హాలీవుడ్ వైబ్
ఈ పోస్టర్ పై అభిమానులు వెంటనే స్పందించారు. "పాతకాలపు రాణి వైబ్స్", "ఈ పోస్టర్ నిజమైన హాలీవుడ్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంది. ఇది అంతర్జాతీయ సినిమా విజువల్ టెక్నాలజీకి సరిపోతుంది’’ అని, "హాలీవుడ్ స్టఫ్," “ప్యూర్ హాలీవుడ్ వైబ్స్”, "హుమా ది గోత్ డార్క్ ఏంజెల్" అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేశారు. వారం రోజుల క్రితమే నదియాగా కియారా అద్వానీ నటించిన పోస్టర్ ను యష్ ఆవిష్కరించారు. ఆమె నల్ల ఆఫ్-షోల్డర్ గౌను ధరించి కనిపించింది, ఆమె ముఖం నుండి కన్నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి.
నయనతార లుక్ కోసం
టాక్సిక్ సినిమా నుంచి నయనతార ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గీతు మోహన్ దాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో యష్, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషితో పాటు నయనతార, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, సుదేవ్ నాయర్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషలలో ఒకేసారి షూటింగ్ జరుపుకొంటున్న ఈ చిత్రం మార్చి 19, 2026 న ఉగాది సందర్భంగా ఆరు భాషల్లో విడుదల కానుంది.