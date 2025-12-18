ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తెలుగు కామెడీ మూవీ.. ఒకే రోజు మూడు భాషల్లో రెండు ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్
ఓటీటీలోకి ఓ లేటెస్ట్ తెలుగు కామెడీ డ్రామా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. అది కూడా ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లోకి మూడు భాషల్లో రానుండటం విశేషం. మరి ఆ సినిమా ఏంటి? దాని విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
తెలుగులో కాస్త బోల్డ్ సబ్జెక్ట్ తోనే వచ్చినా ఎక్కడా హద్దు మీరకుండా ప్రేక్షకులను అలరించిన కామెడీ మూవీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. స్పెర్మ్ కౌంట్ సరిగా లేక ఇబ్బంది పడే హీరో చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది. ఈ మూవీ నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. ఇప్పుడు ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.
సంతాన ప్రాప్తిరస్తు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
విక్రాంత్, చాందినీ చౌదరి లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన సంతాన ప్రాప్తిరస్తు మూవీ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 19) డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఈ సినిమా ఒకేసారి అటు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఇటు జియోహాట్స్టార్ లలోకి రానుంది. హాట్స్టార్ ఈ విషయాన్ని గురువారం (డిసెంబర్ 18) తన ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా వెల్లడించింది.
“ఓ సిగ్గుపడే భర్త.. ఎంతో ఆశతో ఉన్న భార్య.. ఓ ఊహించని ఫెర్టిలిటీ ట్విస్ట్.. ప్రేమ, నవ్వు, గందరగోళం చూడటానికి సిద్ధంగా ఉండండి. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు రేపటి నుంచి జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.
సంతాన ప్రాప్తిరస్తు మూవీ గురించి..
పిల్లలు కావాలని కలలు కనే భార్యాభర్తలు.. కానీ వీర్య కణాలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు తగ్గిపోవడం.. ఈ సమస్యతో ప్రస్తుతం సమాజంలో సతమతమవుతున్న వాళ్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ దీనిని పబ్లిగ్గా మాట్లాడానికి ఇప్పటికీ చాలా మంది జంకుతారు. అలాంటి సబ్జెక్ట్ తో వచ్చిన సినిమా ఇది.
చాందినీ చౌదరి, విక్రాంత్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మూవీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. ఈ సినిమా నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది. తరుణ్ భాస్కర్, వెన్నెల కిశోర్, అభినవ్ గోమటంలాంటి వాళ్లు తమ కామెడీ టైమింగ్ తో అదరగొట్టారు.
సంతాన ప్రాప్తిరస్తు మూవీని సంజీవ్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేయగా.. మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి, నిర్వి హరిప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మించారు. సునీల్ కశ్యప్ మ్యూజిక్ అందించాడు. కాస్త బోల్డ్ సబ్జెక్ట్ అయినా సినిమాను ఎక్కడా హద్దు మీరకుండా కామెడీని జోడించి ఓ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా మూవీని తీశారు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోయినా.. ఈ మూవీని ఓటీటీలో ప్రేక్షకుల ఆదరిస్తారని మేకర్స్ ఆశతో ఉన్నారు.