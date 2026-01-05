ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సందీప్ రెడ్డి వంగా ఫ్రెండ్ మూవీ.. నలుగురు ఫ్రెండ్స్ గోవా ట్రిప్.. ఐఎండీబీలో 9.6 రేటింగ్
తెలుగు కామెడీ మూవీ జిగ్రీస్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. థియేటర్లలో రిలీజైన సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుండటం విశేషం. సందీప్ రెడ్డి వంగా ఫ్రెండ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్, ఇతర విశేషాల గురించి తెలుసుకోండి.
ప్రముఖ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా ఫ్రెండ్ కృష్ణ వోడపల్లి నిర్మించిన మూవీ జిగ్రీస్. ఈ సినిమా నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజై బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు లాభాలు కూడా సంపాదించింది. ఈ సినిమాను ఇప్పుడు సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతోంది. నలుగురు ఫ్రెండ్స్ గోవా ట్రిప్ కష్టాలను కళ్లకు కట్టే ఈ మూవీకి ఓటీటీలో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
జిగ్రీస్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
కృష్ణ బూరుగుల, రామ్ నితిన్, ధీరజ్ ఆత్రేయ, మని వాక నటించిన జిగ్రీస్ మూవీ మంగళవారం (జనవరి 6) నుంచే సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఈ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ సోమవారం ట్వీట్ చేసింది. “పవర్ఫుల్ సినిమాటిక్ రైడ్ కోసం సిద్ధంగా ఉండండి.. జిగ్రీస్ జనవరి 6 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది” అనే క్యాప్షన్ తో వెల్లడించింది.
జిగ్రీస్ మూవీ విశేషాలు ఇవీ..
హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ జిగ్రీస్. కృష్ణ వోడపల్లి నిర్మించాడు. గతేడాది నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజైంది. మ్యాడ్ ఫేమ్ రామ్ నితిన్, కృష్ణ బూరుగుల, ధీరజ్ ఆత్రేయ, మని వాక ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. సందీప్ రెడ్డి వంగా మూవీని ప్రమోట్ చేయడంతో మంచి హైప్ వచ్చింది.
నలుగురు ఫ్రెండ్స్ తాగిన మత్తులో గోవా ట్రిప్ ప్లాన్ చేసి పడే ఇబ్బందులను ఫన్నీగా చూపించే మూవీ ఇది. ఆ నలుగురు మారుతి 800 కారులోనే వెళ్లాలని అనుకుంటారు. కానీ దారి మధ్యలోనే వాళ్ల దగ్గర ఉన్న డబ్బు, మొబైల్స్ పడిపోతాయి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? గోవా ప్రయాణం నలుగురిలో ఎలాంటి మార్పు తీసుకొచ్చింది అనేది తెలియాలంటే జిగ్రీస్ మూవీ చూడాల్సిందే.
రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.5 కోట్లు వచ్చాయి. మంచి కామెడీతో యూత్ మెచ్చేలా ఈ మూవీని తీశారు. సినిమా అంతా నవ్వించినా.. చివరి 15 నిమిషాలు ఎమోషనల్ సీన్లతోనూ ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో కంటే ఓటీటీలో మరింత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.