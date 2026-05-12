Tamannaah Bhatia: ఉజ్జయిని మహాకాలుడి సేవలో తమన్నా.. భస్మ హారతిలో మిల్కీ బ్యూటీ.. వీడియో వైరల్
Tamannaah Bhatia: తమన్నా భాటియా ఉజ్జయిని మహాకాలుడి సేవలో తరించింది. అక్కడ భస్మ హారతిలో పాల్గొని తన్మయత్వంలో మునిగి తేలింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Tamannaah Bhatia: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనిస్తున్నారు. మంగళవారం (మే 12) తెల్లవారుజామున మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయినిలో ఉన్న ప్రసిద్ధ మహాకాలేశ్వర ఆలయాన్ని ఆమె సందర్శించారు. ఆలయంలో అత్యంత పవిత్రంగా భావించే 'భస్మ హారతి' సేవలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ప్రత్యేక పూజలు
సాధారణంగా మహాకాలేశ్వర ఆలయంలో తెల్లవారుజామున జరిగే భస్మ హారతికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. తమన్నా తన ఆప్తమిత్రురాలు, నిర్మాత ప్రగ్యా కపూర్తో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి, భక్తిశ్రద్ధలతో వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ఆమె స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హారతి అనంతరం గర్భాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా తమన్నా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. "దేవుడి పిలుపు ఉంటేనే ఈ క్షేత్రానికి రాగలం. ఈ రోజు భస్మ హారతిని కళ్ళారా వీక్షించే అవకాశం కలగడం నా అదృష్టం. అక్కడి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం, ఆ శక్తి నన్ను ఎంతో పునరుత్తేజితం చేశాయి. అక్కడ కూర్చుని ఆ అనుభూతిని పొందడమే ఒక గొప్ప వరం" అని తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో 'వాన్'
తమన్నా కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం ఆమె బాలీవుడ్ హీరో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి 'వాన్' (Vvan) అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇది ఒక ఫోక్ లోర్ థ్రిల్లర్ (జానపద నేపథ్యం ఉన్న కథ). ఏక్తా కపూర్, టీవీఎఫ్ (TVF) సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మధ్య భారత దేశంలోని దట్టమైన అడవుల నేపథ్యంలో, పురాతన రహస్యాలు, వింత ఆలయాల చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది.
ఈ సినిమాను ఆగస్టు 28, 2026న రక్షాబంధన్ కానుకగా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల షూటింగ్ సెట్స్ నుంచి విడుదలైన ఒక ఫోటోలో సిద్ధార్థ్ స్కూటర్ నడుపుతుంటే, తమన్నా వెనకాల కూర్చుని ముసిముసి నవ్వులు చిందిస్తూ కనిపించారు. వీరిద్దరి ఆన్-స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
తమన్నా కేవలం గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా, కథా బలమున్న సినిమాలను ఎంచుకుంటూనే.. మరోవైపు ఆధ్యాత్మిక యాత్రలతో మనశ్శాంతిని వెతుక్కుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈమె మహాకాల్ పర్యటనకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.