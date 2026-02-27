Edit Profile
    OTT Thrillers: అటు మలయాళం, ఇటు తెలుగు.. ఓటీటీలోకి ఒకేరోజు వచ్చేసిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌లు.. సూప‌ర్ ట్విస్ట్‌లు

    OTT Thrillers: ఓటీటీ లవర్స్ కు ట్రీట్. ఒకే రోజు అటు మలయాళం, ఇటు తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేశాయి. ఈ రోజే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టాయి. వీటిపై ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Feb 27, 2026 11:29 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    క్షణక్షణం ఉత్కంఠ పెంచుతూ, సీన్ సీన్ కు థ్రిల్ అందిస్తూ సాగే సినిమాలు, సిరీస్ లకు ఓటీటీలో మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. థ్రిల్లర్లను డిజిటల్ ఆడియన్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ఓటీటీ లవర్స్ కు అదిరే ట్రీట్ అందించడానికి ఒకే రోజు అటు మలయాళం, ఇటు తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లు వచ్చేశాయి.

    ఓటీటీలో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లు
    డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద రావు కనబడుటలేదు

    రాజీవ్ కనకాల ఓ వైపు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్లు చేస్తూనే, ఓటీటీల్లోనూ వచ్చే సిరీస్ ల్లో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. రాజీవ్ మరోసారి లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన వెబ్ సిరీస్ డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు. ఈ తెలుగు సస్పెన్స్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 27) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో తెలుగులో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    కూతురి మిస్సింగ్

    డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు కనబడుటలేదు వెబ్ సిరీస్ ప్రసాద్ రావు (రాజీవ్ కనకాల) కూతురు స్వాతి (వాసంతిక) మిస్సింగ్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ప్రసాద్ రావుకు స్వాతి అంటే ప్రాణం.

    చిత్తూరు జిల్లాలోని సూళ్లూరుపేటలో ప్రసాద్ రావు ఒక కిరాణా షాపు నడుపుతూ జీవిస్తాడు. స్వాతికి హైదరాబాద్ లో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ గా జాబ్ వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్లిన స్వాతి మిస్ అవుతుంది. ఈ కేసును రెబెక్కా జోసెఫ్ (ఉదయభాను) ఇన్విస్టిగేట్ చేస్తుంది.

    రోజ్లిన్

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చి మరో మిస్టరీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘రోజ్లిన్’. మలయాళ థ్రిల్లర్లు అంటే ఉండే క్రేజే వేరు. అలాంటిది దృశ్యం లాంటి టాప్ థ్రిల్లర్ ను అందించిన జీతు జోసెఫ్ సమర్పించిన రోజ్లిన్ సిరీస్ ఇంకా ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవచ్చు.

    అంచనాలకు తగ్గట్లుగానే ఈ సిరీస్ అదిరిపోయిందనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. జియోహాట్ స్టార్ లో ఈ సిరీస్ మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    మర్డర్ మిస్టరీ

    రోజ్లిన్ సిరీస్ లో సీనియర్ నటి మీనా లీడ్ రోల్ ప్లే చేసింది. రోజ్లిన్ (మీనా) ఓ హౌస్ వైఫ్. ఆమె భర్త ఓ రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. మర్డర్ కేసుతో వీళ్ల లైఫ్ ఒక్కసారిగా టర్న్ తీసుకుంటుంది. రోజ్లిన్ ఓ మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కుంటుంది. మరి నిజంగానే రోజ్లిన్ ఆ హత్య చేసిందా? అసలు ఏమైంది? అన్నది సిరీస్ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

    News/Entertainment/OTT Thrillers: అటు మలయాళం, ఇటు తెలుగు.. ఓటీటీలోకి ఒకేరోజు వచ్చేసిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌లు.. సూప‌ర్ ట్విస్ట్‌లు
