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    Today OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి స్పెషల్ సినిమాలు.. ఈ 4 మాత్రం మిస్ కావొద్దు.. ఒక్కో భాషలో రొమాన్స్ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకూ!

    Today OTT: ఓటీటీ ఆడియన్స్ కోసం ఇవాళ విభిన్న భాషల నుంచి నాలుగు క్రేజీ సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చాయి. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, హిందీ పరిశ్రమల నుంచి కామెడీ, డ్రామా, రొమాన్స్, థ్రిల్లర్ జోనర్లలో వచ్చిన ఈ చిత్రాలు ఇప్పటికే ఓటీటీని షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ మూవీస్ ను ఎందుకు మిస్ అవకూడదో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 31, 2026, 14:00:04 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Today OTT: ప్రస్తుతం డిజిటల్ స్పేస్‌లో ప్రాంతీయ సరిహద్దులు చెరిగిపోయాయి. ఒక్క భాషకే పరిమితం కాకుండా కథలో బలం, వినోదం ఉంటే చాలు ప్రేక్షకులు అన్ని భాషల సినిమాలను ఓటీటీ వేదికగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇవాళ (Today Special) ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజాలైన నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix), జీ5 (Zee5) లలో వినోదాన్ని పంచేందుకు నాలుగు వేర్వేరు భాషల మోస్ట్ అవైటెడ్ చిత్రాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేశాయి.

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి స్పెషల్ సినిమాలు.. ఈ 4 మాత్రం మిస్ కావొద్దు.. ఒక్కో భాషలో రొమాన్స్ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకూ!
    ఇవాళ ఓటీటీలోకి స్పెషల్ సినిమాలు.. ఈ 4 మాత్రం మిస్ కావొద్దు.. ఒక్కో భాషలో రొమాన్స్ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకూ!

    1. రావు బహదూర్’ (Rao Bahadur) – Netflix

    ఓటీటీ వేదిక: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

    భాషలు: తెలుగు (ఒరిజినల్), తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ

    జోనర్: ఇంటెన్స్ డ్రామా / కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్

    ఎందుకు చూడాలి?

    తెలుగు చిత్రసీమ నుంచి వచ్చిన ఈ హై-కాన్సెప్ట్ డ్రామా సోషల్ మీడియాలోనూ, సినీ వర్గాల్లోనూ మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది. వినూత్నమైన కథాంశం, ఆకట్టుకునే పాత్రలతో రూపొందిన ‘రావు బహదూర్’ కేవలం కమర్షియల్ హంగులకే పరిమితం కాకుండా, ఒక నూతన అనుభూతిని అందిస్తుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమాను ఒకేసారి 5 భాషల్లో విడుదల చేయడంతో దక్షిణాది ప్రేక్షకులతో పాటు నార్త్ ఆడియన్స్ కూడా ఈ చిత్రాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.

    2. గట్ట కుస్తీ 2 (Gatta Kusthi 2) – Netflix

    ఓటీటీ వేదిక: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

    భాషలు: తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ

    జోనర్: స్పోర్ట్స్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా

    ఎందుకు చూడాలి?

    బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించిన 'గట్ట కుస్తీ' మొదటి భాగానికి సీక్వెల్‌గా వచ్చిన చిత్రం 'గట్ట కుస్తీ 2'. భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే ఈగో కలహాలు, రెజ్లింగ్ (కుస్తీ) నేపథ్యంలో నడిచే నవ్వుల హంగామా ఈ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణ. వీకెండ్‌లో కుటుంబ సమేతంగా సరదాగా నవ్వుకోవడానికి, ఎంజాయ్ చేయడానికి 'గట్ట కుస్తీ 2' పర్ఫెక్ట్ చాయిస్. తెలుగు డబ్బింగ్ ఆడియో కూడా అందుబాటులో ఉండటం అదనపు ప్లస్ పాయింట్.

    3. బాలన్ ది బాయ్ (Balan The Boy) – Zee5

    ఓటీటీ వేదిక: జీ5 (Zee5)

    భాషలు: మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ

    జోనర్: ఎమోషనల్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్

    ఎందుకు చూడాలి?

    మలయాళ చిత్ర రంగం సహజత్వంతో కూడిన హృదయానికి హత్తుకునే కథలకు పెట్టింది పేరు. ఆ శైలిలోనే రూపొందిన ఎమోషనల్ డ్రామా 'బాలన్ ది బాయ్'. ఒక సాధారణ యువకుడి జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, మానవ సంబంధాలు, సంఘర్షణల చుట్టూ ఈ కథనం తిరుగుతుంది. మలయాళం సహజత్వంతో పాటు తెలుగు డబ్బింగ్‌ను కోరుకునే ఓటీటీ ప్రేమికులకు జీ5 లో ఈ చిత్రం అందుబాటులో ఉంది.

    4. హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai) – Zee5

    ఓటీటీ వేదిక: జీ5 (Zee5)

    భాషలు: హిందీ

    జోనర్: యూత్‌ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ

    ఎందుకు చూడాలి?

    నేటితరం యూత్ మైండ్ సెట్‌కు అద్దం పడుతూ తెరకెక్కిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై'. తేలికపాటి వినోదం, ఆహ్లాదకరమైన సంగీతం, లవ్ & రిలేషన్‌షిప్ అంశాలతో కూడిన ఈ చిత్రం నార్త్ కంటెంట్‌ను ఇష్టపడే ఆడియన్స్‌కు మంచి రిలీఫ్‌ను ఇస్తుంది. వీకెండ్‌లో మైండ్ ఫ్రీగా ఉంచుకుని ఒక లైట్-హార్టెడ్ రొమ్‌కామ్ చూడాలనుకునే వారికి జీ5లో ఇది అందుబాటులో ఉంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Today OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి స్పెషల్ సినిమాలు.. ఈ 4 మాత్రం మిస్ కావొద్దు.. ఒక్కో భాషలో రొమాన్స్ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకూ!
    Home/Entertainment/Today OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి స్పెషల్ సినిమాలు.. ఈ 4 మాత్రం మిస్ కావొద్దు.. ఒక్కో భాషలో రొమాన్స్ నుంచి థ్రిల్లర్ వరకూ!
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