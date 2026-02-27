OTT Horror: కూతురితో క్షుద్రపూజలు-పిల్లి మాయ చుట్టూ-ఇవాళ రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన నవీన్ చంద్ర డార్క్ హారర్ థ్రిల్లర్
OTT Horror: ఫ్రైడే వచ్చిందంటే ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు, సిరీస్ ల జోష్ ఉంటుంది. ఈ రోజు కూడా అలాగే ఓటీటీలోకి ఓ తెలుగు డార్క్ హారర్ థ్రిల్లర్ వచ్చింది. నవీన్ చంద్ర లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన ఈ మూవీ ఇవాళ రెండు ఓటీటీల్లో రిలీజైంది.
ఇవాళ ఓటీటీలోకి భయపెట్టే ఓ హారర్ థ్రిల్లర్ వచ్చేసింది. ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లో అడుగుపెట్టిన ఆ తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమానే ‘హనీ’. ఇందులో నవీన్ చంద్ర లీడ్ రోల్ ప్లే చేశాడు. కూతురితో క్షుద్రపూజలు చేసే సైకో తండ్రి కథ చుట్టూ హనీ మూవీ సాగుతుంది.
హనీ ఓటీటీ
నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై జంటగా నటించిన తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ ‘హనీ’. ఈ డార్క్ హారర్ మూవీ ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 27) ఓటీటీలోకి వచ్చింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోతో పాటు సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీల్లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రైమ్ వీడియోలోనేమో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా చూడొచ్చు. సన్ నెక్ట్స్ లో తెలుగు, తమిళంలో అందుబాటులో ఉంది.
నెల రోజుల్లోపే
హారర్ థ్రిల్లర్ హనీ మూవీ థియేటర్లలో రిలీజైన నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 2, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్లై, బిగ్ బాస్ దివి, రాజా రవీంద్రన్, జయన్ని తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమాకు కరుణ్ కుమార్ డైెరెక్టర్. అతను అంతకుముందు పలాస సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాడు.
హనీ కథ
మూఢ నమ్మకాలు, క్షుద్ర పూజల చుట్టూ తిరిగే కథతో తెరకెక్కిన సినిమా హనీ. ఇందులో తన సొంత కూతురితోనే తండ్రి (ఆనంద్) క్షుద్ర పూజలు చేసి డబ్బులు సంపాదించాలని అనుకుంటాడు. ఆనంద్ (నవీన్ చంద్ర) మూఢ నమ్మకాల మాయలో పడిపోతాడు. అతను క్షుద్ర పూజలు, తాంత్రిక విద్యలు నేర్చుకుంటాడు. ఈ కారణంగానే తన ఉద్యోగం కోల్పోతాడు. పూర్తిగా క్షుద్రపూజలనే నమ్ముకుంటాడు.
పిల్లి మాయ
తన గురువు సారంగపాణి (రాజా రవీంద్ర)తో కలిసి ఈజీగా డబ్బు సంపాదించడం కోసం పిల్లి మాయను అమ్మాలనుకుంటాడు. అయితే పిల్లి మాయ సేకరించడం అంత ఈజీ కాదు. దీని కోసం ఆడపిల్లలతో పూజలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకు తన కూతురు మీరా (జయన్ని)ను ఆనంద్ సెలక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఫస్ట్ మీరా తల్లి లలిత (దివ్య పిళ్లై) అందుకు ఒప్పుకోదు. కానీ ఆనంద్ బలవంతంతో లలిత ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది.
సారంగపాణి ఇంట్లో గురువు, ఆనంద్ కలిసి క్షుద్ర పూజలు చేస్తారు. మరి దీని కారణంగా లలిత, మీరా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు. అసలు పిల్లి మాయ అంటే ఏంటీ? దీనికి క్షుద్రపూజలకు సంబంధం ఏంటీ? అన్నది హనీ మూవీలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.