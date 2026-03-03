OTT Horror Thriller: ఓటీటీలొకి తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 7.8 రేటింగ్
ఓటీటీలోకి ఇప్పుడో తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ (OTT Horror Thriller) స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. జనవరి 30న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.8 రేటింగ్ ఉండగా.. ఈవారమే డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఆ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ లవర్స్ కోసం మరో సినిమా రాబోతోంది. ఈ తమిళ మూవీ పేరు గ్రానీ (Granny). ఐఎండీబీలో 7.8 రేటింగ్ సాధించింది. ఇప్పుడు శుక్రవారం అంటే మార్చి 6న డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది. అసలు ఈ సినిమా ఏంటి? ఎక్కడ చూడాలన్న వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
గ్రానీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ గ్రానీ జనవరి 30న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. నెల రోజుల తర్వాత ఈ శుక్రవారం (మార్చి 6) ఆహా తమిళం ఓటీటీలో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ ట్వీట్ చేసింది. “గ్రానీ వచ్చే డేట్ ఫిక్సయింది. గ్రానీ మార్చి 6 నుంచి ఆహా తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది” అనే క్యాప్షన్ తో ఆహా తమిళం ప్లాట్ఫామ్ తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది.
గ్రానీ మూవీ విశేషాలు
తమిళ ఇండస్ట్రీలో హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక క్రేజ్ ఉంటుంది. తాజాగా ఆ జాబితాలోకి చేరిన మరో సినిమానే ఈ ‘గ్రానీ’ (Granny). కేవలం భయపెట్టడమే కాకుండా, సెంటిమెంట్, ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్ప్లేతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ‘గ్రానీ’ కథ అంతా ఒక పురాతన బంగ్లా చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక యువ జంట అనుకోకుండా ఒక పాత ఇంటికి మారడం, అక్కడ వారికి ఎదురయ్యే వింత అనుభవాలే ఈ సినిమా మూలకథ.
ఆ ఇంట్లో ఒక ముసలావిడ ఆత్మ తిరుగుతుంటుంది. ఆమె ఎవరు? ఆ ఇంటికి, ఆమెకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి? అనేది కథలో ప్రధాన సస్పెన్స్. సాధారణ హారర్ సినిమాల్లా కాకుండా, ఈ ‘గ్రానీ’ వెనుక ఒక విషాదకరమైన గతం ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ ఎందుకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటోంది? లేదా ఎవరిని రక్షించాలనుకుంటోంది? అనే పాయింట్ ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేస్తుంది.
ఈ సినిమాలో ప్రముఖ తమిళ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. విలక్షణ నటి విజి చంద్రశేఖర్ ఈ చిత్రంలో టైటిల్ రోల్ (గ్రానీ) పోషించింది. ఆమె నటన, మేకప్ ప్రేక్షకులను భయపెట్టడమే కాకుండా ఎమోషనల్గానూ కనెక్ట్ చేస్తాయి.
హారర్ సినిమాలకు ప్రాణం పోసేది బీజీఎం. ‘గ్రానీ’లో ప్రతి శబ్దం వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఉంటుంది. సినిమాటోగ్రఫీ చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంది. పాత బంగ్లా సెటప్, లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ హారర్ మూడ్ను పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేశాయి. ఇది కేవలం దెయ్యం సినిమా మాత్రమే కాదు. ఇందులో బామ్మకు, మనవడికి లేదా మనవరాలికి మధ్య ఉండే ఒక సున్నితమైన బంధాన్ని కూడా స్పృశించారు.