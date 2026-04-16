Star Maa Serials: ఏమాత్రం తగ్గని వంటలక్క క్రేజ్.. కార్తీక దీపం 2 మళ్లీ నంబర్ వన్.. దూసుకెళ్తున్న పొదరిల్లు..
Star Maa Serials: తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ లో కార్తీక దీపం 2 క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. తాజాగా ఈ ఏడాది 14వ వారం రేటింగ్స్ లోనూ ఈ సీరియల్ తొలి స్థానంలో నిలిచింది. మరో సీరియల్ పొదరిల్లు కూడా రేటింగ్స్ లో దూసుకెళ్తోంది.
Star Maa Serials: స్టార్ మా సీరియల్స్ తగ్గేదే లేదంటూ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ లో దూసుకెళ్తున్నాయి. 2026లో 14వ వారం రేటింగ్స్ తాజాగా రిలీజయ్యాయి. వీటిలో కార్తీక దీపం 2, ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు, గుండె నిండా గుడి గంటలు, ఇంటింటి రామాయణం, నువ్వు లేక నేను లేనులాంటి సీరియల్స్ టాప్ లో నిలిచాయి. మరి టాప్ 10లో ఉన్న సీరియల్స్ ఏవో చూడండి.
'వంటలక్క' క్రేజ్ తగ్గలేదు..
తెలుగు ఇళ్లల్లో సాయంత్రం అయిందంటే చాలు టీవీల ముందు వాలిపోయే బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు తమ ఫేవరెట్ సీరియల్ రేటింగ్ ఎంత వచ్చిందనే ఆసక్తి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. తాజాగా విడుదలైన 14వ వారం టీఆర్పీ లెక్కలను గమనిస్తే, స్టార్ మా (Star Maa) తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
గత కొన్నేళ్లుగా బుల్లితెరకు రారాజుగా వెలుగొందుతున్న 'కార్తీక దీపం 2 - ఇది నవ వసంతం' (Karthika Deepam 2) ఈ వారం కూడా 13.18 (U+R) రేటింగ్తో తన సత్తా చాటింది. అర్బన్ ఏరియాల్లో కూడా 10.26 పాయింట్లతో ఈ సీరియల్ తిరుగులేని విజయంతో దూసుకుపోతోంది. ఇక రెండో స్థానంలో 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' నిలిచింది. ఇది 12.40 (U+R) రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుంది.
ఇతర ముఖ్యమైన సీరియల్స్ రేటింగ్స్ గమనిస్తే..
గుండె నిండా గుడి గంటలు: 12.03 (U+R) రేటింగ్తో మూడో స్థానంలో పటిష్టంగా ఉంది.
ఇంటింటి రామాయణం: 11.71 (U+R) రేటింగ్ను దక్కించుకొని నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది.
పొదరిల్లు: 10.11 (U+R) రేటింగ్తో ఐదో స్థానంలో ఉంది. రోజురోజుకీ ఈ సీరియల్ క్రేజ్ పెరుగుతోంది.
నువ్వు లేక నేను లేను: 8.45 (U+R) రేటింగ్ సాధించిన ఈ సీరియల్ ఆరో స్థానంలో ఉంది.
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ప్రస్తుతం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమవుతున్నా.. తాజా రేటింగ్స్ లో 5.44తో సత్తా చాటింది.
జీ తెలుగులో 'జయం' - 'జగద్ధాత్రి' మధ్య గట్టి పోటీ
జీ తెలుగు (Zee Telugu) ఛానల్ విషయానికి వస్తే రేటింగ్స్ సింగిల్ డిజిట్ లోనే ఉన్నప్పటికీ పోటీ మాత్రం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఈ వారం 'జయం' సీరియల్ 6.77 (U+R) రేటింగ్తో ఛానల్ టాపర్గా నిలిచింది. దీనికి గట్టి పోటీ ఇస్తూ 'జగద్ధాత్రి' 6.75 (U+R) పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది.
మిగిలిన సీరియల్స్ విషయానికి వస్తే..
చామంతి: 6.59 (U+R) రేటింగ్ సాధించింది.
మేఘ సందేశం: 6.07 (U+R) రేటింగ్ను అందుకుంది.
లక్ష్మీ నివాసం: 4.55 (U+R) రేటింగ్తో పర్వాలేదనిపించింది.
చిన్న సీరియల్స్ అయిన 'ముక్కుపుడక' (3.31), 'ఉమ్మడి కుటుంబం' (3.74) ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్నాయి. 'కర్ణ' సీరియల్ అత్యంత తక్కువగా 1.23 (U+R) రేటింగ్ను మాత్రమే మూటగట్టుకుంది.
అయితే ఏ రకంగా చూసినా జీ తెలుగు సీరియల్స్ మాత్రం స్టార్ మాతో పోటీ పడలేకపోతున్నాయి. ఆ ఛానెల్లో టాప్ 5 సీరియల్స్ అన్నీ రెండంకెల రేటింగ్ తో దూసుకెళ్తున్నాయి. జీ తెలుగు సీరియల్స్ వాటికి దరిదాపుల్లో కూడా లేవు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
