అది తప్పనిసరి.. నిర్మాతలు, డిస్టిబ్యూటర్ల వివాదంపై తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కీలక నిర్ణయం
హైదరాబాద్ : తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నిర్మాతలు, డిస్టిబ్యూటర్ల మధ్య రాతపూర్వక ఒప్పందం ఉండాలని స్పష్టం చేసింది.
తెలుగు సినిమా నిర్మాతలు, డిస్టిబ్యూటర్ల మధ్య వివాదాలు చాలా రోజులుగా ఉన్నాయి. దీనితో తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్కు ఫిర్యాదులు వస్తుండటంతో పెద్దలు తలలు పట్టుకునే పరిస్థితి. చాలా వరకు ఒప్పందలు రాతపూర్వకంగా లేకపోవడంతో వివాదాలు సద్దుమణగడం లేదు. దీంతో టాలీవుడ్ వ్యాపార పద్ధతుల్లో మరింత క్రమశిక్షణ తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ఒక తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC) నిర్మాతలు, పంపిణీదారుల మధ్య రాతపూర్వక ఒప్పందాలను తప్పనిసరి చేసింది.
అంటే లావాదేవీ జరిగిన 15 రోజుల్లోపు అమలు చేసిన ఒప్పందం కాపీని సమర్పించకపోతే ఫిర్యాదులను స్వీకరించబోమని తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నిర్ణయించింది. సంబంధిత వారందరికీ అధికారిక సమాచారంలో సినిమా పంపిణీ, ఇతర వాణిజ్య లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదుల సంఖ్య పెరుగుతున్నట్లు పేర్కొంది. అయితే చాలా సందర్భాలలో నిర్మాతలు, డిస్టిబ్యూటర్లు పరస్పరం అంగీకరించిన నిబంధనలు, షరతులను స్పష్టంగా వివరించే రాతపూర్వక ఒప్పందాలను అమలు చేయకుండానే ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంటున్నారు.
'లిఖిత ఒప్పందాలు లేకపోవడం వల్ల వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఫిర్యాదులను నిష్పాక్షికంగా పరిశీలించి పరిష్కరించే సామర్థ్యం తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్కు పరిమితం చేయబడింది.' అని నిర్మాతల మండలికి రాసిన లేఖలో తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ పేర్కొంది. జనవరి 29, 2026న జరిగిన తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సమావేశంలో ఈ అంశంపై వివరంగా చర్చించారు.
చర్చల తర్వాత సినిమా నిర్మాతలు, డిస్టిబ్యూటర్ల మధ్య రాతపూర్వక ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడం తప్పనిసరి అని, దానిని తప్పనిసరిగా పరిశ్రమలో ఒక పద్ధతిగా పరిగణించాలని తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ గట్టిగా నొక్కి చెప్పింది. దీని ప్రకారం, సంబంధిత వ్యక్తుల మధ్య రాతపూర్వక ఒప్పందం లేని లావాదేవీల నుండి వచ్చే ఫిర్యాదు లేదా వివాదాన్ని ఛాంబర్ స్వీకరించదు. అలాంటి వివాదాన్ని నమోదు చేయకూడదని, ప్రాసెస్ చేయకూడదని ఛాంబర్ నిర్ణయించింది.
ఫిర్యాదులు దాఖలు చేయాలనుకునే సభ్యులు 15 రోజుల్లోపు ఫిర్యాదు చేయాలి. అమలు చేసిన ఒప్పందం కాపీని ఫిర్యాదుతో పాటు సమర్పించాలి. సరైన ధృవీకరణ, వివాదాలను న్యాయంగా పరిష్కరించడానికి ఈ విధానం ఖచ్చితంగా అమలు చేయనుంది ఛాంబర్. సరైన డాక్యుమెంటేషన్ లేకుండా వాణిజ్య ఏర్పాట్లు చేసుకునే ఇరుపక్షాల గురించి బాధ్యత తమకు లేదని స్పష్టం చేసింది. స్వంత బాధ్యతతోనే ఒప్పందాలు చేసుకోవాలని చెప్పింది.
ఈ నిర్ణయాన్ని నిర్మాత రాజ్ కందుకూరి స్వాగతించారు. ఈ చర్య నిర్మాతలు, డిస్టిబ్యూటర్లను కాపాడుతుందని, భవిష్యత్తులో వచ్చే సమస్యలను నివారించడానికి సహాయపడుతుందని అన్నారు. గతంలో కొన్ని వివాదాలు ఛాంబర్ ముందుకు వచ్చాయని, కానీ మౌఖిక ఒప్పందాల కారణంగా ఏం చేయలేకపోయాం అని చెప్పారు.