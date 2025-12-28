Edit Profile
    యశ్ టాక్సిక్ నుంచి హ్యూమా ఖురేషి లుక్..ఎలిజ‌బెత్‌గా బాలీవుడ్ బ్యూటీ..హాలీవుడ్ వైబ్ అంటూ ఫ్యాన్స్ రియాక్ష‌న్‌

    కేజీఎఫ్ సినిమాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కన్నడ స్టార్ హీరో యష్ అప్ కమింగ్ మూవీ టాక్సిక్. ఇందులో నుంచి బాలీవుడ్ బ్యూటీ హ్యూమా ఖురేషీ లుక్ ను ఇవాళ మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాలో ఎలిజబెత్ గా ఆమె నటిస్తోంది. ఈ లుక్ హాలీవుడ్ వైబ్ ఇస్తుందని ఫ్యాన్స్ రియాక్టవుతున్నారు. 

    Published on: Dec 28, 2025 2:33 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    కేజీఎఫ్ సినిమాలతో సినీ సెన్సేషన్ గా మారాడు హీరో యష్. ఈ రెండు సినిమాలతో యష్ స్థాయి వేరే రేంజ్ కు వెళ్లిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అతని తర్వాతి సినిమా టాక్సిక్ పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఆ టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ మూవీ నుంచి బాలీవుడ్ బ్యూటీ హ్యూమా ఖురేషీ ఫస్ట్ లుక్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇది హాలీవుడ్ వైబ్ ఇస్తుందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

    Huma Qureshi's first look from Toxic finally unveiled.
    Huma Qureshi's first look from Toxic finally unveiled.

    టాక్సిక్ నుంచి హ్యూమా ఖురేషీ లుక్

    టాక్సిక్ సినిమా నుంచి కియారా అద్వానీ 'హార్లే క్విన్' తరహా రూపాన్ని వెల్లడించిన తరువాత, నిర్మాతలు ఇప్పుడు టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ నుండి ఎలిజబెత్ గా హ్యూమా ఖురేషిని పరిచయం చేశారు. ఆదివారం (డిసెంబర్ 28) హ్యూమా ఖురేషీ ఫస్ట్ లుక్ ను రిలీజ్ చేశారు. అభిమానులు దాని 'హాలీవుడ్ స్థాయి స్థాయి' గురించి మాట్లాడటం ఆపలేకుండా ఉన్నారు.

    ఎలిజబెత్ గా

    టాక్సిక్ ఆన్ సండే నుండి హుమా ఖురేషి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను పంచుకున్నారు. టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ హీరో యష్.. ఈ చిత్రంలోని హుమా ఖురేషి పాత్ర చమత్కారమైన పోస్టర్ ను పంచుకున్నారు. "ఎ టాక్సిక్ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ లో ఎలిజబెత్ గా హుమా ఖురేషి" అని యష్ పేర్కొన్నాడు.

    హ్యూమా ఒక పాతకాలపు రాణిలా కనిపిస్తోంది. స్మశానవాటికలో బలంగా నిలబడి ఉంది. ఆమె నాటకీయ నల్ల దుస్తులు రహస్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. అయితే ఆమె వెనుక ఉన్న దేవదూత విగ్రహం కోల్పోయిన అమాయకత్వాన్ని సూచిస్తుంది. పాతకాలపు కారు, తుఫాను వాతావరణం పోస్టర్ కు కాలాతీత అనుభూతిని జోడిస్తాయి.

    హాలీవుడ్ వైబ్

    ఈ పోస్టర్ పై అభిమానులు వెంటనే స్పందించారు. "పాతకాలపు రాణి వైబ్స్", "ఈ పోస్టర్ నిజమైన హాలీవుడ్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంది. ఇది అంతర్జాతీయ సినిమా విజువల్ టెక్నాలజీకి సరిపోతుంది’’ అని, "హాలీవుడ్ స్టఫ్," “ప్యూర్ హాలీవుడ్ వైబ్స్”, "హుమా ది గోత్ డార్క్ ఏంజెల్" అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేశారు. వారం రోజుల క్రితమే నదియాగా కియారా అద్వానీ నటించిన పోస్టర్ ను యష్ ఆవిష్కరించారు. ఆమె నల్ల ఆఫ్-షోల్డర్ గౌను ధరించి కనిపించింది, ఆమె ముఖం నుండి కన్నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి.

    నయనతార లుక్ కోసం

    టాక్సిక్ సినిమా నుంచి నయనతార ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గీతు మోహన్ దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో యష్, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషితో పాటు నయనతార, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, సుదేవ్ నాయర్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషలలో ఒకేసారి షూటింగ్ జరుపుకొంటున్న ఈ చిత్రం మార్చి 19, 2026 న ఉగాది సందర్భంగా ఆరు భాషల్లో విడుదల కానుంది.

