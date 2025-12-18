శ్రద్ధా కపూర్ దురంధర్ రివ్యూ.. మా ఎమోషన్స్తో ఆడుకోవద్దంటూ డైరెక్టర్కు రిక్వెస్ట్.. ఏమైందంటే?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ రీసెంట్ గా దురంధర్ మూవీ చేసింది. ఆ తర్వాత తమ ఎమోషన్స్ తో ఆడుకోవద్దంటూ ఆ సినిమా డైరెక్టర్ కు రిక్వెస్ట్ చేసింది. మరి ఏం జరిగిందో ఇక్కడ చూసేయండి.
ఈ నెల ప్రారంభంలో థియేటర్లలోకి వచ్చినప్పటి నుండి, ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన 'దురందర్' సినిమా గురించి దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. రణవీర్ సింగ్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, ఆర్. మాధవన్, రాకేష్ బేడీ వంటి నటీనటులు అద్భుతమైన పాత్రలలో నటించిన ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది.
శ్రద్ధా కపూర్ రివ్యూ
తమ అద్భుతమైన నటన, ఆకట్టుకునే కథనం, అంతే అద్భుతంగా రాబోయే రెండవ భాగానికి ఇచ్చిన హామీతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది దురంధర్. కేవలం ప్రేక్షకులు మాత్రమే కాదు, సినీ ప్రముఖులు కూడా ఈ సినిమాకు ఫిదా అవుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాను చూసిన శ్రద్ధా కపూర్ మూవీ రివ్యూ ఇచ్చింది. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్, అతని భార్య యామి గౌతమ్ ధర్ లకు ఒక లేఖ రాసింది.
ఎమోషన్స్ తో ఆడుకోవద్దు
శ్రద్ధా కపూర్ దురంధర్ మూవీ చూసి ఇంప్రెస్ అయింది. పార్ట్ 2 కోసం ఎక్కువ కాలం వెయిట్ చేయలేమని చెప్పింది. రివ్యూ రాసేసింది.
"ఆదిత్య ధర్ 'దురంధర్' లాంటి సినిమా తీయడం నిజంగా చాలా భయంకరం. ఆ తర్వాత 3 నెలలు పార్ట్ 2 కోసం మమ్మల్ని వేచి ఉండేలా చేయడం???? మా భావోద్వేగాలతో ఆడుకోవద్దు. దయచేసి విడుదల తేదీని ముందుకి జరపండి. అద్భుతమైన అనుభవం. ఉదయం షూటింగ్ లేకపోతే, నిజంగా ఇప్పుడే మళ్ళీ చూడటానికి వెళ్ళేదాన్ని. ఛావా, సైయారా, దురంధర్ అన్నీ 2025లో. హిందీ సినిమా’’ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలు పెట్టింది శ్రద్ధా.
మంచి సినిమా
“యామి గౌతమ్ ప్రతికూల ప్రచార యంత్రాంగాన్ని, అవాస్తవ వివాదాలను బయటపెట్టాల్సి వచ్చింది. 'దురంధర్' అన్నింటినీ తట్టుకుని నిలబడింది! ఏ చెడు శక్తి మంచి సినిమాను కిందకు లాగలేదు. ప్రేక్షకులపైనే మా నమ్మకం” అని శ్రద్ధా కపూర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీల్లో పేర్కొంది. శ్రద్ధా మాదిరిగానే, దేశం కూడా ఇప్పుడు మార్చి 19, 2026న థియేటర్లలోకి రానున్న 'దురంధర్ 2' కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తోంది.
డబ్బులు డిమాండ్
దురంధర్ విడుదలకి కొద్ది రోజుల ముందు యామి ఓ ట్వీట్ చేసింది. ‘‘ఒక సినిమాకు మంచి 'హైప్' సృష్టించడానికి, మార్కెటింగ్ పేరుతో డబ్బు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లేదంటే వాళ్లు సినిమా విడుదల కాకముందే నెగెటివ్ గా విషయాలు రాస్తూనే ఉంటారు. మీరు వారికి డబ్బు చెల్లించే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది. ఇది దోపిడీ లాంటిది. ఇది మన పరిశ్రమ భవిష్యత్తును పెద్ద ఎత్తున ప్రభావితం చేసే ఒక తెగులు" అని యామి రాసుకొచ్చింది.