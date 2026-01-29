Edit Profile
    విజయ్‌ ఎవరికీ భయపడడు.. ఇలాంటి అడ్డంకులు మరెన్నో వస్తాయి: తండ్రి చంద్రశేఖర్ కామెంట్స్

    దళపతి విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశానికి ముందు చివరి సినిమాగా భావిస్తున్న ‘జన నాయగన్’ విడుదలలో ఆలస్యం జరుగుతోంది. సెన్సార్ సమస్యలు, కోర్టు కేసుల కారణంగా జనవరి 9న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా వాయిదా పడింది. ఈ వివాదంపై విజయ్ తండ్రి ఎస్.ఎ. చంద్రశేఖర్ స్పందించాడు.

    Published on: Jan 29, 2026 3:12 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లోకి (టీవీకే పార్టీ) వెళ్లే ముందు నటిస్తున్న చివరి మూవీ కావడంతో ‘జన నాయగన్’ (Jana Nayagan)పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాకు సెన్సార్ కష్టాలు ఎదురయ్యాయి. "మా చేతిలో లేని అనివార్య కారణాల వల్ల" సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. మద్రాస్ హైకోర్టులో దీనికి సంబంధించిన విచారణ జరుగుతున్నా, విడుదల తేదీపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ తండ్రి, ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్.ఎ. చంద్రశేఖర్ మౌనం వీడాడు.

    విజయ్‌ ఎవరికీ భయపడడు.. ఇలాంటి అడ్డంకులు మరెన్నో వస్తాయి: తండ్రి చంద్రశేఖర్ కామెంట్స్
    విజయ్ భయపడడు..

    దళపతి విజయ్ తండ్రి, డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "కరూర్ లో ఏం జరిగిందో ప్రజలకు తెలుసు. విజయ్ దేనికీ భయపడడు. అతని విజయావకాశాలు చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయి. కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవారికి ఇలాంటి అడ్డంకులు ఎదురవడం సహజమే. విజయ్ ఇలాంటి ఎన్ని అడ్డంకులనైనా ఎదుర్కొంటాడు" అని అతడు స్పష్టం చేశాడు.

    అలాగే విజయ్ ఏ పార్టీతోనూ పొత్తు పెట్టుకోకూడదని, అలా చేస్తే అతని స్వతంత్ర గుర్తింపు దెబ్బతింటుందని ప్రజలు సలహా ఇస్తున్నారని కూడా అతడు వెల్లడించాడు.

    జన నాయగన్ వివాదం ఏంటి?

    దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా జన నాయగన్ అసలు గొడవ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ దగ్గర మొదలైంది. సినిమాను రివైజింగ్ కమిటీకి పంపిస్తున్నట్లు జనవరి 5న సీబీఎఫ్‌సీ నుంచి నిర్మాతలకు సమాచారం వచ్చింది. దీనివల్ల సర్టిఫికేషన్ 20 రోజులు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    నిర్మాతలు హైకోర్టును ఆశ్రయించగా సినిమాకు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని జనవరి 9న సింగిల్ జడ్జి తీర్పు ఇచ్చారు. అయితే అదే రోజు సీబీఎఫ్‌సీ దీన్ని సవాలు చేసింది. నిర్మాతలు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లినా, అక్కడ ఊరట లభించలేదు. జనవరి 20న హైకోర్టులోనే తేల్చుకోమని సూచించింది.

    రివైజింగ్ కమిటీకి పంపినట్లు తమకు అధికారిక 'ఆర్డర్' రాలేదని, కేవలం సమాచారం మాత్రమే ఇచ్చారని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ తరపు న్యాయవాది వాదించారు. అలాగే ఎగ్జామినింగ్ కమిటీ సభ్యులే ఫిర్యాదుదారులుగా ఉండకూడదని పేర్కొన్నారు.

    హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ జన నాయగన్ మూవీ బాలకృష్ణ నటించిన తెలుగు సినిమా ‘భగవంత్ కేసరి’కి రీమేక్. ఇందులో మమితా బైజు, బాబీ డియోల్, పూజా హెగ్డే కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

