    ఊహకందని రీతిలో ది రాజా సాబ్ నష్టాలు.. ప్రభాస్ కెరీర్‌లో మరో మచ్చ.. ఆ రెండు సినిమాల తర్వాత ఇదే

    ప్రభాస్ కెరీర్లో అతిపెద్ద ఫ్లాప్ మూవీస్‌లో ఒకటిగా నిలిచింది ది రాజా సాబ్. తాజా అంచనాల ప్రకారం ఈ మూవీ ఏకంగా రూ.160 కోట్ల నుంచి రూ.170 కోట్ల వరకూ నష్టపోయింది. రెబల్ స్టార్ కెరీర్లో అత్యధిక నష్టాలు చవిచూసిన సినిమాల్లో మూడో స్థానంలో ఉంది.

    Published on: Jan 21, 2026 2:45 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ అభిమానులకు 2026 ఆరంభం చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది. మారుతి దర్శకత్వంలో వింటేజ్ ప్రభాస్‌ను చూపిస్తారని ఆశించిన హారర్ కామెడీ మూవీ ‘ది రాజా సాబ్’ (The Raja Saab) బాక్సాఫీస్ వద్ద చతికిలపడింది. జనవరి 9న భారీ అంచనాలతో విడుదలైన ఈ సినిమా.. మొదటి రోజు రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినప్పటికీ.. నెగెటివ్ టాక్ కారణంగా రెండో రోజు నుంచే కుప్పకూలిపోయింది.

    రూ. 160 కోట్ల భారీ నష్టం..

    ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ. 350 కోట్లు. విడుదలైన 11 రోజుల్లో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రూ. 203 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 141 కోట్ల నెట్) మాత్రమే వసూలు చేసింది. పన్నులు, ఇతర ఖర్చులు పోను డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు దాదాపు రూ. 160 నుంచి 170 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా. భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక నష్టాలు తెచ్చిన సినిమాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.

    ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో ప్లాప్..

    బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ స్టార్‌డమ్ పెరిగినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ ఫలితాలు మాత్రం మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. ‘సలార్’, ‘కల్కి 2898 ఏడీ’ మినహాయిస్తే మిగతావన్నీ నిరాశపరిచాయి. అయితే ‘రాజా సాబ్’ కంటే పెద్ద డిజాస్టర్లు ప్రభాస్ ఖాతాలో ఉన్నాయి. వీటిలో ఆదిపురుష్ తొలి స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఈ సినిమాను రూ. 550 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించగా.. రూ. 240 కోట్ల నష్టం వచ్చింది. ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద డిజాస్టర్ గా ఈ మూవీ నిలవడం గమనార్హం.

    ఇక అంతకుముందు అంటే బాహుబలి 2 బ్లాక్‌బస్టర్ తర్వాత వచ్చిన రాధే శ్యామ్ మూవీ రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమాను రూ. 300 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించగా.. రూ. 180 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. తాజాగా వచ్చిన ది రాజా సాబ్ సుమారు రూ. 160-170 కోట్ల నష్టంతో మూడో స్థానంలో నిలిచే అవకాశం ఉంది.

    ఫ్యాన్స్ ఆశలన్నీ వాటిపైనే..

    ‘రాజా సాబ్’ నిరాశపరిచినప్పటికీ ప్రభాస్ లైనప్ చూసి అభిమానులు ఆశతో ఉన్నారు. హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ‘ఫౌజీ’ (Fauzi) ఈ ఏడాది ఆగస్టులో విడుదల కానుంది. అలాగే సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ‘స్పిరిట్’ (Spirit) వచ్చే ఏడాది జనవరిలో రానుంది. ఈ రెండు సినిమాలు మళ్లీ ప్రభాస్‌ను బాక్సాఫీస్ బాద్‌షాగా నిలబెడతాయని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

    బాహుబలి మూవీ నుంచి ది రాజా సాబ్ వరకు ప్రభాస్ బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానం ఎలా సాగిందో కింది టేబుల్లో చూడొచ్చు. బాహుబలి 2 తర్వాత వచ్చిన ఆరు సినిమాల్లో కేవలం రెండు మాత్రమే లాభాలు ఇవ్వగా.. మిగతావన్నీ నష్టాల్లోనే ముగిశాయి.

    బాహుబలి నుంచి ప్రభాస్ బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్
    సినిమాప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లులాభం/నష్టం
    బాహుబలి 1 650 కోట్లు+ 300 కోట్లు
    బాహుబలి 2 1788 కోట్లు+ 950 కోట్లు
    రాధే శ్యామ్ 150 కోట్లు- 180 కోట్లు
    సాహో 451 కోట్లు- 5 కోట్లు
    ఆదిపురుష్ 392 కోట్లు- 240 కోట్లు
    సలార్ 618 కోట్లు+ 200 కోట్లు
    కల్కి 2898 ఏడీ 1042 కోట్లు+ 180 కోట్లు
    ది రాజా సాబ్ 204 కోట్లు- 170 కోట్లు
    © 2026 HindustanTimes