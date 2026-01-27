ఓటీటీలోకి రెండు వారాల్లోనే వచ్చేస్తున్న కార్తీ డిజాస్టర్ యాక్షన్ కామెడీ మూవీ.. తెలుగులో నేరుగా ఓటీటీలోకే..
తమిళ స్టార్ హీరో కార్తీ నటించిన తాజా మూవీ ‘వా వాతియార్’ థియేటర్లలో విడుదలైన రెండు వారాలకే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కావడానికి సిద్ధమైంది.
ఈసారి తెలుగులో సంక్రాంతి సినిమాలన్నీ మంచి ఫలితాలు సాధించగా.. తమిళంలో మాత్రం అన్నీ బోల్తా పడ్డాయి. అలాంటి సినిమానే వా వాతియార్. తెలుగులో అన్నగారు వస్తున్నారు పేరుతో రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నా థియేటర్లు లేక రాలేదు. ఇప్పుడు నేరుగా ఓటీటీలోకే వస్తోంది. ఈ డిజాస్టర్ మూవీ రెండు వారాల్లోనే డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుండటం విశేషం. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
వా వాతియార్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
కార్తీ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘వా వాతియార్’ ఈ ఏడాది పెద్ద సంక్రాంతి సినిమాలతో పాటు జనవరి 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే ఈ సినిమాకు మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు థియేటర్లలో విడుదలైన రెండు వారాల లోపే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమైంది. బుధవారం (జనవరి 28) నుంచి ఈ సినిమాను చేయనున్నట్లు ప్రైమ్ వీడియో అనౌన్స్ చేసింది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా కార్తీ సినిమా అందుబాటులో ఉంటుంది.
కొత్త ఆలోచనతో వచ్చినప్పటికీ.. ఈ సినిమా థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కానీ డిజిటల్ వేదికపై మాత్రం ఆదరణ పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదలైన సినిమాల్లో ఓటీటీలోకి వస్తున్న మొదటి సినిమా ఇదే కావడం విశేషం.
‘వా వాతియార్’ కథ ఏంటంటే?
ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి వచ్చిన తమిళ మూవీ ‘వా వాతియార్’ రాము (కార్తి పోషించిన పాత్ర) చుట్టూ తిరుగుతుంది. రాము తన తాతయ్య దగ్గర పెరుగుతాడు. అతడు అలనాటి దిగ్గజ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు ఎంజీఆర్ కు వీరాభిమాని. రాము కథ ద్వారా ఈ సినిమా ఆ మహానటుడికి నివాళి అర్పిస్తుంది.
తన మనవడికి, తన అభిమాన నటుడికి మధ్య ఏదో సంబంధం ఉందని తాతయ్య నమ్ముతుంటారు. పెరిగి పెద్దయ్యాక రాము పోలీస్ అవుతాడు కానీ, అతను నీతి నిజాయితీ లేని మార్గంలో నడుస్తుంటాడు. అయితే కొన్ని సంఘటనలు రాము తన పద్ధతులను మార్చుకునేలా చేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందన్నది తెరపై చూడాల్సిందే.
‘వా వాతియార్’లో కార్తీ హీరోగా నటించగా, రాజ్కిరణ్ అతని తాతయ్యగా కనిపించాడు. కృతి శెట్టి కథానాయికగా నటించింది. సీనియర్ నటులు సత్యరాజ్, నిళల్గల్ రవి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఆనందరాజ్, శిల్పా మంజునాథ్, కరుణాకరన్, జి.ఎం. సుందర్, రమేష్ తిలక్ కూడా ఈ చిత్రంలో భాగమయ్యారు.
ఇక కార్తీ రాబోయే సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ‘సర్దార్ 2’ ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉంది. అలాగే ఇటీవల దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ ఒక విషయాన్ని నిర్ధారించాడు. అల్లు అర్జున్ తో తాను చేయబోయే తెలుగు సినిమా పూర్తయిన తర్వాత.. కార్తీతో ‘ఖైదీ 2’ సినిమా పనులు మొదలుపెడతానని అతడు చెప్పాడు.