Vijay IMDb List: విజయ్ డబుల్ ధమాకా.. ఐఎండీబీ మోస్ట్ పాపులర్ యాక్టర్స్ లిస్టులో 21 నుంచి ఏకంగా 2వ స్థానానికి..
Vijay IMDb List: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే పార్టీని విజయపథంలో నడిపించి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విజయ్.. ఇప్పుడు ఐఎండీబీ పాపులర్ సెలబ్రిటీల జాబితాలో రెండో స్థానానికి చేరుకుని సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు.
Vijay IMDb List: దశాబ్ద కాలానికి పైగా కోలీవుడ్ను తన నటనతో, బాక్సాఫీస్ వసూళ్లతో శాసించిన దళపతి విజయ్.. ఇప్పుడు రాజకీయ రంగంలోనూ తన సత్తా చాటారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ అఖండ విజయం సాధించడమే కాకుండా.. విజయ్ ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించారు.
ఈ రాజకీయ సంచలనం ఆయన పాపులారిటీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. తాజాగా విడుదలైన ఐఎండీబీ (IMDb) అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ సెలబ్రిటీల జాబితాలో విజయ్ రెండో స్థానానికి ఎగబాకారు.
రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన క్రేజ్
రాజకీయాల్లోకి రాకముందు వరకు విజయ్ ఈ జాబితాలో 21వ స్థానంలో ఉండేవారు. అయితే ఎన్నికల ఫలితాలు రావడం, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడంతో కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే 19 స్థానాలను దాటుకుని రెండో స్థానానికి చేరుకోవడం విశేషం.
ఇది ఆయనకు ఉన్న మాస్ ఫాలోయింగ్కు నిదర్శనమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ జాబితాలో 'సప్నే వర్సెస్ ఎవ్రీవన్' సిరీస్తో ప్రేక్షకులను అలరించిన అంబరీష్ వర్మ మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.
ముగింపు దశలో సినీ ప్రయాణం.. 'జన నాయగన్' సిద్ధం
రాజకీయాల్లో పూర్తిస్థాయిలో నిమగ్నం కావడానికి ముందే విజయ్ తన చివరి సినిమాను పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి 'జన నాయగన్' అనే పవర్ ఫుల్ టైటిల్ను ఖరారు చేశారు.
ఈ సినిమా నిర్మాణ దశలో అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఎట్టకేలకు విడుదలకు సిద్ధమైంది. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విడుదలవుతున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి. త్వరలోనే ఈ చిత్రం వెండితెరపై సందడి చేయనుంది.
సినిమా, రాజకీయాల్లో విజయ్ సాధించిన ఈ అరుదైన మైలురాయిపై ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే, తన చివరి చిత్రంతో వెండితెరపై మరుపురాని జ్ఞాపకాన్ని మిగిల్చాలని విజయ్ భావిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్, ట్రైలర్ అప్డేట్స్ కోసం యావత్ సౌత్ ఇండియా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ఐఎండీబీ జాబితాలో విజయ్ ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నారు?
తమిళనాడు ఎన్నికల విజయం తర్వాత విజయ్ ఐఎండీబీ మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీల జాబితాలో రెండో స్థానానికి చేరుకున్నారు.
విజయ్ చివరి సినిమా పేరు ఏమిటి?
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో విజయ్ నటిస్తున్న చివరి చిత్రం పేరు 'జన నాయగన్'.
ప్రస్తుతం ఐఎండీబీ లిస్ట్లో మొదటి స్థానంలో ఎవరున్నారు?
నటుడు అంబరీష్ వర్మ ప్రస్తుతం ఐఎండీబీ పాపులర్ సెలబ్రిటీల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More