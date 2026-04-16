Zee Telugu: జీ తెలుగు ‘సమ్మర్’ ధమాకా.. రోజా ఎంట్రీతో ‘ది ఫ్యామిలీ అసెంబ్లీ’.. బాలయ్య ‘అఖండ 2’ ముహూర్తం ఖరారు
Zee Telugu: ఈ వేసవిలో బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు వినోదాల విందు వడ్డించేందుకు జీ తెలుగు సిద్ధమైంది. సీనియర్ నటి రోజా హోస్ట్గా వస్తున్న 'ది ఫ్యామిలీ అసెంబ్లీ'తో పాటు, ప్రదీప్ రంగనాథన్ 'డ్యూడ్', నందమూరి బాలకృష్ణ మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'అఖండ 2' వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్లు ఉండనున్నాయి.
Zee Telugu: బుల్లితెరపై మళ్ళీ పండగ వాతావరణం మొదలుకాబోతోంది. సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ఇంటిల్లిపాదిని అలరించేందుకు జీ తెలుగు తన అమ్ముల పొదిలోని అస్త్రాలను సిద్ధం చేసింది. కేవలం సీరియల్స్కే పరిమితం కాకుండా.. రియాలిటీ షోలు, కామెడీ డ్రామాలు, బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను టీవీల ముందే కట్టిపడేసేందుకు భారీ ప్లాన్ వేసింది.
రోజా రీ-ఎంట్రీ: 'ది ఫ్యామిలీ అసెంబ్లీ' రచ్చ
చాలా కాలం విరామం తర్వాత సీనియర్ నటి రోజా మళ్ళీ యాంకర్గా మెరవబోతున్నారు. ఆమెతో పాటు ప్రముఖ సింగర్, యాంకర్ సమీరా భరద్వాజ్ కలిసి సందడి చేయనున్న కొత్త షో 'ది ఫ్యామిలీ అసెంబ్లీ'. ఏప్రిల్ 19వ తేదీ నుంచి ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఈ షో ప్రసారం కానుంది.
ఈ షోలో సమీరా భరద్వాజ్ 'రాజ్యం' అనే ఒక ఔత్సాహిక నటి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. రోజా ఇంట్లోకి అద్దెకు వచ్చే అల్లరి అమ్మాయిగా ఆమె చేసే హంగామా, వీరిద్దరి మధ్య జరిగే సరదా సంభాషణలు ప్రేక్షకులకు కావాల్సినంత వినోదాన్ని అందిస్తాయి. మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉండే భావోద్వేగాలు, చిన్న చిన్న గొడవలు, నవ్వులను ఈ షో ప్రతిబింబిస్తుంది.
మెగా లాంచ్.. గెస్టులుగా ‘మేఘసందేశం’ టీమ్
మొదటి ఎపిసోడ్ను అత్యంత వైభవంగా ప్లాన్ చేశారు నిర్వాహకులు. రోజా అదిరిపోయే ఎంట్రీతో పాటు.. జీ తెలుగు పాపులర్ సీరియల్ 'మేఘసందేశం' నటీనటులు గగన్ (అభినవ్), భూమి (భూమిక) తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ అసెంబ్లీలో సందడి చేయనున్నారు. రెండు తరాల మధ్య జరిగే ఆటలు, రొమాంటిక్ ఛాలెంజ్లు ఈ ఎపిసోడ్కే హైలైట్గా నిలవనున్నాయి.
అంతేకాకుండా 'గాయపడ్డ సింహం' సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఫరియా అబ్దుల్లా, జేడీ చక్రవర్తి ప్రత్యేక అతిథులుగా రాబోతున్నారు. ఒకప్పుడు సంచలనం సృష్టించిన 'బతుకు జట్కాబండి' సెగ్మెంట్ను కూడా రోజా తనదైన శైలిలో ఫన్నీగా నిర్వహించనుండటం విశేషం.
ప్రదీప్ రంగనాథన్ 'డ్యూడ్' ప్రీమియర్
యూత్ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన 'డ్యూడ్' సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ ఏప్రిల్ 19 సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రసారం కానుంది. బాధ్యతలేని ఒక యువకుడు తన జీవితంలో ఎదురైన సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? తన ప్రేమను ఎలా గెలుచుకున్నాడు? అనే అంశాలను కామెడీ జోడించి ఈ సినిమాలో చూపించారు. థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
బాలయ్య మార్క్ 'అఖండ 2' వచ్చేస్తోంది
నందమూరి అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'అఖండ 2' త్వరలోనే జీ తెలుగులో ప్రసారం కానుంది. నటసింహం బాలకృష్ణ పవర్ ఫుల్ యాక్షన్, ఆధ్యాత్మికత మిళితమైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా చిన్నతెరపై అడుగుపెట్టబోతుండటంతో టీఆర్పీ రేటింగ్లు రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
మొత్తానికి ఈ వేసవిలో జీ తెలుగు కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాదు, ఇంటిల్లిపాది కలిసి కూర్చుని చూసే ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రోజా కొత్త షో 'ది ఫ్యామిలీ అసెంబ్లీ' ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
2. 'ది ఫ్యామిలీ అసెంబ్లీ' షోలో సమీరా భరద్వాజ్ పాత్ర ఏమిటి?
3. ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన 'డ్యూడ్' సినిమా టీవీలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది?
4. జీ తెలుగులో 'అఖండ 2' ఎప్పుడు ప్రసారమవుతుంది?
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More