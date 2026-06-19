Serials TRP: దుమ్ము రేపుతున్న గుండె నిండా గుడి గంటలు.. అర్బన్లో కార్తీక దీపం 2 కూడా వెనక్కి.. 23వ వారం రేటింగ్స్ ఇలా
Serials TRP: తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ 23వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్ వచ్చేశాయి. అర్బన్, రూరల్ కలిపి కార్తీక దీపం 2 తన సత్తా చాటుతుండగా.. కేవలం అర్బన్ రేటింగ్స్ చూస్తే మాత్రం గుండె నిండా గుడి గంటలు దూసుకెళ్తోంది.
Serials TRP: తెలుగు బుల్లితెరపై ప్రతి వారం సాగే సీరియల్స్ రేటింగ్స్ యుద్ధం ఈసారి మరింత హీటెక్కించింది. ప్రేక్షకుల ఆదరణను కొలిచే వీక్ 23కి సంబంధించిన అఫీషియల్ అర్బన్, రూరల్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ తాజాగా బయటకు వచ్చాయి. ఈ వారం విడుదలైన నివేదికల ప్రకారం.. ఎప్పటిలాగే స్టార్ మా, జీ తెలుగు ఛానళ్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు నడిచింది.
అయితే ఎవరూ ఊహించని విధంగా కొన్ని కొత్త సీరియళ్లు పాత రికార్డులను తిరగరాయగా, ఎన్నో ఏళ్లుగా టాప్లో కొనసాగుతున్న కల్ట్ సీరియళ్లకు గట్టి షాక్ తగిలింది. తాజా డేటా ఆధారంగా ఈ వారం ఏ సీరియల్ ఏ స్థానంలో నిలిచిందో సమగ్రంగా చూద్దాం.
స్టార్ మా టీఆర్పీ హవా
ఈ ఏడాది 23వ వారం కూడా స్టార్ మా ఛానల్ సీరియల్స్ హవా కొనసాగింది. గత కొంతకాలంగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న 'కార్తీక దీపం 2' అర్బన్+రూరల్ (U+R) విభాగంలో 11.14 రేటింగ్తో అత్యంత బలమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తూ తొలి స్థానంలో కొనసాగింది. అయితే 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' సీరియల్ అర్బన్ లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
ఆ సీరియల్ కు 10.70 రేటింగ్ నమోదు కాగా.. కార్తీక దీపం 2 అర్బన్ లో కేవలం 9.12 రేటింగ్ మాత్రమే సాధించగలిగింది. ఓవరాల్ గా 10.68 రేటింగ్తో గుండె నిండా గుడి గంటలు రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక 'ఇంటింటి రామాయణం' (Intinti Ramayanam) 9.88 రేటింగ్తో మూడో స్థానంలో ఉంది. అటు 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' సీరియల్ 9.76 రేటింగ్ సాధించి నాలుగో స్థానంలో ఉండగా.. 'పొదరిల్లు' సీరియల్ కూడా 9.02 రేటింగ్తో బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది.
స్టార్ మా వీక్ 23 రేటింగ్స్ చార్ట్
కార్తీక దీపం 2: U+R: 11.14 | U: 9.12
గుండె నిండా గుడి గంటలు: U+R: 10.68 | U: 10.70
ఇంటింటి రామాయణం: U+R: 9.88 | U: 8.61
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు: U+R: 9.76 | U: 8.26
పొదరిల్లు: U+R: 9.02 | U: 10.26
నువ్వు లేక నేను లేను: U+R: 6.20 | U: 5.62
పాపే మా జీవనజ్యోతి: U+R: 5.17 | U: 4.19
మరోవైపు ఎంతో క్రేజ్ ఉన్న 'బ్రహ్మముడి' సీరియల్ 5.03 రేటింగ్కు పడిపోగా, ఒకప్పుడు నంబర్ వన్గా ఉన్న 'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ రీటెలికాస్ట్ లోనూ 2.59 రేటింగ్తో ఫర్వాలేదనిపిస్తోంది.
జీ తెలుగు రికార్డులు: 'జగద్ధాత్రి' హవా..
ఇక జీ తెలుగు ఛానల్ విషయానికి వస్తే.. హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ డ్రామా 'జగద్ధాత్రి' (Jagadhatri), ఎమోషనల్ హిట్ 'చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి' (Chiranjeevi Lakshmi Sowbhagyavati) ఛానల్ టాపర్స్గా నిలిచాయి. 'చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి' సీరియల్ అర్బన్+రూరల్ లో 6.44 రేటింగ్తో దూసుకుపోతుండగా, 'జయం' సీరియల్ 6.37 రేటింగ్తో గట్టి పోటీ ఇస్తోంది.
మరో పాపులర్ సీరియల్ 'జగద్ధాత్రి' 6.20 రేటింగ్తో టాప్ 3లో నిలిచింది. అటు 'మేఘ సందేశం' సీరియల్ కూడా 4.88 రేటింగ్ సాధించి ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
జీ తెలుగు వీక్ 23 రేటింగ్స్ చార్ట్
చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి: U+R: 6.44 | U: 7.12
జయం: U+R: 6.37 | U: 7.43
జగద్ధాత్రి: U+R: 6.20 | U: 7.83
మేఘసందేశం: U+R: 4.88 | U: 5.82
మిగతా సీరియళ్లలో 'గుండమ్మ కథ' 3.91 రేటింగ్ను, 'ఉమ్మడి కుటుంబం' 3.69 రేటింగ్ను సొంతం చేసుకున్నాయి. 'ఎన్నాళ్లో వేచిన హృదయం' సీరియల్ 3.48 రేటింగ్తో పర్వాలేదనిపించింది.
ప్రేక్షకులు ఎలాంటి కథలను ఇష్టపడుతున్నారు?
ఈ వారం టీఆర్పీ ట్రెండ్స్ గమనిస్తే.. పాతకాలపు అత్తాకోడళ్ల గొడవలు, సాగదీత సెంటిమెంట్ కథల కంటే కూడా థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ పాయింట్స్, ఫాస్ట్ పేస్డ్ స్క్రీన్ప్లే ఉన్న కథలకే తెలుగు ఆడియన్స్ ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు.
అందుకే 'కార్తీక దీపం 2', 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' లాంటి ఇంటెన్స్ డ్రామాలు రేటింగ్ల పరంగా రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. రాబోయే వారాల్లో కొత్త ట్విస్టులతో రేటింగ్స్ మరింత మారే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More