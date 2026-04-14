Vijay Reaction: అభిమాని చేతిలో భార్య సంగీత ఫోటో.. దళపతి విజయ్ ఎమోషనల్ రియాక్షన్ చూశారా?
Vijay Reaction: దళపతి విజయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పెద్దగా బయట మాట్లాడరు. ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా ఆయన వైవాహిక జీవితంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తన భార్య సంగీతతో కలిసి ఉన్న పాత ఫోటోను చూసినప్పుడు విజయ్ ఇచ్చిన స్పందన ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Vijay Reaction: దళపతి విజయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న వదంతుల మధ్య ఒక ఆసక్తికర సంఘటనతో వార్తల్లో నిలిచారు. కన్యాకుమారి ఎన్నికల ర్యాలీలో ఒక అభిమాని చూపించిన పాత ఫోటో ఆయన్ని ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురిచేయగా, దానికి ఆయన స్పందించిన తీరు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
అభిమాని ప్రేమ.. విజయ్ హుందాతనం
తమిళ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) అధినేత, నటుడు విజయ్ ప్రస్తుతం తన నియోజకవర్గాల్లో ముమ్మరంగా పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కన్యాకుమారిలో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో ఒక అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. వేలాదిగా తరలివచ్చిన జనసందోహంలో ఒక అభిమాని విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత కలిసి ఉన్న ఒక పాత ఫోటోను ఫ్రేమ్ కట్టించి మరీ తీసుకువచ్చాడు.
ఎన్నికల ప్రచార రథంపై ఉన్న విజయ్ కంట ఈ ఫోటో పడగానే, ఆయన ముఖంలో ఒక్కసారిగా భావోద్వేగం కనిపించింది. ఆ ఫోటోను చూసిన విజయ్ చిరునవ్వు చిందిస్తూ, రెండు చేతులు జోడించి ఆ అభిమానికి అభివాదం చేశారు. ఆ ఫోటో పట్ల ఆయన చూపిన గౌరవం, ఆ అభిమాని ఉత్సాహాన్ని చూసి అక్కడున్న వారంతా కేరింతలు కొట్టారు.
వదంతుల మధ్య ఆత్మీయ స్పందన
గత కొన్ని నెలలుగా విజయ్ తన భార్య సంగీతతో విడిపోతున్నారంటూ కోలీవుడ్ మీడియాలో విపరీతమైన ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇటీవల సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారనే వార్తలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. ఇలాంటి గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య, ప్రజల్లోకి వెళ్తున్న విజయ్కి తన భార్యతో ఉన్న పాత జ్ఞాపకం ఎదురుకావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
సినిమా రంగం నుంచి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన విజయ్, తన వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పుడూ గోప్యంగా ఉంచడానికే ఇష్టపడతారు. అయితే ఈ ర్యాలీలో ఆయన చూపిన రియాక్షన్ చూస్తుంటే, ఆ వదంతులకు ఆయన తనదైన శైలిలో మౌనంగా సమాధానం చెప్పినట్లు అనిపిస్తోందని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
రాజకీయాల్లో 'దళపతి' మార్క్
2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలే లక్ష్యంగా విజయ్ తన పార్టీ 'TVK' కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేశారు. కన్యాకుమారి వీధుల్లో సైకిల్ తొక్కుతూ సామాన్యులను పలకరించడం, యువతతో సెల్ఫీలు దిగడం వంటి పనులు ఆయన ఇమేజ్ను అమాంతం పెంచేశాయి. కేవలం ఒక నటుడిగానే కాకుండా, బాధ్యతాయుతమైన నాయకుడిగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్న విజయ్, తన భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకుంటూనే ప్రజలతో మమేకమవుతున్నారు.
"విజయ్ సార్ ఆ ఫోటోను చూసినప్పుడు ఆయన కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి," అని ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్న ఒక అభిమాని పేర్కొన్నారు. ఈ చిన్న సంఘటన విజయ్ పట్ల అభిమానుల్లో ఉన్న గౌరవాన్ని మరో మెట్టు ఎక్కించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. విజయ్, సంగీత నిజంగానే విడిపోతున్నారా?
ప్రస్తుతం వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని, విడాకుల ప్రక్రియ సాగుతోందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, విజయ్ కానీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
2. విజయ్ రియాక్షన్ కు సంబంధించిన వైరల్ వీడియో ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగింది?
తమిళనాడులోని కన్యాకుమారిలో జరిగిన TVK పార్టీ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అభిమాని ఫోటో చూపించడం, విజయ్ నమస్కరించడం అంతా కెమెరాలో రికార్డ్ అయి వైరల్ అయింది.
3. విజయ్ భార్య సంగీత ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారు?
సంగీత ప్రస్తుతం తన పిల్లలతో కలిసి లండన్లో ఉంటున్నట్లు సమాచారం. విజయ్ రాజకీయ అరంగేట్రం, పార్టీ బహిరంగ సభలకు ఆమె దూరంగా ఉండటమే ఈ విడాకుల వార్తలకు ప్రధాన కారణమైంది.
4. విజయ్ రాజకీయ పార్టీ పేరు ఏమిటి?
విజయ్ స్థాపించిన పార్టీ పేరు 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK). 2026 ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీ కీలక పాత్ర పోషించబోతోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
