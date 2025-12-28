Edit Profile
    ఫ్యాన్స్‌పై ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ ప్రేమ‌.. గాల్లోకి ముద్దులు విసురుతూ.. గిఫ్ట్‌లు తీసుకుంటూ గుడ్‌ బై.. వీడియోలు వైర‌ల్‌

    రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన దళపతి విజయ్ చేస్తున్న చివరి సినిమా ‘జన నాయకుడు’. ఈ సినిమా ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్ మలేషియాలో ఘనంగా జరిగింది. అక్కడి నుంచి రిటర్న్ అవుతూ అభిమానులపై ప్రేమ కురిపించాడు విజయ్. ఈ వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. 

    Published on: Dec 28, 2025 6:46 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి సినీ కెరీర్ కు ఎండ్ కార్డు పడబోతుంది. రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన ఈ నటుడు తన చివరి సినిమా జన నాయగన్ (తెలుగులో జన నాయకుడు) అని చెప్పేశాడు. శనివారం (డిసెంబర్ 27) మలేషియాలో జన నాయకుడు ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్ జరిగింది. మలేషియా నుంచి రిటర్న్ అవుతూ ఫ్యాన్స్ పై ప్రేమ కురిపించాడు విజయ్.

    ఫ్యాన్స్ పై విజయ్ ప్రేమ

    'జన నాయగన్' ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్ కోసం మలేషియాకు వెళ్లిన దళపతి విజయ్ ఆదివారం చెన్నైకి బయలుదేరాడు. ప్రయాణానికి ముందు అతను అక్కడికి తన కోసం వచ్చిన ఫ్యాన్స్ పై ప్రేమ కురిపించాడు. అభిమానులతో విజయ్ సంభాషించిన అనేక వీడియోలు, చిత్రాలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ లలో వెలువడ్డాయి.

    గాల్లో ముద్దులు

    మలేషియా నుండి బయలుదేరే ముందు విజయ్ అభిమానులను పలకరించాడు. ఒక క్లిప్ లో విజయ్ గేట్ దగ్గరకు వచ్చి, అక్కడ గుమిగూడిన ప్రేక్షకులను చూసి చిరునవ్వు నవ్వాడు. వారి వైపు చేతులు ఊపాడు. చేతులు జోడించాడు. అతను గాల్లో ముద్దులు విసిరాడు. తన అభిమానులకు వీడ్కోలు పలికి అతను వెళ్ళిపోయాడు. విజయ్ బూడిద రంగు టీ-షర్టు, లేత గోధుమరంగు జాకెట్, డెనిమ్స్ ధరించాడు.

    గిఫ్ట్స్ తీసుకుని

    మరొక వీడియోలో విజయ్ ఒక గుంపు దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు. వారు అతని కోసం హర్షధ్వానాలు చేస్తున్నారు. చేతులు ఊపిన తరువాత, వారు తన కోసం కొన్న గిఫ్ట్ లను తీసుకోవడానికి అతను వారి వైపు నడుస్తున్నట్లు కనిపించింది. విజయ్ ఒక అభిమాని నుంచి బ్యాగ్ తో పాటు మరో వ్యక్తి నుంచి బొకేను తీసుకున్నాడు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.

    అతనో ఎమోషన్

    విజయ్ వీడియోలపై అభిమానులు స్పందించారు. ‘‘దళపతి విజయ్ ఒక ఎమోషన్. అతను ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబంలో ఒక భాగం" అని ఓ అభిమాని రియాక్టయ్యాడు. "అతను చాలా అందంగా ఉన్నాడు. ఎంత మధురంగా అభిమానుల నుంచి బహుమతులు తీసుకుంటున్నాడో. మలేషియాలో అభిమానులతో విజయ్ చాలా మంచిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. ఓపికగా, అతను వారిని కలుస్తున్నాడు " ఒక ఎక్స్ యూజర్ ట్వీట్ చేశారు. ‘‘అతను హృదయాలను గెలుచుకుంటున్నాడు. నిజమైన హీరో" అని ఒకరు పోస్టు చేశారు.

    రికార్డ్స్ లోకి

    జన నాయకుడు ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్ డిసెంబర్ 27 న కౌలాలంపూర్ లోని బుకిట్ జలీల్ స్టేడియంలో జరిగింది. దీనికి దాదాపు లక్ష మంది హాజరయ్యారు. అత్యధిక ప్రేక్షకులు వచ్చిన ఆడియో లాంఛ్ గా ఇది మలేషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లోకి ప్రవేశించింది. శ్రీలంక తరువాత ప్రపంచంలో అతిపెద్ద తమిళ ప్రవాసుల జనాభా మలేషియాలో ఉంది.

    హెచ్ వినోత్ దర్శకత్వం వహించిన జన నాయకుడు చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు, ప్రకాష్ రాజ్, గౌతమ్ మీనన్, ప్రియమణి, నరేన్ తదితరులు నటించారు. ఇది జనవరి 9, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.

    recommendedIcon
