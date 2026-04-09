Zee Telugu Drama Juniors: చిచ్చర పిడుగులు సిద్ధమా.. జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్ 9 ఆడిషన్స్ డేట్ ఇదే.. సుధీర్, రోజా సందడి
Zee Telugu Drama Juniors: జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 హైదరాబాద్ ఆడిషన్స్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు. సుధీర్, రోజాలాంటి వాళ్లు సందడి చేయబోతున్న ఈ ఆడిషన్స్ ఏప్రిల్ 12న అమీర్ పేటలోని సారథి స్టూడియోస్ లో జరగనున్నాయి.
Zee Telugu Drama Juniors: జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్ ఆడిషన్స్ లో పాల్గొనాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ బంపర్ ఆఫర్. తెలుగు బుల్లితెరపై చిన్నారుల ప్రతిభను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అతిపెద్ద రియాలిటీ షో 'డ్రామా జూనియర్స్' (Drama Juniors) మళ్లీ వచ్చేస్తోంది.
ఇప్పటికే 8 సీజన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో.. ఇప్పుడు 9వ సీజన్తో మరింత సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. జీ తెలుగు (Zee Telugu) నిర్వహిస్తున్న ఈ మెగా ఆడిషన్స్ ఈ ఆదివారం (ఏప్రిల్ 12) హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా సీనియర్ నటి రోజా, పాపులర్ యాంకర్ సుధీర్ వచ్చి చిన్నారులను ఉత్సాహపరచనున్నారు.
ఎవరు అర్హులు? ఏయే ప్రతిభను ప్రదర్శించవచ్చు?
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో దాగి ఉన్న బాల నటులను వెలికితీసేందుకు ఈ జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్ వేదిక సిద్ధమైంది.
వయసు పరిమితి: 4 ఏళ్ల నుంచి 12 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులు ఈ ఆడిషన్లలో పాల్గొనవచ్చు.
ప్రతిభ: కేవలం నటన మాత్రమే కాదు.. స్పష్టమైన డైలాగ్ డెలివరీ, మ్యాజిక్ స్కిల్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వంటి విభిన్న కళల్లో ప్రావీణ్యం ఉన్న పిల్లలు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవచ్చు.
ఈ సీజన్ ద్వారా సరికొత్త డ్రామా సూపర్స్టార్లను వెలుగులోకి తీసుకురావడమే తమ లక్ష్యమని జీ తెలుగు యాజమాన్యం ప్రకటించింది.
ఆడిషన్స్ ఎక్కడ? ఎప్పుడు?
హైదరాబాద్లోని చిన్నారులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఆడిషన్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తేదీ: ఏప్రిల్ 12, ఆదివారం.
వేదిక: సారథి స్టూడియోస్, అమీర్పేట్, హైదరాబాద్.
సమయం: ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు
ముఖ్య అతిథులుగా రోజా, సుధీర్
ఈ ఆడిషన్స్ రౌండ్లో ప్రముఖ నటి రోజా, అందరి అభిమాన యాంకర్ సుధీర్ పాల్గొంటుండటం విశేషం. చిన్నారుల నటనను పర్యవేక్షించడంతో పాటు, భయం లేకుండా స్టేజ్ మీద రాణించేలా వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపేందుకు వీరు హాజరవుతున్నారు. బుల్లితెరపై మంచి క్రేజ్ ఉన్న వీరిద్దరి రాకతో ఆడిషన్స్ వేదిక మరింత కళకళలాడనుంది.
తమ పిల్లల్లోని కళాకారుడిని ప్రపంచానికి చూపించాలనుకునే తల్లిదండ్రులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. మీ చిన్నారిలో కూడా డ్రామా స్టార్ ఉన్నాడా? అయితే సిద్ధమవ్వండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. డ్రామా జూనియర్స్ సీజన్ 9 ఆడిషన్స్కు వయస్సు పరిమితి ఎంత?
4 ఏళ్ల నుంచి 12 ఏళ్ల లోపు ఉన్న చిన్నారులు ఎవరైనా ఈ ఆడిషన్స్లో పాల్గొనవచ్చు.
2. జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్ ఆడిషన్స్ హైదరాబాద్లో ఎక్కడ జరుగుతాయి?
అమీర్పేట్లోని సారథి స్టూడియోస్ లో ఏప్రిల్ 12న ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తారు.
3. ఆడిషన్స్కు వెళ్లేవారు నటనతో పాటు ఇంకేమైనా ప్రదర్శించవచ్చా?
నటన, డైలాగ్ డెలివరీతో పాటు మ్యాజిక్ ట్రిక్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వంటి ప్రత్యేక ప్రతిభ ఉన్నా ప్రదర్శించవచ్చు.
4. జీ తెలుగు డ్రామా జూనియర్స్ ఆడిషన్స్కు ఎవరైనా సెలబ్రిటీలు హాజరవుతున్నారా?
నటి రోజా, యాంకర్ సుధీర్ ఈ ఆడిషన్స్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పిల్లలను ప్రోత్సహిస్తారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More