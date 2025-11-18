Edit Profile
    ఓటీటీలోకి మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే.. ఫార్మా మాఫియా హత్యల చుట్టూ తిరుగుతూ..

    తమిళం నుంచి మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ఫార్మా మాఫియా హత్యల చుట్టూ జరిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ తో ఇది సాగనుంది. స్ట్రీమింగ్ తేదీని కూడా జీ5 ఓటీటీ అనౌన్స్ చేసింది.

    Published on: Nov 18, 2025 8:45 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తమిళం నుంచి త్వరలో రాబోతున్న కొత్త వెబ్ సిరీస్ 'రేఖై'. ఈ సిరీస్ ప్రముఖ క్రైమ్ రచయిత రాజేష్ కుమార్ నవల ఆధారంగా రూపొందించారు. తాజాగా ఈ సిరీస్ ట్రైలర్, స్ట్రీమింగ్ తేదీ రివీల్ అయ్యాయి. జీ5 ఓటీటీలో ఇది స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఆ వివరాలేంటో చూడండి.

    ఓటీటీలోకి మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే.. ఫార్మా మాఫియా హత్యల చుట్టూ తిరుగుతూ..
    'రేగాయ్' ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్

    తమిళ వెబ్ సిరీస్ 'వేడువన్' విడుదల తర్వాత జీ5 ఓటీటీ తన తదుపరి తమిళ ఒరిజినల్ సిరీస్ అయిన 'రేఖై' (Regai)ని విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సిరీస్ నవంబర్ 28న ప్రీమియర్ కానుంది. ఓటీటీప్లే ప్రీమియం సబ్‌స్క్రైబర్‌లు కూడా ఈ షోను చూడొచ్చు. ప్రముఖ క్రైమ్ రచయిత రాజేష్ కుమార్ నవల ఆధారంగా దీనిని రూపొందించడం విశేషం.

    'రేఖై' అంటే వేలిముద్రలు అని అర్థం. ఈ సిరీస్ నిజం, నేరం అనే ఇతివృత్తాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈ సిరీస్ మొత్తం ఏడు ఎపిసోడ్లుగా ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. బాలహాసన్ ఎస్ఐ వెట్రి పాత్రలో, పవిత్ర జనని కానిస్టేబుల్ సంధ్యగా ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.

    ఐస్ ముక్కల మధ్య తెగిన చేయి.. అసలు కథ ఇదే!

    ఒక ఐస్-కార్ట్ విక్రేత ప్రమాదవశాత్తు మరణించడంతో ఈ కథ మొదలవుతుంది. పోలీసుల దర్యాప్తులో భాగంగా.. కరుగుతున్న ఆ ఐస్ ముక్కల మధ్య ఒక తెగిపడిన చేతిని ఎస్ఐ వెట్రి గుర్తిస్తాడు. ఆ ఒక్క క్లూ అతన్ని ఊహించని మలుపులు తిప్పుతుంది. సాధారణ కేసు అనుకున్నది కాస్తా మెడికల్ ట్రయల్స్ అనే భయంకరమైన విషవలయంలోకి వెట్రిని నెట్టేస్తుంది.

    ఈ కేసు విచారణలో వెట్రికి అడుగడుగునా దిగ్భ్రాంతికరమైన నిజాలు ఎదురవుతాయి. ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికినట్లే అనిపించి.. అంతలోనే మరో చీకటి కోణం బయటపడుతుంది. ఇక్కడ ప్రాణాలతో బయటపడిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రమాదకరంగానే కనిపిస్తారు. చివరకు వేటాడేది ఎవరు? వేటకు గురవుతోంది ఎవరు? అనే గీత చెరిగిపోయేంత ఉత్కంఠభరితంగా ఈ కథ సాగుతుంది.

    ఆసక్తి రేపుతున్న ట్రైలర్

    ఇటీవలే ‘రేఖై’ ట్రైలర్ విడుదలై ప్రేక్షకులలో ఆసక్తిని పెంచింది. నాలుగు వేర్వేరు హత్యల నేపథ్యం, వాటి వెనుక ఉన్న మిస్టరీని వివరిస్తూ సాగే వాయిస్‌ ఓవర్‌తో ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠగా సాగింది. పైకి ఇవి ప్రమాదవశాత్తు జరిగిన మరణాలుగా కనిపిస్తాయి. కానీ లోతుగా విచారిస్తే.. దీని వెనుక ఉన్న మెడికల్ మాఫియా కుట్ర వెలుగులోకి వస్తుంది.

    ప్రముఖ రచయిత రాజేష్ కుమార్ నవల ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. "ఏ క్రైమ్ కథ అయినా కాగితంపైకి ఎక్కకముందే, మనిషి ఆలోచనల్లో పుడుతుంది. ఒక చిన్న పాయింట్‌ను తీసుకొని, సమాజంలోని చీకటి కోణాలను ‘రేఖై’లో చూపించిన తీరు నాకు నచ్చింది. నా రచనను వేరొకరు తమ కోణంలో ఆవిష్కరించినప్పుడు అందులో కొత్త భయాన్ని సృష్టించినప్పుడు.. ఆ జానర్ ఇంకా బతికే ఉందనిపిస్తుంది" అని చెప్పుకొచ్చారు.

