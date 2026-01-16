Edit Profile
    తమన్నా ఐటెమ్ సాంగ్‌కు 100 కోట్ల వ్యూస్.. థ్యాంక్స్ చెప్పిన మిల్కీ బ్యూటీ.. ఈ పాట చూశారా?

    తమన్నా భాటియా ఐటెమ్ సాంగ్ యూట్యూబ్ లో సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. హారర్ కామెడీ మూవీ స్త్రీ2లో వచ్చిన ఆజ్ కీ రాత్ పాటకు 100 కోట్ల వ్యూస్ రావడం విశేషం. మరి ఆ పాట గురించి మీకు తెలుసా?

    Published on: Jan 16, 2026 5:05 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా గ్లామర్, డ్యాన్స్ స్టెప్పులతో ఉర్రూతలూగించిన పాట ‘ఆజ్ కీ రాత్’ (Aaj Ki Raat). 2024లో వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ హారర్-కామెడీ మూవీ ‘స్త్రీ 2’ (Stree 2) విజయానికి ఈ పాట కూడా ఒక ప్రధాన కారణం అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ రూపంలో మోత మోగించిన ఈ పాట.. ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లో అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా ఈ వీడియో సాంగ్ బిలియన్ (100 కోట్లు) వ్యూస్ మార్కును క్రాస్ చేసింది.

    మొదటి వ్యూ నుంచి బిలియన్ దాకా..

    ఈ అద్భుతమైన మైలురాయిని చేరుకోవడంపై తమన్నా ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. శుక్రవారం (జనవరి 16) నాడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పాట షూటింగ్ సమయానికి సంబంధించిన బిహైండ్ ది సీన్స్ క్లిప్స్‌ను షేర్ చేసింది. "మొదటి వ్యూ నుంచి 1 బిలియన్ వ్యూస్ వరకు.. ఇంత ప్రేమను కురిపించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.

    ఆ వీడియోలో.. షాట్ పూర్తయ్యాక కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ గంగూలీ "చాలా బాగా వచ్చింది, కానీ ఇంకో టేక్ చేద్దామా?" అని అడగ్గా.. తమన్నా సరదాగా "నో" అని అరిచిన క్లిప్ ఫ్యాన్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది.

    900 కోట్ల వసూళ్లు

    రాజ్‌కుమార్ రావు, శ్రద్ధా కపూర్ జంటగా అమర్ కౌశిక్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘స్త్రీ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 900 కోట్లు వసూలు చేసి 2024లో అతిపెద్ద హిట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. సచిన్-జిగర్ సంగీతం అందించిన ‘ఆజ్ కీ రాత్’ పాటను మధుబంతి బాగ్చి, దివ్య కుమార్ పాడారు. అమితాబ్ భట్టాచార్య సాహిత్యం అందించారు.

    సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో నెక్స్ట్ మూవీ

    తమన్నా ప్రస్తుతం ‘వీవీఏఎన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్’ అనే సినిమా కోసం సిద్ధమవుతోంది. సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా హీరోగా, దీపక్ మిశ్రా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా మే 15న విడుదల కానుంది. మధ్య భారతదేశంలోని అటవీ ప్రాంతం, జానపద కథల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగనుంది. ఓవైపు హీరోయిన్ గా బిజీగా ఉంటూనే మరోవైపు వరుస ఐటెమ్ సాంగ్స్ తో తమన్నా అలరిస్తోంది. అయితే ఈ ఆజ్ కీ రాత్ సాంగ్ మాత్రం ఆమె కెరీర్లోనే ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది.

