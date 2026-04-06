Tabu: మాది 39 ఏళ్ల బంధం.. డ్యాన్స్ క్లాస్కి ఇద్దరం కలిసి వెళ్లే వాళ్లం.. నన్ను బైక్పై తీసుకెళ్లేవాడు: టబు కామెంట్స్
Tabu: అక్షయ్ కుమార్, టబు మధ్య స్నేహం నిన్న మొన్నటిది కాదు.. ఏకంగా 39 ఏళ్ల నాటిది. 'భూత్ బంగ్లా' ట్రైలర్ లాంచ్లో తమ పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్న ఈ స్టార్ జోడీ.. ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్, వెర్సటైల్ నటి టబు వెండితెరపై 1996లో 'తూ చోర్ మే సిపాహి' సినిమాతో మొదటిసారి సందడి చేశారు. అయితే వీరిద్దరి పరిచయం అంతకంటే చాలా ఏళ్ల క్రితమే జరిగిందన్న విషయం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తున్న సరికొత్త హారర్ కామెడీ 'భూత్ బంగ్లా' (Bhooth Bangla) ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుకలో అక్షయ్ తన పాత స్నేహితురాలి గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
డాన్స్ క్లాస్ నుంచి 'భూత్ బంగ్లా' వరకు..
ఈ వేడుకలో అక్షయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. "నాకు, టబుకు మధ్య 39 ఏళ్ల పరిచయం ఉంది. మేమిద్దరం కలిసి ఒకే డాన్స్ అకాడమీలో డాన్స్ నేర్చుకునేవాళ్లం" అని పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.
దీనికి టబు స్పందిస్తూ.. "అవును, అప్పట్లో అక్షయ్ నన్ను తన బైక్ మీద పికప్ చేసుకునేవాడు" అని చెప్పడంతో అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలు గడిచినా వారి మధ్య ఉన్న స్నేహం అలాగే ఉండటం విశేషం.
4 ఏఎం క్లబ్ మారలేదు!
అక్షయ్లో ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయా అని ప్రశ్నించగా.. "అక్షయ్ అస్సలు మారలేదు. ఇప్పటికీ తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే నిద్రలేస్తాడు. 5 గంటలకు అందరినీ రన్నింగ్కు రమ్మని బలవంతం చేస్తాడు. అది తినకూడదు, ఇది తినకూడదు అని క్లాసులు తీసుకుంటాడు. అతని క్రమశిక్షణ అప్పటిలాగే ఉంది" అని టబు నవ్వుతూ సమాధానమిచ్చింది. అలాగే దర్శకుడు ప్రియదర్శన్తో తనకు ఇది 8వ సినిమా అని, ఆయనలో కూడా ఆ శైలి అస్సలు మారలేదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
26 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే మ్యాజిక్
టబు, అక్షయ్, ప్రియదర్శన్ కాంబినేషన్లో గతంలో వచ్చిన 'హేరా ఫేరి' (2000) ఎంతటి సంచలనం సృష్టించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు దాదాపు 26 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ముగ్గురూ 'భూత్ బంగ్లా' కోసం మళ్ళీ ఒక్కటయ్యారు.
ఈ హారర్ కామెడీ సినిమాలో అక్షయ్ ఒక దెయ్యాల బంగ్లాను వారసత్వంగా పొంది, దాన్ని ఎలాగైనా అమ్మేయాలని చూసే వ్యక్తిగా కనిపిస్తాడు. 'వధుసురుడు' అనే దుష్టశక్తి భయంతో ఎవరూ పెళ్లి చేసుకోని ఊరిలో, అక్షయ్ తన పెళ్లిని ఎలా ప్లాన్ చేస్తాడనేదే ఈ చిత్ర కథాంశం.
కెరీర్ పరంగా ఫుల్ బిజీ
టబు ఇటీవల 'డ్యూన్: ప్రొఫెసీ' సిరీస్తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందగా, 'క్రూ', 'ఔరోన్ మే కహాన్ దమ్ థా' సినిమాలతో అలరించింది. అక్షయ్ కుమార్ కూడా 2025లో 'స్కై ఫోర్స్', 'హౌస్ఫుల్ 5', 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3' వంటి చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. విష్ణు మంచు హీరోగా నటిస్తున్న 'కన్నప్ప'లో కూడా అక్షయ్ ఒక అతిథి పాత్రలో మెరిశాడు. 'భూత్ బంగ్లా' ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలోకి రానుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: అక్షయ్ కుమార్, టబు ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి స్నేహితులు?
జవాబు: వీరిద్దరికీ 39 ఏళ్ల నుంచి పరిచయం ఉంది. సినిమాల్లోకి రాకముందే వీరిద్దరూ కలిసి డాన్స్ అకాడమీలో ఉండేవారు.
ప్రశ్న: 'భూత్ బంగ్లా' ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది?
జవాబు: ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 17న విడుదల కానుంది. ఏప్రిల్ 16 రాత్రి 9 గంటల నుంచే పెయిడ్ ప్రివ్యూలు ప్రారంభమవుతాయి.
ప్రశ్న: ఈ చిత్రంలో ప్రధాన విలన్ లేదా దుష్టశక్తి పేరు ఏమిటి?
జవాబు: ట్రైలర్ ప్రకారం, ఈ సినిమాలో 'వధుసురుడు' (Vadhusur) అనే దుష్టశక్తిని ప్రధాన భూతంగా చూపించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.