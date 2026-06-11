Serials TRP: దూసుకెళ్తున్న గుండె నిండా గుడి గంటలు.. టాప్ ప్లేస్ కోసం కార్తీక దీపం 2తో గట్టి పోటీ.. 22వ వారం రేటింగ్స్..
Serials TRP: ఈ ఏడాది 22వ వారానికి సంబంధించిన తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ టీఆర్పీ(TRP) రేటింగ్స్ వచ్చేశాయి. స్టార్ మా, జీ తెలుగు ఛానెళ్ల మధ్య గట్టి పోటీ నడుస్తుండగా.. టాప్ 5 స్థానాలను స్టార్ మా సీరియల్స్ క్లీన్ స్వీప్ చేశాయి. 'కార్తీక దీపం 2' మళ్లీ నంబర్ వన్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
Serials TRP: తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తున్న సీరియల్స్ లేటెస్ట్ వీక్లీ టీఆర్పీ (TRP) రేటింగ్స్ వచ్చేసాయి. 22వ వారానికి సంబంధించి రిలీజ్ అయిన ఈ రేటింగ్స్లో 'స్టార్ మా' (Star Maa), 'జీ తెలుగు' (Zee Telugu) ఛానెళ్ల మధ్య భలే పోటీ కనిపిస్తోంది. అర్బన్ + రూరల్ (U+R) డేటా ఆధారంగా ఈ వారం కూడా స్టార్ మా ఛానెల్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, జీ తెలుగు తనదైన శైలిలో సీరియల్స్తో గట్టి ఫైట్ ఇస్తోంది.
Star Maa Serials | వన్సైడ్ వార్.. 'కార్తీక దీపం 2' నంబర్ వన్
తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ లో 'కార్తీక దీపం 2' క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఈ సీరియల్ తాజాగా 22వ వారం కూడా 10.94 రేటింగ్తో టాప్ ప్లేస్ను దక్కించుకుంది. దీనికి పోటీగా 'గుండె నిండా గుడి గంటలు' 10.63 రేటింగ్తో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది. 'ఇంటింటి రామాయణం' (9.76), 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' (9.69), 'పొదరిల్లు' (9.26) సీరియల్స్ టాప్ 5 స్థానాలను ఆక్రమించి స్టార్ మా పవర్ ఏంటో చూపించాయి.
Zee Telugu Serials | రేసులోకి దూసుకొచ్చిన 'జయం'
జీ తెలుగు ఛానెల్ లోని సీరియల్స్ కూడా ఆడియన్స్ ను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్త సీరియల్ 'జయం' 7.04 రేటింగ్తో జీ తెలుగులో నంబర్ వన్గా నిలవడమే కాకుండా, ఓవరాల్ టాప్ 10 రేసులో 6వ ప్లేస్ ను సాధించింది.
ఆ తర్వాత స్థానాల్లో 'చామంతి' (6.95), 'జగద్ధాత్రి' (6.41) మంచి రేటింగ్స్తో స్టడీగా సాగుతున్నాయి. జీ తెలుగులోని 'మేఘసందేశం' కూడా టాప్ 10 లిస్టులో చోటు దక్కించుకుంది.
టాప్ 10 తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ ఇలా..
|ర్యాంక్
|సీరియల్ పేరు
|ఛానెల్
|U+R రేటింగ్
|1
|కార్తీక దీపం 2
|స్టార్ మా
|10.94
|2
|గుండె నిండా గుడి గంటలు
|స్టార్ మా
|10.63
|3
|ఇంటింటి రామాయణం
|స్టార్ మా
|9.76
|4
|ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు
|స్టార్ మా
|9.69
|5
|పొదరిల్లు
|స్టార్ మా
|9.26
|6
|జయం
|జీ తెలుగు
|7.04
|7
|చామంతి
|జీ తెలుగు
|6.95
|8
|జగద్ధాత్రి
|జీ తెలుగు
|6.41
|9
|నువ్వులేక నేనులేను
|స్టార్ మా
|5.82
|10
|మేఘసందేశం
|జీ తెలుగు
|5.58
హెచ్టీ విశ్లేషణ
డిజిటల్ కంటెంట్ రంగంలో ఉన్న అనుభవంతో టీవీ రేటింగ్స్ విశ్లేషిస్తే.. స్టార్ మా ఛానెల్ తన పాత క్లాసిక్ సీరియల్స్ తో తన ప్రేక్షకులను నిలుపుకోగలుగుతోంది. 'కార్తీక దీపం 2' లాంటి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ సీరియల్స్ కి ఇప్పటికీ తెలుగు ఇళ్లలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. జీ తెలుగు సీరియల్స్ చాలా రోజులుగా పోటీ ఇవ్వాలని చూస్తున్నా.. టాప్ 5లోకి మాత్రం రాలేకపోతున్నాయి. కొన్నాళ్లుగా ఓటీటీ కారణంగా రేటింగ్స్ క్రమంగా కోల్పోతున్న ఈ సమయంలో స్టార్ మా సీరియల్స్ ను ఢీకొట్టడం జీ తెలుగుకు అంత సులువైన పనిలా కనిపించడం లేదు.
People Also Ask (FAQs)
ఈ వారం (Week 22) నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచిన తెలుగు సీరియల్ ఏది?
స్టార్ మా ఛానెల్లో వచ్చే 'కార్తీక దీపం 2' సీరియల్ 10.94 రేటింగ్తో ఓవరాల్గా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
జీ తెలుగు ఛానెల్లో అత్యంత ఎక్కువ టీఆర్పీ సాధించిన సీరియల్ ఏది?
జీ తెలుగులో 'జయం' సీరియల్ 7.04 రేటింగ్తో ఆ ఛానెల్లో నంబర్ వన్గా, ఓవరాల్గా 6వ ర్యాంక్ సాధించింది.
టాప్ 5 స్థానాల్లో ఏ ఛానెల్ సీరియల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి?
టాప్ 5 స్థానాల్లో పూర్తిగా 'స్టార్ మా' ఛానెల్ సీరియల్స్ ఆధిపత్యం కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More