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    OTT: ఇండియాలో గత వారం ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది ఏం చూశారో తెలుసా? 15 మిలియన్ వ్యూస్ తో టాప్.. ఆ వెబ్ సిరీస్ క్రేజ్!

    OTT: ఇప్పుడు ఓటీటీలు అనేవి కామన్ అయిపోయాయి. ప్రతి ఇంట్లోకి ఈ ఓటీటీ క్రేజ్ వచ్చేసింది. ఇంట్లోనే ఇష్టమైన సినిమాలు, సిరీస్ లు, షోలను జనాలు చూసేస్తున్నారు. మరి గత వారం (జూలై 13 నుంచి 19 వరకు) ఇండియాలో ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది ఏం చూశారో మీకు తెలుసా? ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Jul 22, 2026, 09:56:53 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT: భారతీయ డిజిటల్ వీక్షకుల అభిరుచి వేగంగా మారుతోంది. ప్రసిద్ధ మీడియా రీసెర్చ్ సంస్థ 'ఓర్మాక్స్' (Ormax) విడుదల చేసిన తాజా ఓర్మాక్స్ స్ట్రీమ్‌వ్యూ (Ormax StreamView) వీక్లీ రిపోర్ట్ (జూలై 13 నుంచి 19, 2026 వరకు) ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో క్రీడా పోటీలతో పాటు కామెడీ, రియాలిటీ షోలు, రోజువారీ సీరియళ్లు భారీగా వ్యూస్ సాధిస్తూ దూసుకుపోతున్నాయి.

    ఇండియాలో గత వారం ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది ఏం చూశారో తెలుసా? 15 మిలియన్ వ్యూస్ తో టాప్.. ఆ వెబ్ సిరీస్ క్రేజ్!
    ఇండియాలో గత వారం ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది ఏం చూశారో తెలుసా? 15 మిలియన్ వ్యూస్ తో టాప్.. ఆ వెబ్ సిరీస్ క్రేజ్!

    ఓటీటీలో టాప్ స్థానంలో ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026

    ఓర్మాక్స్ తాజా నివేదిక ప్రకారం జీ5 (ZEE5) ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ప్రసారమైన 'ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026' ఏకంగా 15 మిలియన్ల (1.5 కోట్లు) వీక్షణలతో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ సమరం భారతీయ డిజిటల్ ప్రేమికులను ఏ స్థాయిలో ఆకట్టుకుందో ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

    భారత్-ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ సిరీస్

    క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడూ ఓటీటీ డిజిటల్ వేదికలపై తమ ఆధిపత్యాన్ని చూపిస్తూనే ఉంటారు. జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar) వేదికగా ప్రసారమైన భారత్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ పురుషుల క్రికెట్ సిరీస్ 13.7 మిలియన్ల వీక్షణలతో ఈ జాబితాలో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

    క్రీడల తర్వాత అత్యధిక ఆదరణ పొందిన డిజిటల్ ప్రోగ్రామ్‌లలో 'ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్ సీజన్ 2' నిలిచింది. జియోహాట్‌స్టార్‌లో ప్రసారమైన ఈ షో 9.5 మిలియన్ల వీక్షణలతో మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

    సిరీస్ క్రేజ్

    సినిమాలు, సిరీస్ ల విషయానికి వస్తే జియోహాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో ఓటీటీ సిరీస్ అదరగొడుతోంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ కు ఓటీటీ ప్రియుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.

    టాప్-10 ఓటీటీ షోలు

    • ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 (ZEE5): 15 మిలియన్ల వ్యూస్
    • ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ మెన్స్ క్రికెట్ సిరీస్ 2026 (JioHotstar): 13.7 మిలియన్ల వ్యూస్
    • ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్ సీజన్ 2 (JioHotstar): 9.5 మిలియన్ల వ్యూస్
    • ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో (JioHotstar): 5.3 మిలియన్ల వ్యూస్
    • లాఫ్టర్ షెఫ్స్ సీజన్ 3 (JioHotstar): 5.0 మిలియన్ల వ్యూస్
    • తారక్ మెహతా కా ఉల్టా చష్మా (YouTube / Sony LIV): 4.9 మిలియన్ల వ్యూస్
    • చాంద్ మేరా దిల్ (JioHotstar): 3.7 మిలియన్ల వ్యూస్
    • లాక్ అప్ (Netflix): 3.4 మిలియన్ల వ్యూస్
    • తుక్రా కే మేరా ప్యార్ సీజన్ 2 (JioHotstar): 3.2 మిలియన్ల వ్యూస్
    • అనుపమ (JioHotstar): 3.1 మిలియన్ల వ్యూస్

    జియోహాట్‌స్టార్ ఆధిపత్యం

    ఈ వారపు గణాంకాలను పరిశీలిస్తే జియోహాట్‌స్టార్ అత్యధిక ఆదరణ సాధించింది. టాప్-10 స్థానాల్లో ఏకంగా ఏడు స్థానాలను జియోహాట్‌స్టార్‌లోని కంటెంట్ దక్కించుకోవడం విశేషం. క్రికెట్, రియాలిటీ కామెడీతో పాటు 'ప్రీతమ్ అండ్ పెడ్రో', 'చాంద్ మేరా దిల్', 'తుక్రా కే మేరా ప్యార్ S2', 'అనుపమ' వంటి షోలు వీక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అలాగే యూట్యూబ్, సోనీ లివ్‌లో వస్తున్న బుల్లితెర పాపులర్ సీరియల్ 'తారక్ మెహతా కా ఉల్టా చష్మా', నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోని 'లాక్ అప్' కూడా టాప్-10లో చోటు దక్కించుకున్నాయి.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT: ఇండియాలో గత వారం ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది ఏం చూశారో తెలుసా? 15 మిలియన్ వ్యూస్ తో టాప్.. ఆ వెబ్ సిరీస్ క్రేజ్!
    Home/Entertainment/OTT: ఇండియాలో గత వారం ఓటీటీలో ఎక్కువ మంది ఏం చూశారో తెలుసా? 15 మిలియన్ వ్యూస్ తో టాప్.. ఆ వెబ్ సిరీస్ క్రేజ్!
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