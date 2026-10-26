Teja Sajja: జాంబి రెడ్డి 2 మీ ఊహకు అందదు.. పాన్ వరల్డ్ లెవెల్లో యాక్షన్ సీన్స్.. విజువల్ వండర్: తేజ సజ్జా
Teja Sajja: 'హనుమాన్' సంచలన విజయం తర్వాత యంగ్ అండ్ వర్సటైల్ హీరో తేజ సజ్జా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్ 'జాంబి రెడ్డి 2 - NXT LVL' (Zombie Reddy 2 - NXT LVL). ఈ చిత్రం మొదటి భాగానికి కంటే ఐదు రెట్లు గ్రాండ్ స్కేల్లో, ఊహించని విజువల్, యాక్షన్ సీక్వెన్సులతో రూపొందుతోందని తేజ వెల్లడించారు.
Teja Sajja: టాలీవుడ్లో కొత్త తరహా ఇతిహాసాలు, వినూత్న జానర్లకు ఆద్యుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న యంగ్ హీరో తేజ సజ్జా. 2021లో వచ్చిన 'జాంబి రెడ్డి' మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు తొలిసారి 'జాంబి కాన్సెప్ట్'ను పరిచయం చేసిన ఆయన.. ఆ తర్వాత 'హనుమాన్' (HanuMan) చిత్రంతో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద వందల కోట్ల వసూళ్లతో ప్రపంచస్థాయి విజయాన్ని అందుకున్నారు.
ఇప్పుడు తన కెరీర్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రాబోతున్న సీక్వెల్ ‘జాంబి రెడ్డి 2 - NXT LVL’ గురించి ఇంటర్నేషనల్ మీడియా సంస్థ 'వెరైటీ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ షనాయా కపూర్ (Shanaya Kapoor) ఈ చిత్రంతో సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తుండగా, ప్రముఖ దర్శకుడు సుపర్ణ్ ఎస్. వర్మ దీనికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
బిగ్గెస్ట్ విజువల్ వండర్.. యాక్షన్ సీన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్
ఈ సినిమా మేకింగ్, స్కేల్ గురించి తేజ సజ్జా మాట్లాడుతూ.. "జాంబి రెడ్డి 2 ఒక పక్కా ఫన్ అండ్ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. మొదటి భాగాన్ని ఎంతగానో ఆస్వాదించిన ప్రేక్షకులకు ఈ సీక్వెల్ సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. మేము ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ కాన్వాస్పై, గ్రాండ్ స్కేల్లో తెరకెక్కిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సన్నివేశాలు, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) హాలీవుడ్ స్థాయిలో ఉంటాయి" అని తెలిపారు.
ఈ చిత్రం ఇటీవలే పట్టాలెక్కింది. గ్రాండ్ ఆర్ట్ సెట్లు, మైండ్ బ్లాకింగ్ యాక్షన్ స్టంట్స్తో చిత్రీకరణ వేగంగా జరుగుతోంది.
షనాయా కపూర్ సౌత్ ఎంట్రీ, 7 భాషల్లో గ్రాండ్ రిలీజ్
ఈ జాంబి రెడ్డి 2 సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణ బాలీవుడ్ బ్యూటీ షనాయా కపూర్ (Shanaya Kapoor). ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారానే ఆమె దక్షిణాది చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. సుపర్ణ్ ఎస్. వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ పాన్-వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ను 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఈ సినిమాను ఏకంగా 7 భాషల్లో (తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, నేపాలీ, జపనీస్) ఏకకాలంలో విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
తెలుగు తెరపై సరికొత్త ప్రయోగాలు
తన కెరీర్ ఎంపికల గురించి తేజ స్పందిస్తూ.. "తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఎప్పుడూ కొత్త తరహా కంటెంట్ను అందించడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. అది నాకు లభించిన గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. 'జాంబి రెడ్డి'తో తెలుగులో తొలిసారి జాంబి జానర్ను, 'హనుమాన్'తో తొలి ఇండియన్ సూపర్హీరో కాన్సెప్ట్ను పరిచయం చేసే భాగ్యం నాకు దక్కింది" అని వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న పవర్ ఫుల్ రియాలిటీ షో 'ది ట్రైటర్స్ తెలుగు' (The Traitors Telugu)కి హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తూ బుల్లితెర వీక్షకులను కూడా తేజ సజ్జా విశేషంగా అలరిస్తున్నారు. ఒకవైపు బిగ్ స్క్రీన్ ప్రయోగాలు, మరోవైపు ఓటీటీ రియాలిటీ షోలతో తేజ సజ్జా టాలీవుడ్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ యంగ్ స్టార్గా దూసుకెళ్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More