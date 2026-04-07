OTT: స్కూల్ టీచర్పై గ్యాంగ్ రేప్.. ఓటీటీలోకి తాప్సీ లేటెస్ట్ లీగల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
OTT: తాప్సీ పన్ను ప్రధాన పాత్రలో, అనుభవ్ సిన్హా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఇంటెన్స్ కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ 'అస్సీ' (Assi) డిజిటల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఏప్రిల్ 17 నుండి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5)లో ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT: వైవిధ్యమైన పాత్రలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే నటి తాప్సీ పన్ను.. సామాజిక ఇతివృత్తాలను వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే దర్శకుడు అనుభవ్ సిన్హా.. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన తాజా మూవీ 'అస్సీ'. ఫిబ్రవరి 20న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ.. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో వసూళ్లను రాబట్టలేకపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మూవీ డిజిటల్ వేదికపై ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఏప్రిల్ 17 నుంచి ఈ మూవీ జీ5 (ZEE5) లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
న్యాయ పోరాటంలో అడ్వకేట్ రావి
ఈ అస్సీ మూవీలో తాప్సీ పన్ను 'అడ్వకేట్ రావి' అనే శక్తివంతమైన లాయర్ పాత్రలో నటించింది. ఒక సంక్లిష్టమైన కేసును ఛేదించే క్రమంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న సామాజిక, వ్యక్తిగత సంఘర్షణలే ఈ చిత్ర ప్రధానాంశం.
కేవలం కోర్టు రూమ్ డ్రామాగానే కాకుండా సమాజంలోని పలు సున్నితమైన అంశాలను ప్రశ్నించే విధంగా ఈ సినిమాను దర్శకుడు అనుభవ్ సిన్హా తీర్చిదిద్దారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'ముల్క్', 'తప్పడ్' వంటి చిత్రాల తరహాలోనే 'అస్సీ' కూడా ఒక బలమైన సందేశాన్ని ఇస్తుంది.
భారీ తారాగణం.. అద్భుతమైన నటన
టి-సిరీస్, బెనారస్ మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాలో భారీ తారాగణం ఉంది. కని కుసృతి (పరిమ), రేవతి (వసుధ), మనోజ్ పహ్వా (దీప్రాజ్), కుముద్ మిశ్రా (కార్తీక్), మరియు మహమ్మద్ జీషన్ అయ్యూబ్ (వినయ్) వంటి ప్రతిభావంతులైన నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
తాప్సీ నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కగా, సినిమాలోని డైలాగులు, కథా గమనం ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేసేలా ఉంటాయని పలు రివ్యూలు వెల్లడించాయి. గౌరవ్ సోలంకి, అనుభవ్ సిన్హా కలిసి ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్ ప్లే అందించారు. ఓ స్కూల్ టీచర్ గ్యాంగ్ రేప్, ఆ తర్వాత న్యాయం కోసం జరిగే పోరాటం చుట్టూ ఈ మూవీ తిరుగుతుంది.
ఓటీటీలో సత్తా చాటుతుందా?
ప్రస్తుత కాలంలో మధ్య తరహా బడ్జెట్ సినిమాలకు, కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ చిత్రాలకు థియేటర్లలో కంటే ఓటీటీలోనే ఎక్కువ ఆదరణ లభిస్తోంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమా మిస్ అయిన వారు, సీరియస్ డ్రామాలను ఇష్టపడే వారు ఏప్రిల్ 17 నుండి జీ5లో 'అస్సీ'ని చూడొచ్చు. న్యాయ వ్యవస్థలోని లోటుపాట్లను, ఒక మహిళా లాయర్ పోరాటాన్ని చూడాలనుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'అస్సీ' సినిమా ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?
జవాబు: ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 17, 2026న జీ5 (ZEE5) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో విడుదల కానుంది.
ప్రశ్న: ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది ఎవరు?
జవాబు: ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనుభవ్ సిన్హా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.
ప్రశ్న: 'అస్సీ' సినిమాలో తాప్సీ పన్ను పాత్ర ఏమిటి?
జవాబు: తాప్సీ ఇందులో అడ్వకేట్ రావి అనే లాయర్ పాత్రలో నటించారు. ఒక క్లిష్టమైన కేసు కోసం ఆమె చేసే న్యాయ పోరాటం ఈ పాత్ర చుట్టూ తిరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More