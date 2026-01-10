Edit Profile
    ది రాజా సాబ్‌కు తొలి రోజు దారుణమైన కలెక్షన్లు.. కల్కిలో సగం.. ప్రభాస్‌కు గత ఆరేళ్లలో ఇదే అతి తక్కువ

    ప్రభాస్‌కు ది రాజా సాబ్ గట్టి షాకే ఇచ్చేలా ఉంది. సినిమా మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు రావడంతో తొలి రోజు ఇండియాలో కేవలం రూ.45 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు మాత్రమే రాగా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.90 కోట్ల గ్రాస్ వసూలైంది.

    Published on: Jan 10, 2026 7:27 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ప్రభాస్ లేటెస్ట్ మూవీ ‘ది రాజా సాబ్’ తొలి రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణమైన వసూళ్లు సాధించింది. సలార్, కల్కి సినిమాలతో పోలిస్తే వసూళ్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. కల్కిలో సగం మాత్రమే రాగా.. గత ఆరేళ్లలో ప్రభాస్ ఇదే అతి తక్కువ కావడం గమనార్హం. హారర్-కామెడీ జానర్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా తొలి రోజు ఇండియాలో రూ. 45 కోట్లు నెట్ రాబట్టింది. అయితే ఐదు వారాలుగా బాక్సాఫీస్ ను ఏలుతున్న రణవీర్ సింగ్ సినిమా రికార్డును రాజా సాబ్ బ్రేక్ చేయడం విశేషం.

    ది రాజా సాబ్‌కు తొలి రోజు దారుణమైన కలెక్షన్లు.. కల్కిలో సగం.. ప్రభాస్‌కు గత ఆరేళ్లలో ఇదే అతి తక్కువ

    ది రాజా సాబ్ బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్

    పాన్ ఇండియా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన హారర్ కామెడీ మూవీ ‘ది రాజా సాబ్’ ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. అయితే కలెక్షన్ల విషయంలో ప్రభాస్ గత చిత్రాలైన ‘సలార్’, ‘కల్కి 2898 AD’ స్థాయిని అందుకోవడంలో ఈ సినిమా వెనుకబడిందనే చెప్పాలి. ప్రముఖ బాక్సాఫీస్ ట్రాకర్ ‘సాక్నిల్క్’ (Sacnilk) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. శుక్రవారం నాడు ఈ సినిమా అన్ని భాషల్లో కలిపి దాదాపు రూ. 45 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది.

    కొవిడ్ మహమ్మారి తర్వాత తక్కువ ఓపెనింగ్స్

    కరోనా సంక్షోభం తర్వాత వచ్చిన ప్రభాస్ సినిమాల్లో అత్యల్ప ఓపెనింగ్స్ సాధించిన చిత్రంగా ‘ది రాజా సాబ్’ నిలిచింది. అయితే విశ్లేషకులు దీన్ని ముందే ఊహించారు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావడం ఒక కారణమైతే, ఇది ప్రభాస్ మార్క్ మాస్ యాక్షన్ సినిమా కాకపోవడం మరొక ప్రధాన కారణం. సాధారణంగా యాక్షన్ సినిమాలకు ఉండే ఓపెనింగ్స్ హారర్ కామెడీలకు ఉండవు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ. 45 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది.

    వసూళ్లు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, రాజా సాబ్ ఒక విషయంలో సత్తా చాటాడు. గత ఐదు వారాలుగా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న రణవీర్ సింగ్ మూవీ ‘ధురంధర్’ ఆధిపత్యానికి రాజా సాబ్ గండికొట్టాడు. విడుదలైన రోజు ఉదయం 9 గంటలకే ‘ధురంధర్’ గురువారం నాటి కలెక్షన్లను (రూ. 4.25 కోట్లు) రాజా సాబ్ అలవోకగా దాటేశాడు.

    ప్రభాస్ గత సినిమాలతో పోలిస్తే..

    ప్రభాస్ గత సినిమాలతో పోలిస్తే రాజా సాబ్ ఘనత చాలా చిన్నదిగానే కనిపిస్తోంది.

    కల్కి 2898 AD: రూ. 95 కోట్లు

    సలార్: రూ. 90 కోట్లు

    ఆదిపురుష్: రూ. 86 కోట్లు

    ఆదిపురుష్ భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించినా తర్వాత నిరాశపరిచింది. ఆ కోణంలో చూస్తే ప్రభాస్ అభిమానులకు ఈ నంబర్స్ కాస్త నిరాశ కలిగించవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం షారుక్ ఖాన్ ‘జవాన్’ (రూ. 64 కోట్లు), రణబీర్ కపూర్ ‘యానిమల్’ (రూ. 63 కోట్లు), విజయ్ ‘లియో’ (రూ. 64.80 కోట్లు) వంటి సినిమాల రికార్డులను అందుకోవడం రాజా సాబ్ కు కష్టమే అనిపిస్తోంది. అంతేకాదు తొలి రోజే మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు రావడంతో రానున్న రోజుల్లో వసూళ్లపై మరింత ప్రభావం పడనుంది.

    ‘వింటేజ్ ప్రభాస్’ ఈజ్ బ్యాక్

    దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కించిన ది రాజా సాబ్ మూవీపై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొనడానికి ప్రధాన కారణం ప్రభాస్. బాహుబలి సిరీస్ తర్వాత ప్రభాస్ చేసినవన్నీ భారీ యాక్షన్ సినిమాలే. దశాబ్దం తర్వాత అతడు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జోనర్‌లోకి అడుగుపెట్టడం విశేషం. తెరపై ప్రభాస్‌ను చూస్తుంటే ‘వింటేజ్ ప్రభాస్’ మళ్లీ వచ్చాడని అభిమానులు సంబరపడుతున్నారు. ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్, బోమన్ ఇరానీ, జరీనా వహాబ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

    News/Entertainment/ది రాజా సాబ్‌కు తొలి రోజు దారుణమైన కలెక్షన్లు.. కల్కిలో సగం.. ప్రభాస్‌కు గత ఆరేళ్లలో ఇదే అతి తక్కువ
