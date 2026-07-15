The Paradise: నాని ది పారడైజ్ మూవీ హక్కులను దిల్ రాజు రూ.110 కోట్లకు కొన్నాడా? క్లారిటీ ఇచ్చిన మేకర్స్
The Paradise: నాని నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా మూవీ ది పారడైజ్ థియేట్రికల్ హక్కుల విషయంలో వస్తున్న వార్తలపై మేకర్స్ స్పందించారు. వీటికోసం దిల్ రాజు ఏకంగా రూ.110 కోట్లు ఆఫర్ చేశాడని పుకార్లు రావడంతో క్లారిటీ ఇచ్చారు.
The Paradise: నేచురల్ స్టార్ నాని, డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్ లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది పారడైజ్' చుట్టూ జరుగుతున్న క్రేజీ రూమర్స్ కు మేకర్స్ ఎండ్ కార్డ్ వేశారు. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రైట్స్ ను దిల్ రాజు భారీ రేటుకు కొనుగోలు చేశారంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని ప్రొడక్షన్ హౌస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
దిల్ రాజు డీల్ పై మేకర్స్ సీరియస్ రియాక్షన్
ఈ పారడైజ్ సినిమా థియేట్రికల్ రైట్స్ ను టాలీవుడ్ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు సొంతం చేసుకున్నారని, దీనికోసం ఏకంగా రూ.110 కోట్ల ఆఫర్ ఇచ్చారనే ప్రచారం సినీ సర్కిల్స్ లో బాగా నడిచింది.
అయితే ఈ వైరల్ న్యూస్ పై ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ ప్రొడ్యూసర్స్ స్పందిస్తూ.. ఇలాంటి ఫేక్ వార్తలను అస్సలు నమ్మవద్దని ప్రేక్షకులను కోరారు. సినిమాకు సంబంధించిన ఏ అప్డేట్ అయినా సరే నేరుగా ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచే వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
రిలీజ్ డేట్ పై సస్పెన్స్.. షూటింగ్ లేట్ అవ్వడానికి కారణం ఇదే
నాని కెరీర్ లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కుతున్న 'ది పారడైజ్' సినిమా రిలీజ్ డేట్ పై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ రాలేదు.
డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల ప్రతి సీన్ ను ఎంతో డీటైల్డ్ గా, పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేస్తుండటంతో ప్రొడక్షన్ వర్క్ అనుకున్న టైమ్ కంటే కాస్త ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటోంది. 'దసరా' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో మేకర్స్ క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వడం లేదు.
నాని కెరీర్ లోనే ఆల్టైమ్ హయ్యెస్ట్ ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్
ప్రస్తుతం షూటింగ్ లేట్ అవుతున్నప్పటికీ ట్రేడ్ వర్గాల్లో 'ది పారడైజ్' క్రేజ్ మాత్రం పీక్స్ లో ఉంది. ఇప్పటివరకు రిలీజైన పోస్టర్స్ సినిమాపై అంచనాలను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాయి. నాని కెరీర్ లోనే అత్యధిక రేటుకు ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ జరగడం ఖాయమని బిజినెస్ వర్గాలు లెక్కలు వేస్తున్నాయి.
పవర్ఫుల్ క్యాస్టింగ్.. అనిరుధ్ మ్యాజికల్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమాలో నాని సరసన కయదు లోహార్ ఫీమేల్ లీడ్ గా నటిస్తోంది. పవర్ఫుల్ విలన్స్ గా డైలాగ్ కింగ్ మోహన్ బాబు, బాలీవుడ్ ఇంటెన్స్ యాక్టర్ రాఘవ్ జుయాల్ నటిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.
రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ఈ సినిమాకు పవర్ఫుల్ సాంగ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) అందిస్తుండటం బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ కానుంది. సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ పై ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాను గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తున్నారు.
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