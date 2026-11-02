Thriller Web Series: సూపర్ హిట్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ మూడో సీజన్ వచ్చేస్తోంది.. మరో కొత్త స్కామ్తో.. టీజర్ రిలీజ్
Thriller Web Series: దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన ఆర్థిక కుంభకోణాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన బ్లాక్బస్టర్ ఓటీటీ ఫ్రాంచైజ్ 'స్కామ్' నుంచి మూడో భాగం 'స్కామ్ 2010' (Scam 2010) ఫస్ట్ లుక్ టీజర్ను సోనీ లివ్ (Sony LIV) విడుదల చేసింది. సుబ్రతా రాయ్ సహారా స్కామ్ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ తెరకెక్కింది.
Thriller Web Series: ఇండియన్ ఓటీటీ చరిత్రలోనే సరికొత్త సంచలనానికి శ్రీకారం చుట్టిన వెబ్ ఫ్రాంచైజ్ 'స్కామ్'. 2020లో వచ్చిన 'స్కామ్ 1992: ద హర్షద్ మెహతా స్టోరీ'తో దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ప్రజాదరణ పొందిన ఈ వెబ్ సిరీస్.. ఆ తర్వాత 'స్కామ్ 2003: ద తేల్గీ స్టోరీ'తో స్ట్రీమింగ్ రికార్డులను తిరగరాసింది. ఇప్పుడు ఈ పాపులర్ ఫ్రాంచైజ్ నుంచి మూడో చాప్టర్ 'స్కామ్ 2010: ద సుబ్రతా రాయ్ స్టోరీ' (Scam 2010) రూపంలో రాబోతోంది.
ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ ప్రముఖ డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సోనీ లివ్ (Sony LIV), అప్లాజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, బిర్లా స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా 'స్కామ్ 2010' ఫస్ట్ లుక్ టీజర్ను విడుదల చేశాయి. 'సహారా గ్రూప్' వ్యవస్థాపకుడు సుబ్రతా రాయ్ (Subrata Roy) జీవితం, ఆయన చుట్టూ తిరిగిన వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక వివాదాల ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందుతోంది. సిద్ధార్థ్ బొడ్కే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
టీజర్లో హర్షద్ మెహతా, తేల్గీ.. గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన కొత్త హీరో
తాజాగా విడుదలైన స్కామ్ 2010 టీజర్ నెటిజన్లను, ఓటీటీ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. టీజర్ ఆరంభంలో తొలి భాగం 'స్కామ్ 1992' హీరో హర్షద్ మెహతాగా నటించిన ప్రతీక్ గాంధీ (Pratik Gandhi) కనిపించగా, ఆ తర్వాత రెండో భాగం 'స్కామ్ 2003' లో అబ్దుల్ కరీమ్ తేల్గీ పాత్ర పోషించిన గగన్ దేవ్ రియార్ (Gagan Dev Riar) దర్శనమిచ్చారు. వీరిద్దరి ఘన విజయాన్ని గుర్తుచేస్తూ టీజర్ సాగింది.
చివరగా సూటు బూటు ధరించి లగ్జరీ హోటల్ కారిడార్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న నటుడు సిద్ధార్థ్ బొడ్కే (Siddharth Bodke) వచ్చారు. “ప్రజలకు మాపై అపారమైన నమ్మకం, విశ్వాసం ఉన్నాయి.. మేము లక్షలాది మంది ప్రజలకు మద్దతుగా నిలిచే కొండంత అండ (సహారా)” అంటూ ఆయన చెప్పిన పవర్ఫుల్ డైలాగ్ ఆకట్టుకునేలా ఉంది.
సుబ్రతా రాయ్ బయోపిక్.. 'సహారా' ఇన్సైడ్ స్టోరీ
ప్రముఖ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ తమాల్ బందోపాధ్యాయ రాసిన 'సహారా: ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ' (Sahara: The Untold Story) అనే ప్రముఖ పుస్తకం ఆధారంగా దర్శకుడు హన్సల్ మెహతా ఈ సిరీస్ను మలుస్తున్నారు.
ఒక సాధారణ వ్యాపారిగా ప్రారంభమై వేల కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి, ఆపై సుప్రీంకోర్టు, సెబీ (SEBI) విచారణలో బిలియన్ డాలర్ల స్కామ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొని జైలుపాలైన సుబ్రతా రాయ్ జీవితంలో ఎవరికీ తెలియని సంచలనాత్మక కోణాలను ఈ సిరీస్లో ఆవిష్కరించబోతున్నారు.
ఎవరీ సిద్ధార్థ్ బొడ్కే?
సుబ్రతా రాయ్ లాంటి బలమైన, విలక్షణమైన పాత్రలో నటిస్తున్న సిద్ధార్థ్ బొడ్కే హిందీ, మరాఠీ చిత్రసీమలో తనదైన ముద్ర వేశారు. బాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ 'దృశ్యం 2' (Drishyam 2)లో డేవిడ్ బ్రగాంజా పాత్రలో అద్భుత నటన కనబరిచిన సిద్ధార్థ్.. 'గుమ్ హై కిసీకే ప్యార్ మే' టీవీ సీరియల్లో జగ్తాప్ మానే పాత్ర ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. ఇటీవల షాహిద్ కపూర్ 'దేవా' (Deva), ‘జెంఎన్యూ’, 'శ్రీదేవి ప్రసన్న' చిత్రాలలో కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్లో నటించడంపై సిద్ధార్థ్ స్పందిస్తూ: "హన్సల్ మెహతా సర్ దర్శకత్వంలో 'స్కామ్ 2010' లో లీడ్ రోల్ చేయడం నా కెరీర్లోనే అత్యంత బాధ్యతాయుతమైన, ప్రత్యేకమైన అనుభవం. ఒక పబ్లిక్ ఫిగర్ వెనుక ఉన్న అసలు మనిషిని, ఆయన తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయాలను ఆవిష్కరించేందుకు ఎంతో శ్రమించాను" అని వెల్లడించారు.
స్కామ్ 2010 స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
దిగ్గజ దర్శకుడు హన్సల్ మెహతా దర్శకత్వంలో అత్యున్నత నిర్మాణ విలువలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ పీరియాడిక్ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ రాబోయే జనవరి 2027 లో సోనీ లివ్ (Sony LIV) ఓటీటీ వేదికగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More