస్‌పిఎన్ (ESPN) ప్రసిద్ధ 'బాడీ ఇష్యూ' (Body Issue) కవర్ చిత్రాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం ద్వారా పరోక్షంగా సమాధానమిచ్చింది.

కాగా, గతంలో మహిళా బాక్సర్ క్రిస్టీ మార్టిన్ బయోపిక్ 'క్రిస్టీ' (Christy) లో స్వీనీ నటించడంతో పాటు, ఆమె చేసిన ‘అమెరికన్ ఈగిల్’ (American Eagle) ప్రచార చిత్రం కూడా ఇంటర్నెట్‌లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన సంగతి తెలిసిందే.

అథ్లెట్ల పోరాటం

మహిళా అథ్లెట్లు కేవలం తమ గ్లామర్ లేదా శరీర సౌందర్యం ఆధారంగా కాక, తమ కష్టం, నైపుణ్యం, అథ్లెటిసిజమ్ ఆధారంగా గుర్తింపు పొందాలని పోరాడుతున్నారు. స్పోర్ట్స్ గేమింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌కు క్రీడా ప్రతిభతో సంబంధం లేని హాలీవుడ్ నటుల బోల్డ్ ఇమేజ్‌ను ఉపయోగించడం వల్ల క్రీడాకారుల శ్రమ పక్కదారి పడుతుందనే భావన వ్యక్తమవుతోంది.

అమీ హంట్, గ్రేసీ క్రేమర్ వంటి అథ్లెట్లు "నిజమైన మహిళా అథ్లెట్ ఎలా ఉంటారు?" అనే నినాదాన్ని ముందుకు తెచ్చారు. ఫిట్‌నెస్, మస్క్యులారిటీ, చెమట, నిరంతర శ్రమతో కూడిన రూపాన్ని సమాజంలో ఆమోదయోగ్యమైన రూపంగా చూపడమే కాకుండా, మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీల సాంప్రదాయ గ్లామర్ ప్రమాణాలను వారు నేరుగా సవాలు చేస్తున్నారు.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Sydney Sweeney: అమ్మాయిల శరీరాన్ని వ్యాపార వస్తువుగా మారుస్తారా-సిడ్నీ స్వీనీ నగ్న యాడ్ పై అథ్లెట్లు ఫైర్-నెట్టింట రచ్చ!
Home/Entertainment/Sydney Sweeney: అమ్మాయిల శరీరాన్ని వ్యాపార వస్తువుగా మారుస్తారా-సిడ్నీ స్వీనీ నగ్న యాడ్ పై అథ్లెట్లు ఫైర్-నెట్టింట రచ్చ!
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