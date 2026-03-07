Thalapathy Vijay: భార్య విడాకుల పిటిషన్.. త్రిషతో అక్రమ సంబంధం రూమర్లు.. దళపతి విజయ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇదే
Thalapathy Vijay: దళపతి విజయ్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతున్నాడు. అతని నుంచి విడాకులు కోరుతూ భార్య సంగీత పిటిషన్ వేయడం, త్రిషతో అక్రమ సంబంధం రూమర్లు.. ఇలా విజయ్ వార్తల్లోనే ఉంటున్నాడు. ఈ పర్సనల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ పై విజయ్ ఫస్ట్ టైమ్ రియాక్టయ్యాడు.
దళపతి విజయ్.. ఇప్పుడు వార్తల్లో, సోషల్ మీడియాలో, ఇంటర్నెట్ లో ఎక్కడ చూసినా ఈ హీరో పేరే. పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టి రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ స్టార్ హీరో తమిళనాడు ఎన్నికల్లో పోటీచేయబోతున్నాడు. మరోవైపు విడాకుల కోసం విజయ్ భార్య సంగీత కోర్టు మెట్లు ఎక్కింది. త్రిషతో విజయ్ కు అక్రమ సంబంధం ఉందనే రూమర్లు వస్తున్నాయి. వీటన్నింటిపై తాజాగా దళపతి విజయ్ రియాక్టయ్యాడు.
విజయ్ రియాక్షన్
తాజాగా తన పర్సనల్ లైఫ్ లో నెలకొన్న ప్రాబ్లమ్స్ పై దళపతి విజయ్ తొలిసారిగా రియాక్టయ్యాడు. తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) అధినేత అయిన విజయ్ శనివారం (మార్చి 7) తన పార్టీ నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నాడు. అక్కడ మాట్లాడుతూ రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం మహిళలకు కీలక సంక్షేమ పథకాలను ప్రకటించాడు.
పర్సనల్ లైఫ్
తన ప్రసంగంలో పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా విజయ్ మాట్లాడాడు. "ఇటీవల కొన్ని సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి. వాటి కోసం పోరాడుతున్న క్రమంలో మీరు బాధపడటం నేను చూస్తున్నా. మీ బాధ చూసి నేను బాధపడుతున్నా. నేను సమస్యలను చూసుకుంటా. మీరు బాధపడకండి. చింతించాల్సిన అవసరం లేదు" అని విజయ్ అన్నాడు.
పార్టీ పథకాలు
ANI ప్రకారం.. తన పార్టీ రాబోయే తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచి, అధికారంలోకి వస్తే మహిళలకు నెలవారీ ఆర్థిక సహాయంగా రూ.2,500, యువతులకు వివాహ కానుకగా పట్టు చీరతో పాటు ఒక సవరం బంగారం, అన్ని కుటుంబాలకు ఆరు ఉచిత ఎల్పీజీ సిలిండర్లతో సహా అనేక హామీలను విజయ్ ప్రకటించాడు.
సంగీత విడాకుల పిటిషన్
విజయ్ నుంచి విడాకులు ఇప్పించాలని చెంగల్పట్టు జిల్లా కోర్టులో అతని భార్య సంగీత పిటిషన్ దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా నివాస హక్కులు కోరుతూ సంగీత మధ్యంతర పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసింది. విడాకుల కేసులో తీర్పు వచ్చేంతవరకు చెన్నైలోని విజయ్ ఇంట్లో నివసించేందుకు అనుమతించాలని కోర్టును సంగీత కోరింది. ఆమె బ్రిటిష్ పౌరురాలని, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో వేరే ఇంట్లో ఉండే అవకాశం లేదని పిటిషనల్ లో సంగీత పేర్కొంది.
త్రిషతో
విజయ్ కు ఓ హీరోయిన్ తో అక్రమ సంబంధం ఉందని సంగీత సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మార్చి 5న ఓ నిర్మాత కుమారుని రిసెప్షన్ లో విజయ్, త్రిష కనిపించడం తెగ వైరల్ గా మారింది. వీళ్లు కలిసి ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. దీంతో వీళ్ల మధ్య బంధంపై పుకార్లు మరింత ముదిరాయి.