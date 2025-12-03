ఒకే ఓటీటీలోకి ఒకే రోజు ఓ తెలుగు, మరో తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీస్.. సునీల్ నటించిన సినిమా ఇది
ఒకే ఓటీటీలోకి ఒకే రోజు రెండు థ్రిల్లర్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్నాయి. ఇందులో ఒకటి తెలుగు కాగా.. మరొకటి తమిళం కావడం విశేషం. తెలుగు మూవీలో సునీల్ కూడా నటిస్తుండటం విశేషం. ఈ విషయాన్ని సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ బుధవారం (డిసెంబర్ 3) వెల్లడించింది.
ఓటీటీలోకి ఈ నెలలో ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్నాయి. అయితే అందులో ఒకే ఓటీటీలోకి ఒకే రోజు రెండు థ్రిల్లర్ సినిమాలు రానుండటం విశేషం. ఇవి రెండూ థియేటర్లలో కాకుండా నేరుగా ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. వీటిలో ఒకటి తెలుగు మూవీ దివ్య దృష్టి కాగా.. మరొకటి తమిళ మూవీ అన్ పార్వాయిల్.
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి రెండు థ్రిల్లర్ సినిమాలు
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ బుధవారం (డిసెంబర్ 3) ఒకేసారి రెండు థ్రిల్లర్ సినిమాలను అనౌన్స్ చేసి ఆశ్చర్యపరిచింది. కబీర్ లాల్ ఈ రెండు మూవీస్ ను డైరెక్ట్ చేశాడు. అందులో ఒకటి తెలుగు, మరొకటి తమిళ సినిమాలు. “మీరు చూసే ముందే ఆ భయాన్ని ఫీలవ్వండి. దివ్య దృష్టి నేరుగా డిసెంబర్ 19న సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి వస్తోంది” అనే క్యాప్షన్ తో ఆ ఓటీటీ ట్వీట్ చేసింది.
ఇక మరో తమిళ మూవీ అన్ పార్వాయిల్ కూడా అదే రోజు స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. “మీ కళ్లు మూసుకోండి.. డిసెంబర్ 19న డేంజర్ మొదలు కాబోతోంది. అన్ పార్వాయిల్ నేరుగా సన్ నెక్ట్స్ లోకి వస్తోంది” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.
ఒకడే డైరెక్టర్
ఈ రెండు సినిమాలనూ కబీల్ లాల్ డైరెక్ట్ చేశాడు. అయితే తెలుగు, తమిళంలో వేర్వేరు నటీనటులు నటించారు. తెలుగులో సునీల్ తోపాటు ఈషా చావ్లా, కమల్ కామరాజు నటించడం విశేషం. చూపు చెదిరినప్పుడు నిజం కనుమరుగైంది అనే క్యాప్షన్ ను ఈ మూవీ పోస్టర్ పై చూడొచ్చు. ఈ పోస్టర్ లో సినిమాలోని మూడు ప్రధాన క్యారెక్టర్లూ చాలా ఇంటెన్స్ లుక్ లో కనిపిస్తున్నాయి.
ఇక తమిళ సినిమాలో పార్వతీ నాయర్ తోపాటు గణేష్ వెంకటరామన్, మహేంద్రన్ నటించారు. ఈ మూవీ పోస్టర్ కూడా ఇంట్రెస్టింగా ఉంది. ఇందులో ఓ అమ్మాయి కళ్లకు గంతలు ఉండగా.. ఆమె చుట్టూ పగిలిన అద్దం ముక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. వాటిలో మూవీలోని మిగిలిన పాత్రలు చూపించారు. ఈ రెండు సినిమాలూ డిసెంబర్ 19న సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.
News/Entertainment/ఒకే ఓటీటీలోకి ఒకే రోజు ఓ తెలుగు, మరో తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీస్.. సునీల్ నటించిన సినిమా ఇది
News/Entertainment/ఒకే ఓటీటీలోకి ఒకే రోజు ఓ తెలుగు, మరో తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీస్.. సునీల్ నటించిన సినిమా ఇది