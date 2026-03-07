Edit Profile
    Vijay Wife Sangeetha: విజయ్ ఇంట్లో ఉండనివ్వడం లేదు.. బెదిరిస్తున్నాడు.. కోర్టులో భార్య సంగీత మరో పిటిషన్

    Vijay Wife Sangeetha: తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ భార్య సంగీత మరోసారి కోర్టును ఆశ్రయించింది. త్రిష, విజయ్ సంబంధం నేపథ్యంలో సంగీత మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయడం వైరల్ గా మారింది.

    Published on: Mar 07, 2026 3:46 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ భార్య సంగీత మరోసారి కోర్టును ఆశ్రయించింది. విజయ్ తనను ఇంట్లో ఉండనివ్వడం లేదని సంగీత ఆరోపించింది. విడాకుల పిటిషన్ పై తీర్పు వచ్చేంతవరకూ అదే ఇంట్లో ఉండేలా అనుమతి ఇప్పించాలని కోర్టును కోరింది. తాజాగా విజయ్, త్రిష సంబంధం నేపథ్యంలో సంగీత మరో పిటిషన్ వైరల్ గా మారింది.

    విజయ్, త్రిష
    విజయ్, త్రిష

    విజయ్ భార్య సంగీత పిటిషన్

    విజయ్ భార్య సంగీత మరోసారి కోర్టును ఆశ్రయించింది. తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. విజయ్ తనను ఇంట్లో ఉండనివ్వడం లేదని ఆమె కోర్టుకు వెల్లడించింది. తన విడాకుల పిటిషన్ పై కోర్టు కేసులో తీర్పు వచ్చేంతవరకు విజయ్ ఇంట్లో ఉండేలా అనుమతి ఇవ్వాలని కోర్టును కోరింది.

    విజయ్ బెదిరింపులు

    కోర్టులో సంగీత మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. లండన్ కు చెందిన తనకు వేరే ఎక్కడా ఉండటానికి అనుమతి లేదని సంగీత పేర్కొంది. అందుకే విజయ్ కు చెందిన నీలాంగరై ఇంట్లో ఉండేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని సంగీత కోర్టును కోరింది. ఇంట్లో ఉంటానని అడిగితే తన లాయర్ తో విజయ్ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని సంగీత సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.

    అంతే కాకుండా విజయ్ ఆస్తిలో తనకు, తన పిల్లలకు న్యాయంగా రావాల్సిన వాటాను అందించాలని సంగీత కోర్టును కోరింది. పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోవడానికి విజయ్ ఒప్పుకోవడం లేదని ఆమె పేర్కొంది. రోడ్డున పడకుండా చూడాలని కోర్టును రిక్వెస్ట్ చేసింది.

    విడాకుల పిటిషన్

    ఇటీవల విజయ్ నుంచి తనకు విడాకులు ఇప్పించాలని సంగీత ఫ్యామిలీ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. విజయ్ కు మరో హీరోయిన్ తో అక్రమ సంబంధం ఉందని సంగీత ఆరోపించింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్, త్రిష కలిసి ఒక ఈవెంట్లో కనిపించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. త్రిషతోనే విజయ్ కు సంబంధం ఉందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది.

    ఫ్రెండ్ కావొచ్చని

    విజయ్, త్రిష సంబంధంపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే విజయ్ కు త్రిష ఫ్రెండ్ కావొచ్చని విజయ్ స్నేహితుడు, యాక్టర్ శ్రీమాన్ పోస్టు పెట్టడం వైరల్ గా మారింది. మరోవైపు తన భార్యకు భరణంగా రూ.250 కోట్లు ఇచ్చేందుకు విజయ్ ఒప్పుకొన్నారనే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై విజయ్ లేదా సంగీత స్పందించలేదు. మరి ఈ వివాదం ఇంకా ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో చూడాలి.

    
    
