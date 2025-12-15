ఈ రెసిపీ కచ్చితంగా ట్రై చేయండి.. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఉపాసన సలహా.. బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ వంటకాన్ని ఫాలో అవుతూ..
రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కొణిదెల ప్రస్తుతం గర్భంతో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఆమె కడుపుతో ఉన్న వారి కోసం ఓ నోరూరించే వంటకాన్ని ట్రై చేయమని సలహా ఇస్తోంది. ఆ వంటకం చేసింది బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్ కావడం విశేసం.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సతీమణి, వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొణిదెల ప్రస్తుతం కవల పిల్లలతో గర్భవతిగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఆమె తన 'ప్రెగ్నెన్సీ క్రేవింగ్స్' (గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు తినాలనిపించే కోరికలు) తీర్చుకోవడానికి బాలీవుడ్ కొరియోగ్రాఫర్, డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్ ఫేమస్ 'రోస్ట్ చికెన్' వండుకుని తినడం విశేషం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
ఉపాసన ప్రెగ్నెన్సీ క్రేవింగ్స్
రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన కొణిదెల సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆమె రెండోసారి గర్భం దాల్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈసారి కవల పిల్లలు పుట్టబోతున్నట్లు ఇటీవలే అనౌన్స్ చేశారు. తాజాగా తన ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో తినాలనిపించిన వంటకాన్ని స్వయంగా వండుకున్న వీడియోను ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేసింది.
బాలీవుడ్ ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, ఫిల్మ్ మేకర్ ఫరా ఖాన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో సెలబ్రిటీలతో కలిసి వంటలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె చేసే 'రోస్ట్ చికెన్' చాలా ఫేమస్. ఉపాసన కూడా ఇదే రెసిపీని ట్రై చేసింది.
"ప్రెగ్నెన్సీ క్రేవింగ్స్, పోషకాహారం రెండూ దొరికాయి! అద్భుతమైన రెసిపీ.. అందరూ తప్పక ప్రయత్నించండి" అని రాస్తూ ఫరా ఖాన్ను ట్యాగ్ చేసింది ఉపాసన.
ఉపాసన, రామ్ చరణ్ పెళ్లి, పిల్లలు
2012లో పెళ్లి చేసుకున్న రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు 2023 జూన్లో మొదటి సంతానంగా క్లిన్ కారా (Klin Kaara) జన్మించింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో దీపావళి సందర్భంగా తాము కవల పిల్లలకు జన్మనివ్వబోతున్నట్లు ఈ జంట ప్రకటించింది. సీమంతం వీడియోను కూడా పంచుకుంది.
ఇక ఈమధ్యే ఉపాసన ఓ వివాదంలో చిక్కుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ఐఐటీ హైదరాబాద్ విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ.. "కెరీర్పై దృష్టి పెట్టండి, మీ అండాలను భద్రపరుచుకోండి" అని ఉపాసన చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమైన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై వైద్యులు, నెటిజన్ల నుంచి భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి.
మరోవైపు రామ్ చరణ్ విషయానికి వస్తే అతడు శంకర్ దర్శకత్వంలో చేసిన 'గేమ్ ఛేంజర్' ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. ప్రస్తుతం అతడు 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' (Peddi) షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నాడు.
