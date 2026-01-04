ఐసీయూలో తమిళ లెజండరీ డైరెక్టర్ భారతీరాజా- తెలుగులో కృష్ణతో జమదగ్ని మూవీ- 6 నేషనల్ అవార్డ్స్- అసలు ఏమైందంటే?
ప్రముఖ తమిళ సినీ దర్శకుడు భారతీరాజా అస్వస్థతకు గురై ఇటీవల ఆసుపత్రిలో చేరారు. సూపర్ హిట్ సినిమాలతో ఆయన దిగ్గజ డైరెక్టర్ గా ఎదిగారు. ప్రస్తుతం ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన తెలుగులో సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో జమదగ్ని మూవీ తీశారు.
తమిళ దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడటంతో ఆయన్ని కుటుంబ సభ్యులు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు. ఆయన వయసు 84 ఏళ్లు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇప్పుడు నిలకడగా ఉందని ఎంజీఎం హాస్పిటల్స్ వెల్లడించింది. భారతీరాజా తెలుగులో సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో జమదగ్ని సినిమా తీశారు.
హాస్పిటల్లో భారతీరాజా
సినీ ఎక్స్ప్రెస్ కథనం ప్రకారం ఆసుపత్రి విడుదల చేసిన ప్రకటనలో "ప్రముఖ చిత్ర దర్శకులు భారతీరాజా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉండటంతో ఎంజీఎంహెల్త్కేర్, అమీన్జికరైలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆయన ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసీయూ)లో తగిన వైద్య సంరక్షణ పొందుతున్నారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంది. మా వైద్య నిపుణుల బృందం ఆయనను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. అవసరమైనప్పుడు మరిన్ని అప్డేట్లు తెలియజేస్తాం’’ అని పేర్కొంది.
భారతీరాజా ఎవరు?
భారతీరాజా తమిళ సినిమాల్లో ప్రసిద్ధ చిత్ర దర్శకుడు మాత్రమే కాదు.. నిర్మాత, స్క్రీన్రైటర్, నటుడు కూడా. ఆయన 1977లో '16 వయతినిలే' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత 'కిళక్కే పోగుమ్ రైలు', 'సిగప్పు రోజాక్కల్', 'అలైగల్ ఒయివతిల్లై', 'కాదల్ ఓవియం', 'ముదల్ మరియాతై' వంటి అనేక చిత్రాలను రూపొందించారు. ఆయన చిత్రాలకు ఆరు జాతీయ చిత్ర అవార్డులు, నాలుగు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు సౌత్, ఆరు తమిళనాడు రాష్ట్ర చిత్ర అవార్డులు, ఒక నంది అవార్డుతో సహా అనేక పురస్కారాలు లభించాయి.
తెలుగు సినిమాలు
భారతీరాజా తెలుగులోనూ సినిమాలు తీశారు. 1980లో కొత్త జీవితాలు సినిమాతో తెలుగులోకి అడుగుపెట్టారు. 1981లో సీతాకోక చిలుక సినిమా తీశారు భారతీరాజా. దీనికి జాతీయ అవార్డు అందుకున్నారు. 1988లో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ హీరోగా జమదగ్ని మూవీని తెరకెక్కించారు. తెలుగులో ఇదే ఆయనకు చివరి సినిమా. 2004లో భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు ఆయన చేసిన సేవలకు గాను పద్మశ్రీ అవార్డు అందుకున్నారు.
కొడుకు మరణంతో
దర్శకుడు భారతీరాజా తన కుమారుడు మనోజ్ (48) మరణంతో తీవ్ర దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. గుండెపోటుతో గతేడాది మార్చిలో మనోజ్ మరణించారు. మనోజ్ మరణం, అంత్యక్రియలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు, తీవ్రంగా బాధలో ఉన్న భారతీరాజాను చూపుతూ వైరల్ అయ్యాయి. తన కుమారుడిని కోల్పోయిన దుఃఖం నుండి ఆయన ఇంకా తేరుకోలేదని నివేదికలున్నాయి. పలువురు ప్రముఖులు అంత్యక్రియలకు హాజరై భారతీరాజాను ఓదార్చారు.
దర్శకుడి సోదరుడు జయరాజ్ పెరియమయతేవర్ ఇటీవల భారతీరాజా మానసికంగా ఇంకా బలహీనంగానే ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. తన కుమారుడి అకాల మరణం నుండి ఆయన ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదని నమ్ముతారు. భారతీరాజా చివరిసారిగా మోహన్లాల్ నటించిన 'తుడరుమ్'లో కనిపించారు. దర్శకుడిగా, ఆయన చివరి చిత్రం 'మోడర్న్ లవ్ చెన్నై'లోని 'పరవై కూటిల్ వాళుమ్ మాంగల్' అనే భాగం.