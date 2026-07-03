Paradise Release Date: ప్యారడైజ్ కూడా అప్పుడేనా? దసరా సీజన్ సినిమా రేస్ మామూలుగా లేదు.. నాని నుంచి చిరంజీవి వరకు!
Paradise Release Date: నేచురల్ స్టార్ నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ‘ది ప్యారడైజ్’ రిలీజ్ డేట్ పై లేటెస్ట్ బజ్ వైరల్ గా మారింది. ఈ మూవీ కొత్త విడుదల తేదీ ఇదేనంటూ పోస్టులు తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. నాని సినిమా కూడా దసరా సీజన్ రేసులో దిగేలా కనిపిస్తోంది.
Paradise Release Date: మోస్ట్ అవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ది ప్యారడైజ్’ (The Paradise) రిలీజ్ డేట్ మారనుందనే టాక్ వైరల్ అవుతోంది. ‘దసరా’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ తర్వాత నాని- శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబోలో వస్తున్న రెండో సినిమా కావడంతో దీనిపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం చివరి దశ షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది.
ప్యారడైజ్ రిలీజ్ డేట్
నిజానికి ప్యారడైజ్ మూవీని ఆగస్టు 21న రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్ 25, 2026 (శుక్రవారం) న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోందని టాక్.
దీనికి ఒక రోజు ముందు, అంటే సెప్టెంబర్ 24న (గురువారం) ఓవర్సీస్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో గ్రాండ్ ప్రీమియర్స్ వేయడానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్లను సన్నద్ధం కావాలని మేకర్స్ సమాచారం అందించారని తెలిసింది.
షూటింగ్ అప్ డేట్
అయితే మిగిలిన షూటింగ్, గ్రాఫిక్స్ పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తయితేనే ఈ డేట్ను నాని ప్యారడైజ్ మూవీ ప్రకటించే అవకాశముంది. ప్రస్తుతం ఈ నెలాఖరుకల్లా లేదా ఆగస్టు మధ్య నాటికి టాకీ పార్ట్ మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేయాలని టీమ్ పక్కా ప్లాన్తో ఉంది.
సినిమాకు అత్యంత కీలకమైన భారీ క్లైమాక్స్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్తో పాటు ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ సాంగ్ షూటింగ్ మాత్రమే ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ ఐటమ్ సాంగ్ కోసం రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ ప్రస్తుతం పవర్ఫుల్ ట్యూన్ను రెడీ చేసే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు. ఆ ట్యూన్ లాక్ అవ్వగానే సాంగ్ షూటింగ్ను కూడా పూర్తి చేసి గుమ్మడికాయ కొట్టేయనున్నారు.
2026 దసరా లైనప్
టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ క్యాలెండర్లో సెప్టెంబర్ చివరి వారం నుంచి అక్టోబర్ నెల మధ్య వరకు వరుసగా భారీ చిత్రాలు క్యూ కడుతున్నాయి. నాని ‘ది ప్యారడైజ్’తో పాటు ఇండస్ట్రీలోని మరికొంతమంది అగ్ర హీరోల సినిమాలు థియేటర్లలో సందడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆ క్రేజీ సినిమాల లైనప్ మరియు వాటి ప్రస్తుత అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.
- AK 47 (ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47): విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘AK 47’. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 2న (గాంధీ జయంతి) గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా స్పష్టం చేశారు.
- జైలర్ 2 (Jailer 2): సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ కాంబోలో వస్తున్న సెన్సేషనల్ సీక్వెల్ ‘జైలర్ 2’. సన్ పిక్చర్స్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను అక్టోబర్ 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు తాజాగా ఒక క్రేజీ టీజర్తో అనౌన్స్ చేసింది.
- విశ్వంభర (Vishwambhara): మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సోషియో ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ ‘విశ్వంభర’. వశిష్ట దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ విజువల్ వండర్ను దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అయితే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) పనులు జరుగుతున్నందున, దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ముద్ర పడాల్సి ఉంది.
ఒకే నెలలో బిగ్గెస్ట్ బాక్సాఫీస్ క్లాష్!
ఒకవేళ పైన పేర్కొన్న సినిమాలన్నీ అనుకున్న తేదీలకే వస్తే, కేవలం మూడు వారాల వ్యవధిలోనే నాని, వెంకటేష్, రజనీకాంత్, చిరంజీవి వంటి స్టార్ హీరోలు బాక్సాఫీస్ వద్ద తలపడనున్నారు. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ మధ్యలో వచ్చే దసరా పండుగ వారంలో ‘జైలర్ 2’, ‘విశ్వంభర’ చిత్రాలు ఒకే రోజు తేడాతో థియేటర్లలోకి దిగడం ట్రేడ్ వర్గాల్లో పెద్ద హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ భారీ పోటీలో ఏ సినిమా నిలబడుతుంది, ఏది బాక్సాఫీస్ విజేతగా నిలుస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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