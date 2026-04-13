    OTT Thriller Web Series: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ‘పోచమ్మ’.. ఆహా ఓటీటీలోకి తెలుగు థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. ట్రైలర్ గూస్‌బంప్స్

    OTT Thriller Web Series: ఆహా ఓటీటీలో రాబోతున్న సరికొత్త హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'పోచమ్మ'. ఏప్రిల్ 17న విడుదల కానున్న ఈ సిరీస్.. ఒక రహస్య బంగ్లా చుట్టూ సాగే ఉత్కంఠభరిత కథ. తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

    Apr 13, 2026, 12:07:58 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Thriller Web Series: తెలుగు ఓటీటీ రంగంలో వైవిధ్యమైన కంటెంట్‌తో దూసుకుపోతున్న ‘ఆహా’ (aha) వీడియో ప్రేక్షకులను భయపెట్టేందుకు మరో సరికొత్త హారర్ థ్రిల్లర్‌తో సిద్ధమైంది. ‘పోచమ్మ’ (Pochamma) అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌తో వస్తున్న వెబ్ సిరీస్ ఈ శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 17)న స్ట్రీమింగ్‌కు రాబోతోంది. ఒక శాపగ్రస్తమైన బంగ్లా చుట్టూ తిరిగే కథతో ట్రైలర్ ఎంతో ఆసక్తి రేపేలా సాగింది.

    ఇది మామూలు మేడ కాదు.. ఒక శాపం

    ఆహా వీడియో ఓటీటీ తాజాగా హారర్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ పోచమ్మ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసింది. దీనిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే.. ఈ కథ ఒక మారుమూల ప్రాంతంలోని పురాతన బంగ్లా నేపథ్యంలో సాగుతుందని అర్థమవుతోంది.

    "ఇది కేవలం ఒక భవనం కాదు.. ఇదొక శాపం. ప్రతి అబద్ధం బయటపడుతుంది. ప్రతి పాపానికి శిక్ష పడుతుంది" అంటూ మేకర్స్ ఇచ్చిన క్యాప్షన్ ఈ వెబ్ సిరీస్ పై అంచనాలను పెంచేసింది. హారర్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ లలో సాధారణంగా ఉండే దెయ్యాల కంటే ఇందులో ఏదో ఒక అతీత శక్తి మనుషులను వేటాడుతున్నట్లు చూపించారు. మనిషి చేసే తప్పులే అతడిని ఎలా వెంటాడుతాయి అనే పాయింట్‌ను దర్శకుడు ఎంతో గ్రిప్పింగ్‌గా మలిచినట్లు సమాచారం.

    ఆహా గోల్డ్ యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్

    సాధారణ ప్రేక్షకులకు ఈ వెబ్ సిరీస్ ఏప్రిల్ 17న అందుబాటులోకి వస్తుంది. అయితే ‘ఆహా గోల్డ్’ (aha Gold) సబ్‌స్క్రైబర్లకు ఒక ప్రత్యేక అవకాశం కల్పించారు. వీరు ఇతరులకంటే 24 గంటల ముందే అంటే ఏప్రిల్ 16 నుండే ఈ భయంకరమైన థ్రిల్లర్‌ను వీక్షించవచ్చు.

    తెలుగుతో పాటు తమిళ భాషలో కూడా ఈ వెబ్ సిరీస్ ను విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ కేవలం భయపెట్టడమే కాకుండా ప్రేక్షకులకు ఒక రకమైన ఉత్కంఠను కూడా పంచుతుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

    టైటిల్‌లోనే ఏదో శక్తి ఉంది

    తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గ్రామదేవతలలో ‘పోచమ్మ’ పేరుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆ పేరునే వెబ్ సిరీస్ టైటిల్‌గా పెట్టడం వెనుక ఏదో బలమైన కారణం ఉంటుందని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి టైటిల్స్ పెట్టినప్పుడు అది దైవిక శక్తికి, దుష్ట శక్తికి మధ్య జరిగే పోరాటంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఏదేమైనా ఈ మధ్య కాలంలో ఓటీటీలో హారర్ జోనర్‌కు ఉన్న ఆదరణ చూస్తుంటే ‘పోచమ్మ’ కూడా రికార్డు వ్యూస్ సాధించే దిశగా కనిపిస్తోంది. మరి ఆ బంగ్లాలో దాగిన రహస్యం ఏంటి? ఆ శాపం ఎవరిని బలి తీసుకుంటుంది? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలియాలంటే ఏప్రిల్ 17 వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: ‘పోచమ్మ’ వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో విడుదల కానుంది?

    జవాబు: ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘ఆహా’ (aha) ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో విడుదల కాబోతోంది.

    ప్రశ్న: పోచమ్మ వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?

    జవాబు: ‘పోచమ్మ’ ఏప్రిల్ 17, 2026న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదలవుతుంది.

    ప్రశ్న: ఆహా గోల్డ్ యూజర్లకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి?

    జవాబు: ఆహా గోల్డ్ సబ్‌స్క్రైబర్లు ఈ సినిమాను ఇతరులకంటే 24 గంటల ముందే, అంటే ఏప్రిల్ 16న చూడవచ్చు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

