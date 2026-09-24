Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

The Paradise: జడల్ గెటప్‌లో ది ప్యార‌డైజ్ మూవీకి యంగ్ హీరో.. సొంత మూవీ ప్ర‌మోష‌న్‌కు మాస్ట‌ర్ ప్లాన్.. వీడియో వైర‌ల్‌!

The Paradise: ది ప్యారడైజ్ మేనియా షురూ అయింది. ప్రీమియర్స్ తో మొదలు ఈ మూవీ హవా తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ది ప్యారడైజ్ సినిమా చూడటానికి యంగ్ హీరో హర్ష్ రోషన్ ‘జడల్’ గెటప్ లో రావడం విశేషం. దీని వెనుక అతని మూవీ ప్రమోషనల్ ప్లాన్ కూడా ఉంది.

Published on: Sep 24, 2026, 08:52:09 IST
By Chandu Shanigarapu
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

The Paradise: జడల్ జమానా మొదలైంది. నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా నటించిన ‘ది ప్యారడైజ్’ ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 24) గ్రాండ్ గా రిలీజైంది. ఒక రోజు ముందు రాత్రి స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు కూడా పడ్డాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ది ప్యారడైజ్ ముచ్చట్లే వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యంగ్ హీరో హర్ష్ రోషన్ చేసిన పని వైరల్ గా మారింది.

జడల్ గెటప్‌లో ది ప్యార‌డైజ్ మూవీకి యంగ్ హీరో.. సొంత మూవీ ప్ర‌మోష‌న్‌కు మాస్ట‌ర్ ప్లాన్.. వీడియో వైర‌ల్‌!
జడల్ గెటప్‌లో ది ప్యార‌డైజ్ మూవీకి యంగ్ హీరో.. సొంత మూవీ ప్ర‌మోష‌న్‌కు మాస్ట‌ర్ ప్లాన్.. వీడియో వైర‌ల్‌!

ది ప్యారడైజ్ మూవీకి

చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి హీరోగా మారాడు హర్ష్ రోషన్. అతను తాజాగా ది ప్యారడైజ్ మూవీ ప్రీమియర్ షోకు వెళ్లాడు. ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏంటీ అంటారా? అతను మామూలుగా సినిమాకు వెళ్లలేదు. ది ప్యారడైజ్ లో నాని గెటప్ అయిన జడల్ గెటప్ లో హర్ష్ రోషన్ మూవీకి వెళ్లాడు.

వైరల్ వీడియోలు

జడల్ గెటప్ లో ది ప్యారడైజ్ మూవీకి హర్ష్ రోషన్ వెళ్లిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అతను హైదరాబాద్ లోని శ్రీరాములు థియేటర్లో ది ప్యారడైజ్ ప్రీమియర్ షో చూశాడు. అతను థియేటర్ లోపలికి వెళ్తున్న వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.

ప్రమోషనల్ ప్లాన్

హర్ష్ రోషన్ కు నాని అంటే పిచ్చి అభిమానం. అంతే కాకుండా నాని ప్రొడ్యూస్ చేసిన ‘కోర్ట్’ మూవీతో రోషన్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కూడా అందుకున్నాడు. అందుకే ఇలా జడల్ గెటప్ తో నానిపై అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు. కానీ ఇదే ఛాన్స్ అని తన సొంత మూవీని కూడా బాగానే ప్రమోట్ చేసుకునే ప్లాన్ రోషన్ వేశాడనే టాక్ గట్టిగా వినిపిస్తోంది.

తెల్ల కాగితం సినిమా

హర్ష్ రోషన్ అప్ కమింగ్ మూవీ ‘తెల్ల కాగితం’. ఈ యూత్ లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ స్టోరీ అక్టోబర్ 2న రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్ ను టీమ్ పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ది ప్యారడైజ్ మూవీ కోసం జడల్ గెటప్ లో వెళ్లిన రోషన్.. తన షర్ట్ వెనుకాల ‘తెల్ల కాగితం. అక్టోబర్ 2 రిలీజ్’ అని రాసుకున్నాడు.

దీంతో నానిపై తన ప్రేమను చాటుకోవడమే కాకుండా హర్ష్ రోషన్ తెలివిగా తన మూవీని కూడా ప్రమోట్ చేసుకున్నాడనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.

చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా

హర్ష్ రోషన్ కు ఇండస్ట్రీ కొత్తేమీ కాదు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా అతను కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాడు. నాని నిర్మించిన ‘కోర్ట్’ మూవీతో రోషన్ కు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత సోలో హీరోగా ‘బ్యాండ్ మేళం’ మూవీ చేశాడు రోషన్. ఇప్పుడు ‘తెల్ల కాగితం’ సినిమాతో మరోసారి థియేటర్లకు రాబోతున్నాడు.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/The Paradise: జడల్ గెటప్‌లో ది ప్యార‌డైజ్ మూవీకి యంగ్ హీరో.. సొంత మూవీ ప్ర‌మోష‌న్‌కు మాస్ట‌ర్ ప్లాన్.. వీడియో వైర‌ల్‌!
Home/Entertainment/The Paradise: జడల్ గెటప్‌లో ది ప్యార‌డైజ్ మూవీకి యంగ్ హీరో.. సొంత మూవీ ప్ర‌మోష‌న్‌కు మాస్ట‌ర్ ప్లాన్.. వీడియో వైర‌ల్‌!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes