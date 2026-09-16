Actress Poorna: గుండె పగిలే విషాదంలో నటి పూర్ణ.. దుబాయ్లో తన చిన్నారి మరణంతో కన్నీటిపర్యంతమైన హీరోయిన్
Actress Poorna: నటి పూర్ణ తెలుసు కదా. ప్రస్తుతం ఆమె తన డ్యాన్స్ స్టూడియోకు చెందిన చిన్నారి మరణంతో తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. దుబాయ్లో తాను నడిపిస్తున్న డ్యాన్స్ స్టూడియోలో ఆ చిన్నారి డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటోంది.
Actress Poorna: టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి, డ్యాన్సర్ పూర్ణ (షామ్నా ఖాసిమ్) తీవ్ర గుండెకోతకు గురయ్యారు. దుబాయ్లో ఆమె నిర్వహిస్తున్న 'షామ్నా ఖాసిమ్ డ్యాన్స్ స్టూడియో'లో డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటున్న ఒక చిన్నారి అకస్మాత్తుగా కన్నుమూయడంతో పూర్ణ కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఈ చేదు వార్తను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ పూర్ణ పెట్టిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ ప్రస్తుతం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపుతోంది.
సదరు చిన్నారి పవిత్రమైన నవ్వు, డ్యాన్స్ పట్ల ఆమెకున్న విపరీతమైన ప్రేమను గుర్తుచేసుకుంటూ పూర్ణ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో భావోద్వేగమైన సంతాప సందేశాన్ని షేర్ చేశారు. "స్టూడియో ఫ్యామిలీలో ఎంతో ప్రియమైన ఈ చిన్నారి మమ్మల్ని వదిలి వెళ్లిపోవడం తట్టుకోలేకపోతున్నా" అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ వైరల్.. సెలబ్రిటీల సానుభూతి
ఈ విషాద వార్త బయటకు రావడంతో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు, డ్యాన్స్ లవర్స్, అభిమానులు పూర్ణకు, ఆ చిన్నారి కుటుంబానికి తమ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. చిన్నారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
దుబాయ్లో తన డ్యాన్స్ అకాడమీని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన పూర్ణ, అక్కడి విద్యార్థులను తన సొంత పిల్లల కంటే ఎక్కువ అభిమానంతో చూసుకుంటారని ఆమె సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతుంటాయి. అలాంటి స్టూడియోలో ఉన్న ఒక చిన్నారి ఇంత చిన్న వయసులోనే మరణించడం పూర్ణను మానసికంగా తీవ్రంగా కలిచివేసింది.
టాలీవుడ్లో స్పెషల్ ఇమేజ్.. క్లాసికల్ డ్యాన్సర్గా తిరుగులేని గుర్తింపు
మలయాళ చిత్రసీమ ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చిన షామ్నా ఖాసిమ్.. తెలుగులో 'పూర్ణ' పేరుతో విపరీతమైన పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్నారు. 'సీమ టపాకాయ్', 'అవును', 'రాజు గారి గది', 'అవును 2' వంటి సినిమాలతో నటిగా తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సాధించారు.
నటనా ప్రాధాన్యమున్న పాత్రల్లోనే కాకుండా, నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 'అఖండ'లో పవర్ ఫుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా మెప్పించి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. నేచురల్ స్టార్ నాని నటించిన పాన్-ఇండియా మూవీ 'దసరా'లోనూ నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో జీవించారు.
సినిమాలతో పాటు ప్రముఖ తెలుగు డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' లో జడ్జిగా వ్యవహరించి కోట్లాది మంది తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. క్లాసికల్ డ్యాన్స్లో ప్రావీణ్యం ఉన్న పూర్ణ.. సోషల్ మీడియాలోనూ డ్యాన్స్ వీడియోలు షేర్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో టచ్లో ఉంటారు.
దుబాయ్ లైఫ్.. బిజినెస్మ్యాన్తో పెళ్లి
2022లో దుబాయ్కి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త షానిద్ ఆసిఫ్ అలీని పూర్ణ వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత యూఏఈలో సెటిల్ అయిన ఈ జంటకు ఒక బాబు కూడా జన్మించారు.
కళపై ఉన్న మక్కువతో దుబాయ్లో 'షామ్నా ఖాసిమ్ డ్యాన్స్ స్టూడియో'ను ప్రారంభించి, అక్కడ వందలాది మంది పిల్లలకు డ్యాన్స్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన స్టూడియోకి చెందిన విద్యార్థిని కోల్పోవడంతో పూర్ణ తీవ్ర శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
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హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More