Tamil Thriller Web Series: కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే అందమైన భార్య కనిపించకుండాపోతే.. ఓటీటీలోకి తమిళ థ్రిల్లర్ సిరీస్
Tamil Thriller Web Series: జీ5 ఓటీటీ మరో ఆసక్తికర ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ను సిద్ధం చేసింది. తమిళంలో తెరకెక్కిన మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'ఆక్టోపస్' (Octopus) నవంబర్ 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జయచంద్ర హష్మీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్లో అశ్విన్ కుమార్, అర్చన రవిచంద్రన్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
Tamil Thriller Web Series: ఓటీటీలోకి తమిళ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ సిరీస్ పేరు ఆక్టోపస్. ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ తాజాగా రిలీజ్ కాగా.. స్ట్రీమింగ్ తేదీని కూడా జీ5 అనౌన్స్ చేసింది. నవంబర్ 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది.
ఆక్టోపస్ వెబ్ సిరీస్ స్టోరీ ఏంటంటే?
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు 'ఆక్టోపస్' ఒక సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ కథ నూతన దంపతులైన వరుణ్ (అశ్విన్ కుమార్), నిఖిత (సింధు కుమారేశన్) చుట్టూ తిరుగుతుంది. పెళ్లయిన తర్వాత ఎన్నో ఆశలతో ఈ జంట ఒక కొత్త నివాస ప్రాంతంలోకి అడుగుపెడుతుంది.
మొదట అంతా ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా సాగిపోతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ ఆ కాలనీలోకి వచ్చిన కొద్ది రోజులకే నిఖిత అకస్మాత్తుగా, ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేకుండా అదృశ్యమవుతుంది. భార్య మాయమవడంతో వరుణ్ జీవితం ఒక్కసారిగా తలకిందులవుతుంది. అసలు నిఖిత ఏమైంది? ఆమెను ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేశారా లేక ఆమె అదృశ్యం వెనుక భర్త వరుణ్ పాత్ర ఏమైనా ఉందా? అనే అనుమానాలు మొదలవుతాయి.
అందరూ ఒక కుటుంబంలా.. కానీ అసలు నిజం వేరే!
నిఖిత అదృశ్యం కేసులో అర్చన (అర్చన రవిచంద్రన్) రంగంలోకి దిగి లోతుగా ఆరా తీయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆ కాలనీలోని వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోతుంది.
సాధారణంగా ఒక కుటుంబంలా కలిసిమెలిసి ఉండే ఆ కాలనీ వాసులందరూ, నిఖిత మిస్సింగ్ మిస్టరీని ఛేదించడానికి స్వయంగా డిటెక్టివ్లుగా మారిపోతారు. దర్యాప్తు ముందుకు సాగేకొద్దీ ఆక్టోపస్ బాహువుల్లా ఒక్కో రహస్యం బయటపడుతుంది. దొరికిన ప్రతి చిన్న ఆధారం ఒక కొత్త సందేహానికి దారితీస్తుంది.
పైకి ఎంతో అమాయకంగా, ఆత్మీయంగా కనిపించే వ్యక్తుల వెనుక దాగి ఉన్న చీకటి కోణాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అక్కడ కనిపించేదేదీ నిజం కాదని, ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక రహస్యం ఉందని ట్రైలర్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
బలమైన తారాగణం, జీ5 థ్రిల్లర్ లైనప్
ఈ వెబ్ సిరీస్కు ప్రధాన బలం ఇందులో నటించిన ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు. రొమాంటిక్ పాత్రలతో యువతలో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్న అశ్విన్ కుమార్.. ఇందులో భార్యను కోల్పోయి ఆందోళన చెందే భర్త వరుణ్ పాత్రలో విభిన్నమైన నటనను కనబరిచారు. ఆయనకు తోడుగా అర్చన రవిచంద్రన్ కీలకమైన ఇన్వెస్టిగేటివ్ పాత్రలో ఆకట్టుకోనున్నారు.
అలాగే గతంలో 'అంధగారం' వంటి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన విలక్షణ నటుడు వినోద్ కిషన్ ఇందులో భరత్ అనే ముఖ్య పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సింధు కుమారేశన్, కలైవాణి భాస్కర్ (షాలిని పాత్రలో) కథకు కీలక మలుపులుగా నిలుస్తారు. దర్శకుడు జయచంద్ర హష్మీ ఆకట్టుకునేలా స్క్రీన్ప్లేతో, ఎక్కడా ఉత్కంఠ తగ్గకుండా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించారు.
ఒక సాధారణ కాలనీలో జరిగే ఓ మహిళ అదృశ్యం చుట్టూ అల్లుకున్న ఈ ఉత్కంఠభరిత కథనం, ఊహకందని ట్విస్టులతో థ్రిల్లర్ ప్రియులకు కచ్చితంగా నచ్చుతుందని వెబ్ సిరీస్ టీమ్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. నవంబర్ 27 నుంచి జీ5 వేదికగా ఈ మిస్టరీ వీడనుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More