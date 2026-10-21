OTT Thriller: 33 ఏళ్లకే మరణం.. 200 ఏళ్ల నాటి శాపం.. ఓటీటీని ఏలుతున్న తెలుగు మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. 7.9 రేటింగ్
OTT Thriller: తెలుగు వర్సటైల్ యాక్టర్ సుమంత్ (Sumanth) ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన మైథలాజికల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మహేంద్రగిరి వారాహి' (Mahendragiri Vaaraahi) ఐఎండీబీలో 7.9 రేటింగ్ను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో'లో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ ట్రెండింగ్ లో ఉంది.
OTT Thriller: మీకు పురాతన రహస్యాలు, దేవుళ్లు-దేవతలకు సంబంధించిన నమ్మకాలు, మిస్టరీ మరణాలు, సైన్స్ వర్సెస్ మూఢనమ్మకాల నేపథ్యంలో సాగే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు చూడటం ఇష్టమా? అయితే ఓటీటీలో మీకోసం ఒక సరికొత్త మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ సిద్ధంగా ఉంది. అక్కినేని హీరో సుమంత్ కథానాయకుడిగా దర్శకుడు సంతోష్ జాగర్లపూడి తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ డివోషనల్ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మహేంద్రగిరి వారాహి' (Mahendragiri Vaaraahi).
ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విడుదలైన తర్వాత డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అడుగుపెట్టి, ఐఎండీబీ (IMDb)లో 7.9 రేటింగ్ సాధించి ఓటీటీ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. రాజ కుటుంబానికి 200 ఏళ్ల నాటి దైవ శాపం, రహస్య మరణాల నేపథ్యంలో నడిచే ఈ ఉత్కంఠభరితమైన కథాంశం థ్రిల్లర్ లవర్స్ను ఆకర్షిస్తోంది. ఓవరాల్ గా ప్రైమ్ వీడియోలో 10వ స్థానంలో, మూవీస్ కేటగిరీలో 7వ స్థానంలో ట్రెండింగ్ లో ఉంది.
అసలు 'మహేంద్రగిరి వారాహి' కథేంటి?
ఈ మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమా కథ సిద్ధార్థ్ (సుమంత్) అనే నాస్తికుడైన యూట్యూబర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. మూఢనమ్మకాలపై నిరంతరం ప్రశ్నించే సిద్ధార్థ్.. ప్రతి వింత సంఘటన వెనుక సైన్స్, తర్కాన్ని (Logic) వెతుకుతుంటాడు. అయితే ఊహించని రీతిలో అతని సోదరుడు మహేంద్రగిరి అనే గ్రామంలో అత్యంత రహస్య పరిస్థితుల్లో మరణిస్తాడు. తన సోదరుడి మరణం వెనుక ఉన్న అసలు నిజాన్ని బయటపెట్టడానికి సిద్ధార్థ్ ఆ గ్రామానికి చేరుకుంటాడు.
అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత సిద్ధార్థ్కు ఒక సంచలన విషయం తెలుస్తుంది. ఆ గ్రామాన్ని ఏలే రాజకుటుంబంపై సుమారు 200 ఏళ్ల నాటి 'వారాహి అమ్మవారి శాపం' ఉందనేది స్థానికుల నమ్మకం. ఆ శాపం కారణంగా ఆ రాజకుటుంబంలోని పురుషులు సరిగ్గా 33 ఏళ్ల వయసు రాగానే మరణిస్తుంటారు. గ్రామంలోని ప్రజలంతా ఇది దైవాగ్రహమని నమ్ముతుండగా, సిద్ధార్థ్ మాత్రం దీనిని అంగీకరించడు. ఈ మరణాల వెనుక దైవిక శక్తి ఉందా? లేక ఆస్తి, పగ కోసం మానవులు చేసిన కుట్ర ఉందా? అనే సత్యాన్ని సిద్ధార్థ్ ఎలా కనుగొన్నాడు అనేదే మిగిలిన కథ.
సినిమా ఎలా ఉందంటే?
ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం.. ఒకవైపు దశాబ్దాలుగా పాతుకుపోయిన పాతకాలపు మూఢ నమ్మకాలు, మరోవైపు ఆధునిక తర్కం మధ్య జరిగే మానసిక పోరాటం. రాజకుటుంబపు నేపథ్యం, వారాహి అమ్మవారి మహత్యం, ప్రతి సన్నివేశంలో వచ్చే సస్పెన్స్ సినిమా ప్రారంభం నుంచే ప్రేక్షకులలో కుతూహలాన్ని రేకెత్తిస్తాయి.
నటుడిగా సుమంత్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. మూఢనమ్మకాలను నమ్మకుండా, కేవలం ఆధారాల ద్వారానే నిజాన్ని నిరూపించాలనుకునే ఒక నిష్పాక్షిక పరిశోధకుడిగా ఆయన నటన నమ్మదగినదిగా ఉంది. ఇక సినిమాలో సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే కొన్ని కీలక ట్విస్టులు మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ప్రేమికులను ఆకట్టుకుంటాయి.
సినిమా కాన్సెప్ట్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ, స్క్రీన్ప్లే కొన్ని చోట్ల గ్రాఫ్ తగ్గుతుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ సమయంలో కొన్ని ఆధారాలు హీరోకి చాలా సులువుగా దొరకడం వల్ల థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ కొంత తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్ థ్రిల్లర్లు చూసే ఆడియన్స్ కొన్ని ట్విస్టులను ముందే ఊహించవచ్చు. అలాగే హీరోయిన్ మీనాక్షి గోస్వామి పాత్రకు మరికాస్త ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది. అయినప్పటికీ పురాణాలు, సూపర్నేచురల్ మిస్టరీ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది.
ఎక్కడ చూడవచ్చు?
గతంలో వచ్చిన 'కార్తికేయ', 'సుబ్రమణ్యపురం' వంటి డివోషనల్ మిస్టరీ కాన్సెప్ట్లను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు 'మహేంద్రగిరి వారాహి' చిత్రాన్ని ఖచ్చితంగా వాచ్లిస్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగు సహా నాలుగు భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది.ఇప్పటి వరకూ చూసి ఉండకపోతే ఈ వీకెండ్లో ఈ మూవీపై ఓ లుక్కేయొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More