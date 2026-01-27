Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    టైమ్ చూసి నేనే చెప్తా: ఈషా రెబ్బతో పెళ్లిపై తరుణ్ భాస్కర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

    హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బతో రిలేషన్షిప్, పెళ్లిపై తరుణ్ భాస్కర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. టైమ్ చూసి తానే చెప్తానని అని అనడం విశేషం. ఈ ఇద్దరూ కలిసి నటించిన ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా అతడు ఈ కామెంట్స్ చేశాడు.

    Published on: Jan 27, 2026 8:00 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడు ఎంతో ఆసక్తి రేపుతున్న రిలేషన్షిప్ రూమర్ తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బదే. ఈ ఇద్దరూ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారన్న వార్తల నేపథ్యంలో అటు ఈషా, ఇటు తరుణ్ వీటిపై స్పందించారు. ఒక రోజు ముందే ఈషా ఈ వార్తలను ఖండించగా.. తరుణ్ మాత్రం టైమ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తానంటూ ఇంకా ఉత్కంఠను పెంచాడు.

    టైమ్ చూసి నేనే చెప్తా: ఈషా రెబ్బతో పెళ్లిపై తరుణ్ భాస్కర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
    టైమ్ చూసి నేనే చెప్తా: ఈషా రెబ్బతో పెళ్లిపై తరుణ్ భాస్కర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

    తరుణ్ ఏమన్నాడంటే?

    తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ కలిసి నటించిన ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీ ఈ శుక్రవారం (జనవరి 30) రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తరుణ్ భాస్కర్.. ఈషాతో తన రిలేషన్షిప్ పై మాట్లాడాడు. “దీనిని అనౌన్స్ చేయడానికి నేను సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. ఈషా నాకు స్నేహితురాలి కంటే ఎక్కువ. ఒక తోడుగా, గత కొన్నేళ్లుగా ఆమె నాకు అన్నీ తానై ఉంది. ఇందులో దాచడానికి ఏమీ లేదు. అయితే ఇది నా వ్యక్తిగత విషయం కాబట్టి నేను చేసే ప్రకటన ఇతరులపై కూడా ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఆచి తూచి, ఆలోచించి అడుగు వేయాలనుకుంటున్నాను" అని వివరించాడు.

    త్వరలోనే ప్రకటిస్తాం..

    తరుణ్ దీనిపై ఇంకా మాట్లాడుతూ.. "నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానో అనే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను. ముఖ్యంగా నా మాటలు ఇతరులపై ప్రభావం చూపేటప్పుడు ఇంకాస్త బాధ్యతగా ఉండాలి. అంతా సవ్యంగా జరిగి, దేవుడి దయ ఉంటే.. త్వరలోనే మేము ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తాం" అని చెప్పడం గమనార్హం. తరుణ్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ తో ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ కన్ఫమన్న అంచనాకు అభిమానులు వచ్చారు. త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ చెబుతారని ఆశిస్తున్నారు.

    ఈషా రెబ్బ ఏమన్నదంటే?

    అటు ఈషా రెబ్బ కూడా ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగానే ఈ పుకార్లపై స్పందించింది. “నేను కూడా ఆ పుకార్ల గురించి విన్నాను. దీనిపైనే నేను ఫన్నీ ఇన్‌స్టా రీల్ కూడా చేశాను. ఈ వార్తలు విని మా నాన్న కూడా నా పెళ్లెప్పుడు అని అడిగాడు. కానీ ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. నా జీవితంలో నా నియంత్రణలో లేని వాటి గురించి మాట్లాడను. అలాంటిదేమైనా ఉంటే మీకు ముందే చెబుతాను” అని ఈషా స్పష్టం చేసింది.

    అయితే ఈషా రెబ్బ డేటింగ్ లో మాత్రం ఉన్నదట. ఈ విషయాన్ని ఆమెనే వెల్లడించింది. ఓ వ్యక్తితో డేటింగ్ చేస్తున్నానని, అది ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నదని తెలిపింది. అది ఎవరన్నది మాత్రం చెప్పలేదు. నిజానికి గతేడాది దీపావళి సందర్భంగా ఈషా, తరుణ్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి పార్టీ చేసుకున్న ఫొటోలు బయటకు రావడంతో వీరి మధ్య రిలేషన్షిప్ పుకార్లు మరింత పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఓ సినిమాలో కలిసి నటించారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/టైమ్ చూసి నేనే చెప్తా: ఈషా రెబ్బతో పెళ్లిపై తరుణ్ భాస్కర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
    News/Entertainment/టైమ్ చూసి నేనే చెప్తా: ఈషా రెబ్బతో పెళ్లిపై తరుణ్ భాస్కర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes