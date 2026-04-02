Vijay Jana Nayagan: నా చివరి సినిమా ఎందుకు ఆపారు.. నన్ను మోసం చేశారు.. నాకు న్యాయం కావాలి: దళపతి విజయ్
Vijay Jana Nayagan: తమిళనాడు ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన టీవీకే అధినేత విజయ్ గురువారం (ఏప్రిల్ 2) తిరుచ్చిలో నామినేషన్ దాఖలు చేశాడు. తన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలను అడ్డుకోవడం వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉందని ఆయన ప్రత్యర్థులపై విరుచుకుపడ్డారు.
తమిళనాడు రాజకీయ తెరపై కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. తమిళ సూపర్ స్టార్, 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) వ్యవస్థాపకుడు విజయ్ గురువారం (ఏప్రిల్ 2) తిరుచ్చిలో తన నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా తరలివచ్చిన అశేష జనవాహినిని ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగిస్తూ.. అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. తన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని అడ్డుకోవడానికి అన్ని పార్టీలు ఏకమయ్యాయని, తన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదల కాకుండా కుట్ర పన్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
నామినేషన్ వేళ జనసంద్రం
దళపతి విజయ్ నామినేషన్ వేయడానికి వస్తున్నారని తెలియడంతో తిరుచ్చి వీధులన్నీ అభిమానులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. భారీ జనసందోహం మధ్య ఆయన వాహనం నెమ్మదిగా కదిలింది. ఈ క్రమంలో దారిలో కిందపడిపోయిన దంపతులను చూసి విజయ్ తన వాహనం దిగి స్వయంగా వారిని పరామర్శించడం అక్కడి వారిని ఆకట్టుకుంది. అనంతరం ఆయన పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
'జన నాయగన్' విడుదలపై రాజకీయ కుట్ర?
ప్రసంగంలో విజయ్ ప్రధానంగా తన సినిమా విడుదల ఆలస్యం గురించి మాట్లాడారు. "మీ విజయ్ను వ్యతిరేకించడానికి అన్ని పార్టీలు ఎలా ఏకమయ్యాయో నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కరూరులో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన వెనుక, అలాగే నా చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' విడుదల కాకుండా అడ్డుకోవడం వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగి ఉంది. ఆ సినిమా విడుదలైతే మన మధ్య ఉన్న బంధం మరింత బలపడుతుందని, అది ఎన్నికల్లో ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధంగా మారుతుందని భయపడే ఇలా చేశారు. వాళ్లు మోసం చేశారు. మీ సోదరుడిగా, మీ కుమారుడిగా నాకు న్యాయం కావాలి" అని ఆయన ఉద్వేగంగా అన్నారు.
"నేను అన్ని విలాసాలను వదులుకుని మీ కోసం వచ్చాను. ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే స్టాలిన్ కావాలా? లేక ప్రజల కోసం పనిచేసే విజయ్ కావాలా? అన్నదే ఈ ఎన్నికల సారాంశం. ఈ 'దుష్టశక్తి' డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించాలి" అని ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు.
సెన్సార్ చిక్కుల్లో 'జన నాయగన్'
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'జన నాయగన్' మూవీ వాస్తవానికి సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల కావాల్సింది. పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా.. తెలుగులో బాలకృష్ణ నటించిన 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్గా ప్రచారం జరుగుతోంది.
అయితే సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) నుంచి క్లియరెన్స్ రాకపోవడంతో విడుదల నిలిచిపోయింది. దీనివల్ల సుమారు రూ. 100 కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందని నిర్మాతలు కోర్టును ఆశ్రయించినా ఫలితం లేకపోయింది. చిత్రంలో కొన్ని అభ్యంతరకర సన్నివేశాలు ఉన్నాయన్న కారణంతో రివైజింగ్ కమిటీకి పంపడంపై విజయ్ అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికల పోరులో విజయ్ మొదటిసారి ప్రత్యక్షంగా పోటీ చేస్తుండటంతో తమిళనాడు రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. విజయ్ ఏ నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేస్తున్నారు?
విజయ్ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ (Trichy East) నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేస్తున్నారు.
2. 'జన నాయకన్' సినిమా విడుదల ఎందుకు ఆలస్యమైంది?
సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) నుంచి సర్టిఫికేషన్ రావడంలో జాప్యం జరగడం వల్ల ఈ సినిమా విడుదల నిలిచిపోయింది. చిత్రంలోని కొన్ని సన్నివేశాలపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం కావడంతో దీన్ని రివైజింగ్ కమిటీకి పంపారు.
3. విజయ్ తన ప్రసంగంలో ఏయే అంశాలను ప్రస్తావించారు?
తన సినిమా విడుదలపై కుట్ర జరుగుతోందని, కరూరు తొక్కిసలాట ఘటన వెనుక కూడా రాజకీయం ఉందని విజయ్ ఆరోపించారు. ప్రస్తుత డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలని ప్రజలను కోరారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More