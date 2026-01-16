Edit Profile
    సీఎంను కిడ్నాప్ చేసే కామ‌న‌ర్‌-ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన భా భా బా మలయాళం మూవీ- ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ డాన్‌గా మోహ‌న్‌లాల్

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి మలయాళం యాక్షన్ కామెడీ థ్రిల్లర్ భా భా బా మూవీ వచ్చేసింది. ఇందులో మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ పవర్ ఫుల్ డాన్ గా మెరిశారు. సీఎంను కామనర్ కిడ్నాప్ చేయడం అనే కథ చుట్టూ ఈ మూవీ సాగుతోంది. 

    Published on: Jan 16, 2026 9:51 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    వెరైటీ టైటిల్ తో తెరకెక్కిన మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ‘భా భా బా’. ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కామనర్ కిడ్నాప్ చేసే కథతో ఈ సినిమా వచ్చింది. ఇందులో మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ పవర్ ఫుల్ డాన్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాడు. ఈ సినిమా ఇవాళ (జనవరి 16) ఓటీటీలోకి వచ్చింది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది.

    ఓటీటీలోకి భా భా బా మూవీ (x)
    ఓటీటీలోకి భా భా బా మూవీ (x)

    భా భా బా ఓటీటీ

    మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ థ్రిల్లర్ భా భా బా ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. శుక్రవారం నుంచి జీ5 ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మూవీ కేవలం మలయాళంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ తో చూడొచ్చు. ఇందులో దిలీప్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేయగా, మోహన్ లాల్ పవర్ ఫుల్ డాన్ గా మెరిశారు.

    థియేటర్లో ఇలా

    భా భా బా సినిమా డిసెంబర్ 18, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇప్పుడు నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. జనవరి 16, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ భా భా బా మూవీ బడ్జెట్ రూ.30 కోట్లు. దీనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.46.06 కోట్లు వచ్చాయి. ట్రేడ్ వర్గాల ప్రకారం చూస్తే, వసూళ్ల పరంగా భా భా బా మూవీ హిట్ గా నిలిచింది.

    భా భా బా అంటే

    డిఫరెంట్ టైటిల్ భా భా బాతో ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసింది. భా భా బా అంటే మలయాళంలో భయం, భక్త, బహుమానం అని అర్థం. ఈ సినిమాలో దిలీప్, మోహన్ లాల్ తో పాటు వినీత్ శ్రీనివాసన్, ధ్యాన్ శ్రీనివాసన్, శరణ్య పొన్వన్నన్, బైజు సంతోష్ తదితరులు నటించారు. దీనికి ధనుష్ జేమ్స్ వర్గీస్ డైెరెక్టర్.

    భా భా బా స్టోరీ

    కేరళ ముఖ్యమంత్రిగా సి.కె.జోసెఫ్ (బైజు సంతోష్) ఎన్నికవుతాడు. అయితే సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మొదటి రోజే రాడార్ (దిలీప్) అనే ఒక కామనర్ ముఖ్యమంత్రిని కిడ్నాప్ చేయడం కలకలం రేపుతుంది. సీఎంను కిడ్నాప్ చేసిన రాడార్.. ప్రజల సమస్యలను డైరెక్ట్ గా సీఎంగా చెప్పాలనుకుంటాడు.

    మరోవైపు సీఎం జోసెఫ్ కుమారుడు నోబుల్ జోసెఫ్ (వినీత్ శ్రీనివాసన్) ఎన్ఐఏ ఆఫీసర్. తండ్రిని రక్షించడానికి అతనే స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతాడు. మరి రాడార్ ను అతను కనిపెట్టాడా? పవర్ ఫుల్ డాన్ గిల్లి బాలగా మోహన్ లాల్ ఆకట్టుకున్నాడా? అన్నది భా భా బా సినిమాలో చూడాల్సిందే.

