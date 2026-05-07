TRP List: పడిపోయిన అన్ని సీరియల్స్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్.. స్టార్ మా, జీ తెలుగు టాప్ 10 సీరియల్స్ ఇవే.. కార్తీక దీపం 2 టాప్
TRP List: తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ 17వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. అయితే అన్ని సీరియల్స్ రేటింగ్స్ దారుణంగా పడిపోయాయి. కానీ కార్తీక దీపం 2, ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు లాంటి సీరియల్సే టాప్ లో కొనసాగుతున్నాయి.
TRP List: స్టార్ మా, జీ తెలుగు సీరియల్స్ 17వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్ వచ్చేశాయి. గతంతో పోలిస్తే రేటింగ్స్ క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఇవి మరింత పతనమయ్యాయి. కానీ ఎప్పటిలాగే టాప్ 10 సీరియల్స్ లో పెద్దగా మార్పులేమీ లేవు. టాప్ 2 తెలుగు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానెళ్లలోని టాప్ సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇందులో చూద్దాం.
స్టార్ మా: తిరుగులేని 'కార్తీక దీపం-2'
స్టార్ మా ఛానెల్లో మెజారిటీ సీరియల్స్ అద్భుతమైన రేటింగ్స్తో దూసుకుపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా టాప్ 5 స్థానాల్లో ఈ ఛానెల్ సీరియల్స్ ఉండటం విశేషం.
స్టార్ మా టాప్ రేటింగ్స్ (U+R)
కార్తీక దీపం 2 - 11.06
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు - 10.60
గుండె నిండా గుడి గంటలు - 10.04
ఇంటింటి రామాయణం - 9.55
పొదరిల్లు - 8.46
నువ్వు లేక నేను లేను - 7.23
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నా.. గతంతో పోలిస్తే రేటింగ్ చాలా తక్కువగా నమోదైంది. ఒక దశలో 15కుపైగా రేటింగ్ సాధించిన ఈ సీరియల్ ఇప్పుడు 11కు పరిమితమైంది. అలాగే మిగిలిన సీరియల్స్ రేటింగ్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి.
జీ తెలుగు: 'జయం'తో మొదలైన జోరు
జీ తెలుగులో కొన్ని సీరియల్స్ స్థిరమైన రేటింగ్స్ను సాధిస్తున్నాయి. స్టార్ మాతో పోలిస్తే రేటింగ్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఆడియన్స్ను ఈ ఛానెల్ సంపాదించుకుంది. ఈ ఛానెల్లో జయం సీరియల్ కు అత్యధికంగా 6.18 రేటింగ్ నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో చామంతి (5.84), జగద్ధాత్రి (5.79), మేఘ సందేశం (4.77), కలవారి కోడలు కనక మహాలక్ష్మి (3.89) నిలిచాయి.
మొత్తంగా చూస్తే టాప్ 10లో తొలి ఆరు స్థానాల్లో స్టార్ మా సీరియల్సే ఉండగా.. చివరి నాలుగు స్థానాల్లో మాత్రమే జీ తెలుగు సీరియల్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా క్రమంగా రేటింగ్స్ తగ్గిపోతూ నిరాశపరుస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఈ ఏడాది 17వ వారం నంబర్ వన్ తెలుగు సీరియల్ ఏది?
'కార్తీక దీపం 2' (స్టార్ మా) 11.06 రేటింగ్తో ఈ వారం నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది.
2. జీ తెలుగులో టాప్ సీరియల్ ఏది?
జీ తెలుగులో 'జయం' సీరియల్ 6.18 రేటింగ్తో టాప్లో ఉంది.
3. 'ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు' సీరియల్ రేటింగ్ ఎంత?
ఈ సీరియల్ 10.60 రేటింగ్తో స్టార్ మాలో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More